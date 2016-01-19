Замок Вальдау

В 10 км. от Калининграда посетим замок, где Альбрехт Бранденбургский отказался от рыцарского Тевтонского ордена, а в дальнейшем, там основалась летняя резиденция великих магистров, в связи с потерей военного значения замка. Во отчую взглянем на орден святого апостола Андрея Первозванного, а так же примерим медаль за пьянство, учрежденную Петром-I, в целях борьбы с пьянством. Посетим музей и проникнемся квестом в его подвалах.

Черняховск

На берегу реки Анграпа познакомимся с четырех флигелевым замком Инстербург. Расскажем вам о первом вторжении Литвинов и о дальнейшем союзе против польского короля Ягайло. Осмотрим макет древнего средневекового замка, а также у вас будет возможность приобрести эксклюзивные книги Инстербурга и примерить рыцарские доспехи.

Далее посетим Свято-Михайловский собор и католическую церковь знаменитого проповедника Бруно, с ее великолепными витражами в готическом стиле, с редчайшими картинами Иоханеса Алеша.

Георгенбург

Это одно из ключевых мест Прусской Надровии. Вы узнаете как замок отразил набег татар и пал под шведами. Проследим картину времени замка за 700 лет. Увидим прекрасные луга в поймах рек, где расположен конный завод. Когда-то там отец и сын Фон Канделли начали разводить лошадей двух благородных пород прусская и немецкая. Заглянем на конюшни, где можно будет покататься на изящных Тракененских жеребцах.

Необыкновенность тишины старых улиц.

Прогуляемся по улочкам и окинем взором древнюю архитектуру города, как будто приоткроем завесу в прошлое. Вы увидите уникальный облик города, в котором причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.

Гумбинен

Конечной точкой нашего путешествия по востоку области окажется город Гусев, в прошлом Гумбинен. Самый ухоженный город Калининградского края, с сохранившейся старинной прусской архитектурой. На въезде в город видны здания казарм, где дислоцировался Восточно-Прусский пехотный полк. В 1812 году перед нападением на Российскую империю, в нем собиралась Наполеновская армия, где до наших времен сохранилась гостиница в которой Наполеон вынашивал коварные планы нападения. На улице Московской перенесемся в 19 век, когда-то на ней располагалось офицерское казино, а ныне краеведческий музей. Прогуляемся возле Зальцбургской кирхи. Одной из главных достопримечательностей является здание бывшего управления Гумбинена.