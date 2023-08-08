Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя
Я встречу вас на комфортном автомобиле и отвезу к лучшим достопримечательностям Кисловодска.
В нашей программе: Курортный бульвар, Колоннада, Замок коварства и любви, Медовые водопады, гора Кольцо. Вы услышите историю и легенды края и поймёте, за что его так полюбили великие писатели.
Жду вас в КавМинВодах и сделаю всё, чтобы ваше знакомство с регионом было похоже на любовь с первого взгляда!
В нашей программе: Курортный бульвар, Колоннада, Замок коварства и любви, Медовые водопады, гора Кольцо. Вы услышите историю и легенды края и поймёте, за что его так полюбили великие писатели.
Жду вас в КавМинВодах и сделаю всё, чтобы ваше знакомство с регионом было похоже на любовь с первого взгляда!
Ближайшие даты:
8
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9
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авг
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Больше всего мне хочется показать вам свой край таким, каким я его вижу, знаю и люблю. Для первой встречи с городом я выбрал самые интересные и популярные места, которые стоит увидеть в первую очередь.
- Вы посетите красочный Курортный бульвар и Курортный парк — крупнейший городской парк Европы, где сохранилась архитектура имперской России.
- Познакомитесь с историей создания помпезной Колоннады.
- Услышите о происхождении Замка коварства и любви.
- Полюбуетесь сказочными Медовыми водопадами — об их названии мы тоже поговорим.
- И конечно, я расскажу несколько легенд, связанных со знаменитой горой Кольцо.
Традиции и легенды, красоты гор и водопадов, неизвестные тропки и лучшие видовые места — вы откроете наш курортный регион с лучших сторон и помёте, чем он покорил Пушкина, Лермонтова и Толстова, Бунина, Маяковского, Есенина и многих других выдающихся людей.
Организационные детали
- Трансфер и услуги гида включены в стоимость
- Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris 2021 года
- Дополнительные расходы: кофе и перекус (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Кисловодске
Всем привет! Меня зовут Аркадий, я родился в замечательном курортном городе с многовековой историей, красавце Пятигорске. Скажу честно, я его обожаю! Я большой любитель путешествовать и знаю каждый уголок в моем родном городе. Вернувшись из очередной зарубежной поездки, я понял, сколько интересных мест и историй можно открыть гостям нашего края. С большим удовольствием готов поделиться с вами красотой и историей региона. Всем приятных путешествий и до встречи!
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