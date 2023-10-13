Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад

Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений

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Наша иммерсивная прогулка — это новый способ знакомства с городом. Надев наушники и погрузившись в сюжет аудиоспектакля, вы станете полноценным участником событий. Последуете за голосом, максимально вникая в действие. Если вы гость Казани — спектакль станет отличным шансом узнать историю города. Если местный житель — знакомые улицы заиграют для вас новыми сюжетами.
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Слушай, Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Познавательно, насыщенно и местами трогательно

Наша экскурсия — это целое художественное произведение. В основе — философия любви к Казани, рассказанная главными героями через исторический контекст. Спектакль поведает и о знаменитых жителях города, их творчестве и научных открытиях, которые они сделали для всего мира в казанских лабораториях.

Небанально, увлекательно и, безусловно, весело

Поверьте, мы найдём, чем вас удивить: многие точки на нашем пути вы встретите впервые! Мы создали совершенно новый маршрут. Наметим его лишь пунктиром, чтобы сохранить интригу: парк Тысячелетия — сквер Тукая — ул. Баумана — Университетский городок — дом Зинаиды Ушковой — ул. Лобачевского — ул. Карла Маркса — набережная Казани.

Организационные детали

Наш гид будет сопровождать вас на протяжении всей прогулки.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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