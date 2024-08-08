Эта комбинированная экскурсия включает поездку на автобусе до Свияжска и возвращение на теплоходе. По пути остановка у Храма всех религий, где вы узнаете о концепции проекта.В Свияжске вы перенесётесь в

эпоху Ивана Грозного, увидите знаковые храмы и соборы, а также почувствуете себя в «Сказке о царе Салтане». Экскурсия сопровождается профессиональным гидом, а при наборе группы от 25 человек предоставляются радиогиды. В стоимость включены трансфер, сопровождение гида и билет на теплоход

Описание водной прогулки

Храм всех религий (внешний осмотр 15 мин). Комплекс объединяет 16 мировых религий, в том числе исчезнувших. Вы подъедете к оригинальному сооружению, а по пути гид расскажет об идее храма и её реализации.

Старинный Свияжск (2-часовая экскурсия). Вы познакомитесь с историей древнего острова-града и увидите его знаковые церкви — Живоначальной Троицы, Николы Чудотворца и Сергия Радонежского, а также архитектурную доминанту Свияжска — собор Всех скорбящих Радость. Затем у вас будет 30 минут свободного времени.

Водная прогулка в тёплый сезон (2 часа). Летом и при благоприятных погодных условиях вы отправитесь обратно в Казань на теплоходе «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами. В непогоду вы вернётесь на автобусе, на 30 минут раньше.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены: трансфер, сопровождение гида, билет на теплоход

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

При наборе группы от 25 чел. предоставим радиогиды

Пообедать можно во время перерыва в Свияжске. Средний чек — 400 ₽ за чел.

Трансфер

Поездка в одну сторону проходит на большом туристическом автобусе (для группы от 18 чел.) или на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter (для группы до 18 чел.). Рассадка свободная, без закреплённого за билетом места. Пожалуйста, подходите заранее, чтобы занять желаемые места

Обратно вы поедете на теплоходе «Москва». Судно общественное, 80-х годов, вместимость до 160 чел. — с вашей группой будут другие люди

Особенности программы и условия участия