Экскурсии в Пятигорск из Кисловодска

Найдено 10 экскурсий в категории «Пятигорск» в Кисловодске, цены от 1 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
118 отзывов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600 за всё до 7 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
168 отзывов
По следам Лермонтова на Кавминводах: уникальное путешествие по 3 городам
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
10 700 за всё до 3 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
134 отзыва
Популярное предложение
Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4.5 часа
45 отзывов
Популярное предложение
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У Колоннады
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 700 за человека
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Кисловодска
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 5 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Последний день Лермонтова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Трансфер из аэропорта в Кисловодск с экскурсией по Пятигорску
Посетить места Лермонтова, озеро Провал и Бесстыжие ванны по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
9 000 за всё до 4 чел.
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - посетить главные города КМВ за одну поездку
Начало: У Колоннады
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
от 21 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
    Отличная экскурсия! Замечательный гид. Много чего показал и рассказал. Масса впечатлений. Всем рекомендую
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
    Все понравилось, спасибо!
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Интересная познавательная экскурсия! Города Кавказа, при всей их вроде бы похожести, открылись каждый своим характером, особенностями, яркими историями и легендами! Карен очень хорошо владеет темой, отличный рассказчик, приятный человек и компаньон! Спасибо!
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
    Спасибо большое экскурсоводу Марине. Прекрасная экскурсия. Насыщенная, интересная. Марине высшая оценка за прекрасно проведенное время!!!
  • В
    Виктория
    2 июня 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Если вы хотите незабываемую поездку, насыщенную историческими событиями и множеством легенд, то обязательно поезжайте с Кареном! Это была прекрасная экскурсия с очень интересной и полезной подачей! Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие!
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Когда выбирали экскурсию, читали отзывы. Купились на отличные отзывы о Карене. Но когда забронировали, получили сообщение, что экскурсию нам будет
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    проводить сын Карена, Аркадий. Расстроились и насторожились, но отменять не стали. И как оказалось не зря! Аркадий замечательный, лёгкий в общении и очень эрудированный человек. Грамотная речь, увлекательные рассказы. Обширные знания о городах в разные эпохи, в том числе и современные. Разбавляет рассказы тонким чувством юмора. Молодой человек искренне любит свою работу и получает удовольствие от общения с туристами. К сожалению мы так и не познакомились с Кареном. Но познакомились и провели 9 незабываемых часов с Аркадием. Карен вы можете гордиться своим сыном! Будем рекомендовать друзьям и знакомым!

  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Очень понравилась экскурсия! Гид Александр провёл её для нас комфортно, интересно, познавательно, без лишней ненужной информации. Был внимателен и учитывал пожилой возраст туристок. Послушали про местные традиции и обычаи, посмотрели все самые интересные места. Для быстрого ознакомления однозначно рекомендую!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Добрый день! В майские праздники посчастливилось побывать в чудесном курортном крае Минеральных Вод. Путешествие было насыщенным, хотелось посмотреть всё и
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    сразу от горных пейзажей до местных городских достопримечательностей. Спасибо за интересную, насыщенную видами, историей, рассказами, легендами нашему гиду Алексею. День пролетел познавательно, незаметно, комфортно и приятно. Всем очень советую данную экскурсию.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Гид Александр очень понравился. Мы смогли почувствовать доброжелательное отношение, познакомились с традициями края, не перегружал ненужной информацией. Экскурсия пролетела быстро. Очень рекомендую экскурсию для людей приехавших на курорт и желающих быстро познакомиться с краем
  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
    Описание экскурсии на сайте не соответствует действительности, мы планировали посмотреть те места, которые в описании, а нас повезли по Лермонтовским
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    местам (Провал, цветник, грот, домик Лермонтова и место дуэли). Также почему-то мы тратили время на забор и развоз части туристов по отелям, хотя общий сбор и высадка после экскурсии были указан на сайте «возле Колоннады» и мы приехали к колоннаде на сбор. Считаю очень невежественным так «выделять» некоторых туристов (с забором и завозом в отель), особенно когда такой большой автобус. Получилось что 40 человек ждали 10-х особенных! Замечательно! В целом экскурсия прошла хорошо, интересная подача материала от экскурсовода.

    Описание экскурсии на сайте не соответствует действительности, мы планировали посмотреть те места, которые в описании, аОписание экскурсии на сайте не соответствует действительности, мы планировали посмотреть те места, которые в описании, аОписание экскурсии на сайте не соответствует действительности, мы планировали посмотреть те места, которые в описании, аОписание экскурсии на сайте не соответствует действительности, мы планировали посмотреть те места, которые в описании, а

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Пятигорск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. По городам и водам: все курорты КМВ за один день
  2. По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
  3. Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
  4. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
  5. Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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