Я встречу вас на комфортном автомобиле и отвезу к лучшим достопримечательностям Кисловодска. В нашей программе: Курортный бульвар, Колоннада, Замок коварства и любви, Медовые водопады, гора Кольцо. Вы услышите историю и легенды края и поймёте, за что его так полюбили великие писатели. Жду вас в КавМинВодах и сделаю всё, чтобы ваше знакомство с регионом было похоже на любовь с первого взгляда!

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Описание

Что вас ожидает

Больше всего мне хочется показать вам свой край таким, каким я его вижу, знаю и люблю. Для первой встречи с городом я выбрал самые интересные и популярные места, которые стоит увидеть в первую очередь.

Вы посетите красочный Курортный бульвар и Курортный парк — крупнейший городской парк Европы, где сохранилась архитектура имперской России.

Познакомитесь с историей создания помпезной Колоннады.

Услышите о происхождении Замка коварства и любви.

Полюбуетесь сказочными Медовыми водопадами — об их названии мы тоже поговорим.

И конечно, я расскажу несколько легенд, связанных со знаменитой горой Кольцо.

Традиции и легенды, красоты гор и водопадов, неизвестные тропки и лучшие видовые места — вы откроете наш курортный регион с лучших сторон и помёте, чем он покорил Пушкина, Лермонтова и Толстова, Бунина, Маяковского, Есенина и многих других выдающихся людей.

Организационные детали