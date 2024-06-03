Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)

Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
На теплоходе вместимостью до 130 человек туристы проплывут вдоль ключевых достопримечательностей Казани и сделают снимки с выгодного ракурса.

Пройдя под двумя мостами, можно полюбоваться видами кремля и набережной, оценить архитектуру центра
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"Казан" и стадиона "Казань-Арена". Гид дополнит увиденное рассказом о прошлом Казани и локациях по маршруту. Экскурсия начинается и заканчивается на причале у Центра семьи "Казан". Оплата частично онлайн, частично на месте. Профессиональный гид из команды проведет экскурсию

3.75
4 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🚢 Комфортная прогулка на теплоходе
  2. 📸 Отличные фотомоменты
  3. 🏰 Виды на Казанский Кремль
  4. 🌉 Проход под мостами
  5. 🗣 Интересные рассказы гида
  6. 🏟 Вид на стадион «Казань-Арена»
  7. 🕌 Панорама мечети Кул-Шариф

Что можно увидеть

  • Центр семьи «Казан»
  • ЗАГС «Чаша»
  • Кремлёвская набережная
  • Экстрим-парк «УРАМ»
  • Казанский цирк
  • Храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя
  • Казанский кремль
  • Башня Сююмбике
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Дворец земледельцев
  • Мост «Миллениум»
Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 12:00, 14:30, 17:00, 18:00, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Это будет комфортная продолжительная прогулка вдоль берегов Казанки и Волги. Мы начнем от Центра семьи в виде чаши — и проплывем до моста Миллениум (самого высокого в городе), где сделаем разворот и направимся обратно. Времени хватит, чтобы пофотографироваться, узнать от гида любопытные сюжеты о городе и просто приятно отдохнуть.

С воды вы увидите:

  • Центр семьи «Казан»
  • ЗАГС «Чаша»
  • Панораму Кремлёвской набережной и центр уличной молодежной культуры — экстрим-парк «УРАМ»
  • Казанский Цирк — «летающую тарелку» Казани
  • Храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя — памятник воинам, павшим при взятии Казани
  • Панораму Казанского кремля с падающей башней Сююмбике и мечетью Кул-Шариф
  • Необычный «Дворец земледельцев»
  • Современный мост «Миллениум»

Организационные детали

  • Начало и окончание речной прогулки на причале у Центра семьи «Казан»
  • На сайте вы оплачиваете 25% стоимости экскурсии, а оставшуюся часть не позднее, чем за 30 минут до начала экскурсии — онлайн либо у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования)
  • Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды

ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00

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🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 26 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 700 ₽
Пенсионеры1 500 ₽
Дети с 5 до 14 лет1 500 ₽
Дeти до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около центра семьи Казан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
1
О
3 июня 2024
Материал экскурсии совсем не какой, не понятно совершенно ничего было. Плохо видно из палубы.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим Вас за обратную связь.
Передали Ваш отзыв в методический отдел, постараемся улучшить качество предоставляемых услуг!
М
26 мая 2024
Речная прогулка (2 часа так и не состоялась,). Это огорчило больше всего, остальное всё отлично. Но, мааааааало, всего час. А мы хотели два часа. Надеемся, что двухчасовая, об отмене которой мы узнали в день отправления, всё таки появится на вашем сайте, но не в вечернее время, а именно дневная!
О
21 мая 2024
Экскурсия не оправдала ожиданий. В черте города красиво и интересно. На Волгу в вечернее время суток выходить вообще не надо. Скучно и не интересно.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим за оставленный отзыв.
Примем Ваш отзыв во внимание и постараемся улучшить качество обслуживания.
Спасибо!
О
17 мая 2023
Спасибо организаторам, сотрудникам Москва 84, всё понравилось, экскурсия не затянута, маршрут отличный, теплоход чистенький, рекомендую.

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