Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Весь Кисловодск и окрестности за 1 день

Познакомиться с курортным городом по лучшей программе-максимум, из путеводителя по Кавказу 1913 года

Ирина
Ирина – Гид из Кисловодска
Приглашаю провести день в традициях старинного маршрута, в котором вы увидите часть Нижнего, Среднего и Горного парка, весь курортный Кисловодск и его самые живописные окрестности.

Оцените с разных точек панорамы горных хребтов, ущелий и пышных лесов, полюбуетесь розарием и виллами 19 века, послушаете истории 📖 о высоких гостях города и романтические легенды «вне времени».
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день

Что вас ожидает

Кисловодский парк 🌳 со всех сторон
Об истории 📖 крупнейшего лечебно-оздоровительного парка Европы мы поговорим по пути к местам, с которых он раскрывается во всей красе. На одной из высших точек Кавминвод — горы ⛰️ Малое седло — перед вами предстанут прекрасные виды курорта и окрестностей с Джинальским хребтом, в ясный день вы увидите богатыря-Эльбруса, а в мае насладитесь цветением рододендронов и альпийских лугов. Затем отправитесь на зрелищную смотровую площадку Семь ветров на верхней станции канатной дороги. При желании спуститесь к площадке Красное солнышко и прогуляетесь 👣 по дивной Долине роз.

Исторические личности и литературные герои Кисловодска
Далее вы навестите вековую Каскадную лестницу, познакомитесь с историей 📖 элитного старинного отеля «Эльбрус», таинственной виллы «Ретвизан» и дачи Шаляпина. У дачи Ксешинской я расскажу о знаменитой приме-балерине Матильде и секретах ее пребывания в Кисловодске. Возле «Гранд-отеля» — о живших здесь Нобелях. Также в программе великолепный Курортный зал, комплекс Главных нарзанных ванн, Колоннада, Ресторация и Лермонтовская площадка. А после обсуждения причин рокового поединка отправимся на Лермонтовскую скалу, где могла случиться дуэль Печорина и Грушницкого.

Живописные окрестности
После обеда я отвезу вас в потрясающее природное место, где проводят фестивали хайлайнеров. Это Березовская балка, или ущелье. А впереди у нас еще Бургустанский хребет, где вы посмотрите на Кисловодск с высоты птичьего полета, и гора Кольцо со старинной легендой о неразделенной любви старого князя Эльбруса и красивой девушки Машуки. Восстановить силы вы сможете, выпив богатырского напитка «Нарзан», чтобы в завершение осмотреть Замок 🏰 коварства и любви.

Организационные детали

Обед и напитки в стоимость не входят.

Начало и место завершения
🚩 в раойне музея «Крепость»
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день
Весь Кисловодск и окрестности за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Влюбившись в регион Кавказские Минеральные Воды очень давно, хочу и вас убедить, что этот край прекрасен в любое время. Экскурсии вожу не так давно, но понимаю, что на экскурсии по Кисловодску и Ессентукам должно быть интересно и вашим детям, несмотря на «кислое» и непривычное название городов. Поэтому экскурсии сопровождаются также наглядными материалами. Умею находить общий язык с любыми гостями. Готова познакомить вас с Кисловодском, Ессентуками и их достопримечательностями, рассказать о самых интересных страницах прошлой и нынешней жизни этих городов, которые по праву считаются крупными жемчужинами в короне КАВМИНВОД.
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Ирина проводит ещё 4 экскурсии

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