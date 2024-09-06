На Рождество – экскурсии в Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Казани, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Старая Казань
Пешая
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Казань
Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Начало: ул. Баумана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
На машине
13 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
10 сен в 19:30
12 сен в 19:00
5 760 за всё до 5 чел.
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
На теплоходе
скидка
20%
34 отзыва
7 часов
Водная прогулка
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
Отправьтесь на теплоходе по Волге к острову-граду Свияжск. Полюбуйтесь водными пейзажами, узнайте историю монастырей и древнерусской архитектуры
Начало: На ул. Девятаева
Расписание: ежедневно в 09:00
9 сен в 09:00
10 сен в 09:00
52004 160 за человека
В поисках Бога: прогулка по Казани
Пешая
25 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В поисках Бога: прогулка по Казани
Заглянуть в храмы разных конфессий и увидеть, что их объединяет
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
Душа Казани: Старо-Татарская слобода с аудиогидом
Пешая
3 часа
Аудиогид
Душа Казани: Старо-Татарская слобода с аудиогидом
Погулять по старейшему району города и узнать о нём интересные факты
Начало: На ул. Камала
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 сентября 2024
    Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
    Экскурсию проводила Дина с водителем Феликсом. Это была наша первая экскурсия по приезду в Казань. Все приятно поразило: и красота
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    города и спокойная, по домашнему тёплая экскурсия, благодаря Дине. Спокойный голос, размеренный темп, хорошая подача материала, отвечали на вопросы кроме заявленной темы. Состоялось настоящее погружение в атмосферу Прекрасной Казани. Дегустация прошла на высшем уровне. Яна, которая проводила это мероприятие, была на высоте: знание материала, доброжелательность и вежливость. Все очень понравилось. Рекомендую

  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    Все прошло замечательно. Отдельное спасибо экскурсоводу за душевную экскурсию
  • В
    Вадим
    24 августа 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    Очень позновательная экскурсия. Большое впечатление произвело количество храмов на острове.
  • I
    Irina
    22 августа 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    В целом, хорошая экскурсия. Оперативная связь с организатором, приятная поездка на теплоходе. Но очень мало времени на самостоятельный осмотр на
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    острове! Это моя вторая поездка в Свияжск, первая была автобусная. И та же ситуация: небольшая экскурсия с гидом, обед, туалет и бегом к транспорту. В итоге, большую часть времени проводишь в дороге и не успеваешь проникнуться красотой и историей острова. Для таких, как я, рекомендовала бы экскурсии с ночевкой на острове, интересными вечерними мероприятиями.

  • И
    Иван
    11 августа 2024
    Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
    Были днем на обзорной экскурсии, а на следующий день на ночной. В разное время суток это два разных города. Казань стоит посмотреть во всех вариантах. Понравилась и организационная составляющая. Забрали от места проживания и привезли туда же. Транспорт комфортный
  • З
    Захар
    16 июля 2024
    Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
    Покатались по городу под интересные рассказы гида Валентины, полюбовались ночными видами Казани и получили незабываемые впечатления!
  • А
    Анна
    14 марта 2024
    В поисках Бога: прогулка по Казани
    Прекрасная экскурсия, очень душевная …
  • О
    Ольга
    20 августа 2023
    В поисках Бога: прогулка по Казани
    Спасибо за прекрасную экскурсию!
  • Д
    Дарья
    11 мая 2022
    Старая Казань
    Нетипичная экскурсия, про людей и про город. Наталья прекрасный и чуткий рассказчик, спасибо большое за чудесную прогулку)))
  • Н
    Наталья
    13 сентября 2021
    Старая Казань
    Экскурсия полный восторг! Наталия не только подстроилась под мое свободное время. Ее Казань неожиданно оказалась совсем другая, совсем не та,
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    которую я смогла посмотреть за предыдущие 5 дней! Улочки с чудесными сохранившимися деревянными домиками, атмосферные скверики и дворики. И все это глазами, воспоминаниями и эмоциями казанской девочки. Спасибо большое вот за такой кусочек города. Гида очень рекомендую, по 10 бальной системе- 10 с плюсом без всяких сомнений! Наталии здоровья, сил и сохранить такой же задор и позитив. Спасибо ещё раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
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  1. Старая Казань
  2. Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
  3. На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
  4. В поисках Бога: прогулка по Казани
  5. Душа Казани: Старо-Татарская слобода с аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Озеро Кабан
  7. Благовещенский собор
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в сентябре 2024
Сейчас в Казани в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 600 до 8 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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