Форты Кёнигсберга

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Наличие при себе паспорта обязательно!
Форты Кёнигсберга
Форты Кёнигсберга
Форты Кёнигсберга
Форты Кёнигсберга

Что вас ожидает 🤩

  • Оборонительная башня «Дона»
  • Оборонительная башня «Врангель»
  • Бастион «Обертайх»
  • Бастион «Грольман»
  • Бастион «Литовский»
  • Историко-культурный центр «Королевские ворота»
  • Редюит бастиона «Обсерватория»
  • Оборонительная казарма «Кронпринц»
  • Музей современного искусства
  • Форт № 5 (с посещением)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 72 часа до наступления даты экскурсии.

В ходе этой автобусной экскурсии мы познакомимся с фортификационными сооружениями старого города, увидим его бастионы, форты, башни, редюиты, равелины и казармы середины 19 века.

Маршрут включает оборонительные башни "Дона" и "Врангель", бастионы "Литовский", "Грольман" и "Обертайх".

Мы посетим историко-культурный центр "Королевские ворота" и музей современного искусства. Увидим оборонительную казарму "Кронпринц" и редюит бастиона "Обсерватория", а также посетим Форт №5, билет в который оплачивается дополнительно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Воскресенье в 14:00

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