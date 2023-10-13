Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Наша иммерсивная прогулка — это новый способ знакомства с городом. Надев наушники и погрузившись в сюжет аудиоспектакля, вы станете полноценным участником событий. Последуете за голосом, максимально вникая в действие. Если вы гость Казани — спектакль станет отличным шансом узнать историю города. Если местный житель — знакомые улицы заиграют для вас новыми сюжетами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Познавательно, насыщенно и местами трогательно
Наша экскурсия — это целое художественное произведение. В основе — философия любви к Казани, рассказанная главными героями через исторический контекст. Спектакль поведает и о знаменитых жителях города, их творчестве и научных открытиях, которые они сделали для всего мира в казанских лабораториях.
Небанально, увлекательно и, безусловно, весело
Поверьте, мы найдём, чем вас удивить: многие точки на нашем пути вы встретите впервые! Мы создали совершенно новый маршрут. Наметим его лишь пунктиром, чтобы сохранить интригу: парк Тысячелетия — сквер Тукая — ул. Баумана — Университетский городок — дом Зинаиды Ушковой — ул. Лобачевского — ул. Карла Маркса — набережная Казани.
Организационные детали
Наш гид будет сопровождать вас на протяжении всей прогулки.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в парке Тысячелетия
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 18927 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда профессионалов в туризме. С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. С нетерпением ждём встречи с вами.
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