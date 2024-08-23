Казанский кремль — особая точка на карте республики: это единственная в России детально сохранившаяся татарская крепость. Цитадель помнит эмиров Волжской Булгарии, ханов Золотой Орды, русских царей. А в её сооружениях отпечаталось наследие двух цивилизаций: Востока и Запада. Вы осмотрите главные объекты кремля и осознаете, как богата его удивительная история.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00
Описание экскурсии
Вы осмотрите снаружи и внутри соборную мечеть Кул-Шариф и кафедральный Благовещенский собор. Увидите падающую башню Сююмбике. А также оцените панорамы на город, Волгу и Казанку.
Я расскажу
- почему Казанский кремль включили в список ЮНЕСКО
- какие знаковые события происходили в нашей крепости
- почему мечеть Кул-Шариф стоит не совсем там, где она была когда-то
- об основании Казанской епархии и трёх казанских святителях
- о столпах ислама — обязательных ритуалах для правоверного мусульманина
А ещё вы узнаете о витражах в технике «Тиффани» и происхождении названия древнейшей улицы города.
Организационные детали
- Мы будем посещать религиозные сооружения, пожалуйста, выбирайте соответствующую одежду и возьмите головной убор/платок
- Дополнительные расходы: вход в кремль — 150 ₽ за взрослого, 130 ₽ льготный
в пятницу в 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 83 туристов
Я профессиональный гид 1 категории, стаж работы 15 лет. Участвовала в экскурсионном сопровождении всех крупных спортивных мероприятий, проводимых в Казани. Я родилась и выросла в Казани, люблю свой город и считаю своей миссией помочь гостям нашего города тоже полюбить его.Задать вопрос
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