Ирина проводит ещё 3 экскурсии

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Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие

Знакомство с символами Кисловодска и Ессентуков и дегустация на семейной винодельне

Ирина
Ирина – Гид из Кисловодска
За один день вам предстоит не только познакомиться с легендарными курортами Кавминвод, но и попробовать их на вкус.

В Кисловодске вы оцените освежающий Нарзан в старинной галерее, в Ессентуках попробуете минеральную воду и увидите знаменитую на всю Европу Грязелечебницу.

А после добавим к картине завершающий штрих — дегустацию на уютной винодельне у подножья горы ⛰️ Верблюд 🐪.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие

Что вас ожидает

Что нельзя пропустить в Кисловодске
Наше путешествие стартует в сердце города — на Курортном бульваре. Прогуливаясь следами купцов и аристократов, мы рассмотрим Нарзанную галерею и здание Главных нарзанных ванн в индо-мавританской стиле, белоснежную Колоннаду, Гранд-отель и Каскадную лестницу. Найдем место, в котором ядерная энергия единственный раз служила мирным целям. А в усадьбе художника Ярошенко разберемся, почему Кисловодск называли «третьей летней столицей» империи.

По «водяному тракту» Ессентуков
Следом нас встретит курортный город 🏙️ Ессентуки, где мы также постараемся охватить самое интересное: пройдем по главному водяному «тракту», поговорим о золотой эпоху города, увидим дворец снарядной гимнастики, бювет Ессентуки № 4 и знаменитую Грязелечебницу, которая считалась лучшей в Европе. А после нашего променада вы сможете отобедать в уютном кафе и угоститься кофе с гранатовым соком.

Секреты ставропольского вина
После обеда наш путь лежит к подножью горы ⛰️ Верблюд 🐪, где еще в 19 веке расположились винодельческие поселки итальянских и немецких поселенцев. На частной семейной винодельне вы узнаете об особенностях ставропольского вина, его отличиях от крымских или краснодарских аналогов, а после прочувствуете интересный вкус напитка на профессиональной дегустации.

В конце путешествия, если останутся время и силы, мы заедем в конный клуб, где вы сможете посетить конюшню, покататься верхом или покормить кроликов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается в Кисловодске, но если вы отдыхаете в городе Ессентуки, мы можем начать в вашем городе.
  • Если вы остановились в Пятигорске, я могу забрать вас и после экскурсии 🧭 привезти обратно за доплату 1000 рублей
  • Для дегустации минеральной воды Нарзан и Ессентуки нужны стаканчики (можно приобрести на месте)
  • Если вы отправитесь на экскурсию ⛳ с детьми, то на дегустации им предложат чай со сладостями, а также старинную настольную игру пузеля (пазлы), чтобы они не скучали

Дополнительные расходы

  • Обед (по желанию)
  • Дегустация вина — 1000 руб. /чел.
  • Посещение конюшни (по желанию) — 100 руб. /чел., катание на лошади — 150 руб. /чел.
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие
Нарзан, Ессентуки и минеральное вино: гастро-историческое путешествие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Влюбившись в регион Кавказские Минеральные Воды очень давно, хочу и вас убедить, что этот край прекрасен в любое время. Экскурсии вожу не так давно, но понимаю, что на экскурсии по Кисловодску и Ессентукам должно быть интересно и вашим детям, несмотря на «кислое» и непривычное название городов. Поэтому экскурсии сопровождаются также наглядными материалами. Умею находить общий язык с любыми гостями. Готова познакомить вас с Кисловодском, Ессентуками и их достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни этих городов, которые по праву считаются крупными жемчужинами в короне КАВМИНВОД.
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Ирина проводит ещё 3 экскурсии

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