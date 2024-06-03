Речная прогулка (2 часа так и не состоялась,). Это огорчило больше всего, остальное всё отлично. Но, мааааааало, всего час. А мы хотели два часа. Надеемся, что двухчасовая, об отмене которой мы узнали в день отправления, всё таки появится на вашем сайте, но не в вечернее время, а именно дневная!