Ирина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Что нельзя пропустить в Кисловодске

Наше путешествие стартует в сердце города — на Курортном бульваре. Прогуливаясь следами купцов и аристократов, мы рассмотрим Нарзанную галерею и здание Главных нарзанных ванн в индо-мавританской стиле, белоснежную Колоннаду, Гранд-отель и Каскадную лестницу. Найдем место, в котором ядерная энергия единственный раз служила мирным целям. А в усадьбе художника Ярошенко разберемся, почему Кисловодск называли «третьей летней столицей» империи.

По «водяному тракту» Ессентуков

Следом нас встретит курортный город 🏙️ Ессентуки, где мы также постараемся охватить самое интересное: пройдем по главному водяному «тракту», поговорим о золотой эпоху города, увидим дворец снарядной гимнастики, бювет Ессентуки № 4 и знаменитую Грязелечебницу, которая считалась лучшей в Европе. А после нашего променада вы сможете отобедать в уютном кафе и угоститься кофе с гранатовым соком.

Секреты ставропольского вина

После обеда наш путь лежит к подножью горы ⛰️ Верблюд 🐪, где еще в 19 веке расположились винодельческие поселки итальянских и немецких поселенцев. На частной семейной винодельне вы узнаете об особенностях ставропольского вина, его отличиях от крымских или краснодарских аналогов, а после прочувствуете интересный вкус напитка на профессиональной дегустации.

В конце путешествия, если останутся время и силы, мы заедем в конный клуб, где вы сможете посетить конюшню, покататься верхом или покормить кроликов.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается в Кисловодске, но если вы отдыхаете в городе Ессентуки, мы можем начать в вашем городе.

Если вы остановились в Пятигорске, я могу забрать вас и после экскурсии 🧭 привезти обратно за доплату 1000 рублей

Для дегустации минеральной воды Нарзан и Ессентуки нужны стаканчики (можно приобрести на месте)

Если вы отправитесь на экскурсию ⛳ с детьми, то на дегустации им предложат чай со сладостями, а также старинную настольную игру пузеля (пазлы), чтобы они не скучали

Дополнительные расходы