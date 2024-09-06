2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Казань
Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Начало: ул. Баумана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
10 сен в 19:30
12 сен в 19:00
5 760₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
7 часов
Водная прогулка
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
Отправьтесь на теплоходе по Волге к острову-граду Свияжск. Полюбуйтесь водными пейзажами, узнайте историю монастырей и древнерусской архитектуры
Начало: На ул. Девятаева
Расписание: ежедневно в 09:00
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
52004 160₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В поисках Бога: прогулка по Казани
Заглянуть в храмы разных конфессий и увидеть, что их объединяет
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Аудиогид
Душа Казани: Старо-Татарская слобода с аудиогидом
Погулять по старейшему району города и узнать о нём интересные факты
Начало: На ул. Камала
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 сентября 2024Экскурсию проводила Дина с водителем Феликсом. Это была наша первая экскурсия по приезду в Казань. Все приятно поразило: и красота
- ЕЕлена4 сентября 2024Все прошло замечательно. Отдельное спасибо экскурсоводу за душевную экскурсию
- ВВадим24 августа 2024Очень позновательная экскурсия. Большое впечатление произвело количество храмов на острове.
- IIrina22 августа 2024В целом, хорошая экскурсия. Оперативная связь с организатором, приятная поездка на теплоходе. Но очень мало времени на самостоятельный осмотр на
- ИИван11 августа 2024Были днем на обзорной экскурсии, а на следующий день на ночной. В разное время суток это два разных города. Казань стоит посмотреть во всех вариантах. Понравилась и организационная составляющая. Забрали от места проживания и привезли туда же. Транспорт комфортный
- ЗЗахар16 июля 2024Покатались по городу под интересные рассказы гида Валентины, полюбовались ночными видами Казани и получили незабываемые впечатления!
- ААнна14 марта 2024Прекрасная экскурсия, очень душевная …
- ООльга20 августа 2023Спасибо за прекрасную экскурсию!
- ДДарья11 мая 2022Нетипичная экскурсия, про людей и про город. Наталья прекрасный и чуткий рассказчик, спасибо большое за чудесную прогулку)))
- ННаталья13 сентября 2021Экскурсия полный восторг! Наталия не только подстроилась под мое свободное время. Ее Казань неожиданно оказалась совсем другая, совсем не та,
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