На теплоходе вместимостью до 130 человек туристы проплывут вдоль ключевых достопримечательностей Казани и сделают снимки с выгодного ракурса.
Пройдя под двумя мостами, можно полюбоваться видами кремля и набережной, оценить архитектуру центра
Пройдя под двумя мостами, можно полюбоваться видами кремля и набережной, оценить архитектуру центра
7 причин купить эту экскурсию
- 🚢 Комфортная прогулка на теплоходе
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🏰 Виды на Казанский Кремль
- 🌉 Проход под мостами
- 🗣 Интересные рассказы гида
- 🏟 Вид на стадион «Казань-Арена»
- 🕌 Панорама мечети Кул-Шариф
Что можно увидеть
- Центр семьи «Казан»
- ЗАГС «Чаша»
- Кремлёвская набережная
- Экстрим-парк «УРАМ»
- Казанский цирк
- Храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя
- Казанский кремль
- Башня Сююмбике
- Мечеть Кул-Шариф
- Дворец земледельцев
- Мост «Миллениум»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 12:00, 14:30, 17:00, 18:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Это будет комфортная продолжительная прогулка вдоль берегов Казанки и Волги. Мы начнем от Центра семьи в виде чаши — и проплывем до моста Миллениум (самого высокого в городе), где сделаем разворот и направимся обратно. Времени хватит, чтобы пофотографироваться, узнать от гида любопытные сюжеты о городе и просто приятно отдохнуть.
С воды вы увидите:
- Центр семьи «Казан»
- ЗАГС «Чаша»
- Панораму Кремлёвской набережной и центр уличной молодежной культуры — экстрим-парк «УРАМ»
- Казанский Цирк — «летающую тарелку» Казани
- Храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя — памятник воинам, павшим при взятии Казани
- Панораму Казанского кремля с падающей башней Сююмбике и мечетью Кул-Шариф
- Необычный «Дворец земледельцев»
- Современный мост «Миллениум»
Организационные детали
- Начало и окончание речной прогулки на причале у Центра семьи «Казан»
- На сайте вы оплачиваете 25% стоимости экскурсии, а оставшуюся часть не позднее, чем за 30 минут до начала экскурсии — онлайн либо у нашего пункта сбора в центре города (подробную информацию вы получите после бронирования)
- Экскурсию для вас проведет профессиональный гид из нашей команды
ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 26 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 700 ₽
|Пенсионеры
|1 500 ₽
|Дети с 5 до 14 лет
|1 500 ₽
|Дeти до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около центра семьи Казан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 18798 туристов
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надежные водители,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 июня 2024
Материал экскурсии совсем не какой, не понятно совершенно ничего было. Плохо видно из палубы.
Елена
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим Вас за обратную связь.
Передали Ваш отзыв в методический отдел, постараемся улучшить качество предоставляемых услуг!
Передали Ваш отзыв в методический отдел, постараемся улучшить качество предоставляемых услуг!
М
Марина
26 мая 2024
Речная прогулка (2 часа так и не состоялась,). Это огорчило больше всего, остальное всё отлично. Но, мааааааало, всего час. А мы хотели два часа. Надеемся, что двухчасовая, об отмене которой мы узнали в день отправления, всё таки появится на вашем сайте, но не в вечернее время, а именно дневная!
О
Ольга
21 мая 2024
Экскурсия не оправдала ожиданий. В черте города красиво и интересно. На Волгу в вечернее время суток выходить вообще не надо. Скучно и не интересно.
Елена
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим за оставленный отзыв.
Примем Ваш отзыв во внимание и постараемся улучшить качество обслуживания.
Спасибо!
Примем Ваш отзыв во внимание и постараемся улучшить качество обслуживания.
Спасибо!
О
Ольга
17 мая 2023
Спасибо организаторам, сотрудникам Москва 84, всё понравилось, экскурсия не затянута, маршрут отличный, теплоход чистенький, рекомендую.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
6 часов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
Под выступление народных артистов полюбоваться с воды пейзажами и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
Сегодня в 16:30
12 июня в 09:30
67005 360₽ за всё до 4 чел.