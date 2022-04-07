В ходе этой автобусной экскурсии мы познакомимся с фортификационными сооружениями старого города, увидим его бастионы, форты, башни, редюиты, равелины и казармы середины 19 века.

Маршрут включает оборонительные башни "Дона" и "Врангель", бастионы "Литовский", "Грольман" и "Обертайх".

Мы посетим историко-культурный центр "Королевские ворота" и музей современного искусства. Увидим оборонительную казарму "Кронпринц" и редюит бастиона "Обсерватория", а также посетим Форт №5, билет в который оплачивается дополнительно.