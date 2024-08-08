Остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Насладитесь живописными видами Казани и её окрестностей, посетите уникальный Храм всех религий и древний остров-град Свияжск. Прекрасный отдых на воде
Эта комбинированная экскурсия включает поездку на автобусе до Свияжска и возвращение на теплоходе. По пути остановка у Храма всех религий, где вы узнаете о концепции проекта.
В Свияжске вы перенесётесь в читать дальше
эпоху Ивана Грозного, увидите знаковые храмы и соборы, а также почувствуете себя в «Сказке о царе Салтане».
Экскурсия сопровождается профессиональным гидом, а при наборе группы от 25 человек предоставляются радиогиды. В стоимость включены трансфер, сопровождение гида и билет на теплоход
3.75
8 отзывов
6 причин купить эту прогулку
🚢 Комбинированная экскурсия
🏛 Посещение Храма всех религий
🏰 Исторический Свияжск
⛪ Знаковые храмы и соборы
🚌 Удобный трансфер
👨🏫 Профессиональный гид
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Храм всех религий
Живоначальной Троицы
Николы Чудотворца
Сергия Радонежского
Собор Всех скорбящих Радость
Описание водной прогулки
Храм всех религий (внешний осмотр 15 мин). Комплекс объединяет 16 мировых религий, в том числе исчезнувших. Вы подъедете к оригинальному сооружению, а по пути гид расскажет об идее храма и её реализации.
Старинный Свияжск (2-часовая экскурсия). Вы познакомитесь с историей древнего острова-града и увидите его знаковые церкви — Живоначальной Троицы, Николы Чудотворца и Сергия Радонежского, а также архитектурную доминанту Свияжска — собор Всех скорбящих Радость. Затем у вас будет 30 минут свободного времени.
Водная прогулка в тёплый сезон (2 часа). Летом и при благоприятных погодных условиях вы отправитесь обратно в Казань на теплоходе «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами. В непогоду вы вернётесь на автобусе, на 30 минут раньше.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены: трансфер, сопровождение гида, билет на теплоход
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
При наборе группы от 25 чел. предоставим радиогиды
Пообедать можно во время перерыва в Свияжске. Средний чек — 400 ₽ за чел.
Трансфер
Поездка в одну сторону проходит на большом туристическом автобусе (для группы от 18 чел.) или на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter (для группы до 18 чел.). Рассадка свободная, без закреплённого за билетом места. Пожалуйста, подходите заранее, чтобы занять желаемые места
Обратно вы поедете на теплоходе «Москва». Судно общественное, 80-х годов, вместимость до 160 чел. — с вашей группой будут другие люди
Особенности программы и условия участия
Водная прогулка состоится только в хорошую погоду. Решение принимает руководство речного порта и МЧС РТ. При запрете мы отвезём вашу группу на автобусе и вернём стоимость билета на теплоход — 300 ₽
Каждому участнику, в том числе грудным детям, предоставляется отдельное место в автобусе. Если ребёнок ещё не может сидеть, обязательно наличие люльки или иного фиксирующего устройства, разрешённого ПДД, чтобы можно было пристегнуться. Перевозка в автобусе детей на руках запрещена
Мы не допускаем к экскурсии людей в нетрезвом состоянии. Распитие спиртных напитков во время поездки не разрешено
В автобус нельзя с любой едой. Напитки можно только герметично упакованные (в бутылке с крышкой — вода / сок / лимонад)
Также мы не можем принять участников с животными любого размера
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от речного порта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдгар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 38709 туристов
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и пригородным старинным городищам, таким как Болгар и Свияжск. Особенности национального колорита заметно выделяют Казань среди городов Поволжья — гиды нашей команды готовы рассказать вам о Казани и её достопримечательностях много интересного!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Alexey
8 авг 2024
Ужаснейшая организация экскурсии, куча народа стоит на жаре по полчаса и больше в одно единственное окошко. В конце ожидания вас может ожидать информация о том, что вас нет в списке, далее звонок организатору, который не явился даже ко времени начала экскурсии. Спасибо.
Ю
Юлия
3 авг 2024
Всё понравилось! Экскурсия супер! Если бы, заходили в храм Всех религий,было бы ещё круче! Возвращаться на теплоходе,отличная идея!!!
А
Анна
2 авг 2024
Нам понравилась экскурсия. Сначала посетили храм всех религий (билет + 200 рублей за взрослого), где побывали внутри здания. Гид рассказала об истории возникновения данного места и его владельце. Затем поехали читать дальше
на остров Свияжск. Там мы посетили два монастыря, мужской и женский, потом нам дали свободное время, которое мы использовали на обед. После мы отправились до речного порта на теплоход, где по пути увидели место слияние трёх рек. Единственный минус был на теплоходе - нам был очень плохо слышен рассказ из динамиков. В остальном экскурсия получилась продуктивной и насыщенной, спасибо!
Яна
29 июл 2024
Остров как остров, со своей историей и аутентичностью. Постарались сделать турпродукт. С точки зрения архитектуры и истории все ок. Но тайминг ужасный, постоянно бежали вперед и пытались куда-то успеть. В читать дальше
итоге 40 минут ждали корабль (пришли раньше чем корабль). По поводу острова: 1. Нет нормального кафе, или нас в них не заводили потому что мы «не успевали». В основном что-то «снековое». 2. Нету оплаты по карте, либо наличные, либо перевод. 3. Всю экскурсию нас водили по лавкам, где тебе что-то пытаются продать. Не скажу, что это плохо, но всего должно быть в меру. 4. Путь домой – 2 часа на теплоходе, и я честно не понимаю, нельзя заработать сервисом–продавать хотя бы воду. Итого: остров хороший, гид нормальный, сервиса нет. Не советую.
Эдгар
Ответ организатора:
Здравствуйте! Мы сожалеем, что программа Вас не устроила. Приглашаем Вас посетить другие наши экскурсии! Уверены, Вы найдёте для себя что то особенное.
Т
Тамара
17 июл 2024
Первая часть экскурсии автобусно-пешеходная была увлекающей, спасибо гиду. А вот начиная с посадки на теплоход и дальнейшей поездкой по Волге одно разочарованние. Долго ждали посадки и провожатого с билетами. На теплоходе минимальный запас воды для людей, а в репродуктор звучала запись, о местах которые проплывали, которую было еле слышно.
Эдгар
Ответ организатора:
Здравствуйте! Мы рады, что Вы положительно оценили экскурсионную программу. По поводу посадки - в этот день было 124 человека на читать дальше
посадку со Свияжска, по времени все было рассчитано верно, но этих 124 человека нужно провести через КПП с билетами и посадить на борт, что неизбежно занимает некоторое время. По поводу воды и громкости - мы обязательно передадим Ваш комментарий руководителю судна. Приглашаем Вас посетить другие наши экскурсии! Уверены, Вы найдёте для себя что то особенное.
Жанна
15 июл 2024
Я довольна экскурсией. Интересно и познавательно. Всё очень интересно. Благодарю за всё. Глубокие знания у гида. Все вежливы и тактичны.