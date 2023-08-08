Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Кисловодску

Познакомиться с городом и его окрестностями в тёплой компании местного жителя

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Я встречу вас на комфортном автомобиле и отвезу к лучшим достопримечательностям Кисловодска.

В нашей программе: Курортный бульвар, Колоннада, Замок коварства и любви, Медовые водопады, гора Кольцо. Вы услышите историю и легенды края и поймёте, за что его так полюбили великие писатели.

Жду вас в КавМинВодах и сделаю всё, чтобы ваше знакомство с регионом было похоже на любовь с первого взгляда!
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Кисловодску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Кисловодску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Кисловодску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Кисловодску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Кисловодску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Кисловодску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Кисловодску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Кисловодску
Трансфер из аэропорта / вокзала + экскурсия по Кисловодску
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Больше всего мне хочется показать вам свой край таким, каким я его вижу, знаю и люблю. Для первой встречи с городом я выбрал самые интересные и популярные места, которые стоит увидеть в первую очередь.

  • Вы посетите красочный Курортный бульвар и Курортный парк — крупнейший городской парк Европы, где сохранилась архитектура имперской России.
  • Познакомитесь с историей создания помпезной Колоннады.
  • Услышите о происхождении Замка коварства и любви.
  • Полюбуетесь сказочными Медовыми водопадами — об их названии мы тоже поговорим.
  • И конечно, я расскажу несколько легенд, связанных со знаменитой горой Кольцо.

Традиции и легенды, красоты гор и водопадов, неизвестные тропки и лучшие видовые места — вы откроете наш курортный регион с лучших сторон и помёте, чем он покорил Пушкина, Лермонтова и Толстова, Бунина, Маяковского, Есенина и многих других выдающихся людей.

Организационные детали

  • Трансфер и услуги гида включены в стоимость
  • Поездка проходит на автомобиле Hyundai Solaris 2021 года
  • Дополнительные расходы: кофе и перекус (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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