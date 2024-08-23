Казанский кремль — особая точка на карте республики: это единственная в России детально сохранившаяся татарская крепость. Цитадель помнит эмиров Волжской Булгарии, ханов Золотой Орды, русских царей. А в её сооружениях отпечаталось наследие двух цивилизаций: Востока и Запада. Вы осмотрите главные объекты кремля и осознаете, как богата его удивительная история.

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Лилия Ваш гид в Казани

Время начала: 16:00

Описание экскурсии

Вы осмотрите снаружи и внутри соборную мечеть Кул-Шариф и кафедральный Благовещенский собор. Увидите падающую башню Сююмбике. А также оцените панорамы на город, Волгу и Казанку.

Я расскажу

почему Казанский кремль включили в список ЮНЕСКО

какие знаковые события происходили в нашей крепости

почему мечеть Кул-Шариф стоит не совсем там, где она была когда-то

об основании Казанской епархии и трёх казанских святителях

о столпах ислама — обязательных ритуалах для правоверного мусульманина

А ещё вы узнаете о витражах в технике «Тиффани» и происхождении названия древнейшей улицы города.

Организационные детали