Ирина проводит ещё 3 экскурсии

Что нельзя пропустить в Кисловодске
Наше путешествие стартует в сердце города — на Курортном бульваре. Прогуливаясь следами купцов и аристократов, мы рассмотрим Нарзанную галерею и здание Главных нарзанных ванн в индо-мавританской стиле, белоснежную Колоннаду, Гранд-отель и Каскадную лестницу. Найдем место, в котором ядерная энергия единственный раз служила мирным целям. А в усадьбе художника Ярошенко разберемся, почему Кисловодск называли «третьей летней столицей» империи.
По «водяному тракту» Ессентуков
Следом нас встретит курортный город 🏙️ Ессентуки, где мы также постараемся охватить самое интересное: пройдем по главному водяному «тракту», поговорим о золотой эпоху города, увидим дворец снарядной гимнастики, бювет Ессентуки № 4 и знаменитую Грязелечебницу, которая считалась лучшей в Европе. А после нашего променада вы сможете отобедать в уютном кафе и угоститься кофе с гранатовым соком.
Секреты ставропольского вина
После обеда наш путь лежит к подножью горы ⛰️ Верблюд 🐪, где еще в 19 веке расположились винодельческие поселки итальянских и немецких поселенцев. На частной семейной винодельне вы узнаете об особенностях ставропольского вина, его отличиях от крымских или краснодарских аналогов, а после прочувствуете интересный вкус напитка на профессиональной дегустации.
В конце путешествия, если останутся время и силы, мы заедем в конный клуб, где вы сможете посетить конюшню, покататься верхом или покормить кроликов.
Как проходит экскурсия
Дополнительные расходы