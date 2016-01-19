Посетить замки и города востока области с древней архитектурой и окунуться в историю средних веков

Начнем наше путешествие с исторического места, где когда-то находился Королевский замок,...

Начнем наше путешествие с исторического места, где когда-то находился Королевский замок, познакомитесь с архитектурой прошлых столетий и отметите колорит самобытного региона.

Мы перенесемся во времена, когда Черняховск носил название Инстербург.

Вы услышите истории о жизни и быте пруссов, немецких рыцарях-завоевателях, особенностях строительства замков, примерите доспехи и мечи рыцарей, а на конезаводе сможем прокатиться верхом на лошадях элитных немецких пород.
Посетить замки и города востока области с древней архитектурой и окунуться в историю средних веков
Посетить замки и города востока области с древней архитектурой и окунуться в историю средних веков
Посетить замки и города востока области с древней архитектурой и окунуться в историю средних веков
Посетить замки и города востока области с древней архитектурой и окунуться в историю средних веков
Посетить замки и города востока области с древней архитектурой и окунуться в историю средних веков
Посетить замки и города востока области с древней архитектурой и окунуться в историю средних веков
Посетить замки и города востока области с древней архитектурой и окунуться в историю средних веков
Посетить замки и города востока области с древней архитектурой и окунуться в историю средних веков

Что вы увидите 🤩

  • Замки: Вальдау
  • Инстербург
  • Георгенбург
  • Свято-Михайловский собор и католическую церковь Бруно
  • Древнюю архитектуру Восточной Пруссии г. Черняховска и Гусева
Замок Вальдау
В 10 км. от Калининграда посетим замок, где Альбрехт Бранденбургский отказался от рыцарского Тевтонского ордена, а в дальнейшем, там основалась летняя резиденция великих магистров, в связи с потерей военного значения замка. Во отчую взглянем на орден святого апостола Андрея Первозванного, а так же примерим медаль за пьянство, учрежденную Петром-I, в целях борьбы с пьянством. Посетим музей и проникнемся квестом в его подвалах.
Черняховск
На берегу реки Анграпа познакомимся с четырех флигелевым замком Инстербург. Расскажем вам о первом вторжении Литвинов и о дальнейшем союзе против польского короля Ягайло. Осмотрим макет древнего средневекового замка, а также у вас будет возможность приобрести эксклюзивные книги Инстербурга и примерить рыцарские доспехи.
Далее посетим Свято-Михайловский собор и католическую церковь знаменитого проповедника Бруно, с ее великолепными витражами в готическом стиле, с редчайшими картинами Иоханеса Алеша.
Георгенбург
Это одно из ключевых мест Прусской Надровии. Вы узнаете как замок отразил набег татар и пал под шведами. Проследим картину времени замка за 700 лет. Увидим прекрасные луга в поймах рек, где расположен конный завод. Когда-то там отец и сын Фон Канделли начали разводить лошадей двух благородных пород прусская и немецкая. Заглянем на конюшни, где можно будет покататься на изящных Тракененских жеребцах.
Необыкновенность тишины старых улиц.
Прогуляемся по улочкам и окинем взором древнюю архитектуру города, как будто приоткроем завесу в прошлое. Вы увидите уникальный облик города, в котором причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.
Гумбинен
Конечной точкой нашего путешествия по востоку области окажется город Гусев, в прошлом Гумбинен. Самый ухоженный город Калининградского края, с сохранившейся старинной прусской архитектурой. На въезде в город видны здания казарм, где дислоцировался Восточно-Прусский пехотный полк. В 1812 году перед нападением на Российскую империю, в нем собиралась Наполеновская армия, где до наших времен сохранилась гостиница в которой Наполеон вынашивал коварные планы нападения. На улице Московской перенесемся в 19 век, когда-то на ней располагалось офицерское казино, а ныне краеведческий музей. Прогуляемся возле Зальцбургской кирхи. Одной из главных достопримечательностей является здание бывшего управления Гумбинена.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Билеты в музеи и экскурсионное обслуживание (билет в музей Вальдау – 100 руб. с персоны и 300 руб. экскурсионное обслуживание в замок Инстербург – 200 руб. /чел. конезавод – 300 руб. /чел.)
  • Обед
Где начинаем и завершаем
Начало: Ул. Шевченко 2, г. Калининград
Завершение: Центр города Калининграда
Когда и сколько длится?
Когда: 8:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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8:30

Eks.kenigsberg
Eks.kenigsberg
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