Ирина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Кисловодский парк 🌳 со всех сторон

Об истории 📖 крупнейшего лечебно-оздоровительного парка Европы мы поговорим по пути к местам, с которых он раскрывается во всей красе. На одной из высших точек Кавминвод — горы ⛰️ Малое седло — перед вами предстанут прекрасные виды курорта и окрестностей с Джинальским хребтом, в ясный день вы увидите богатыря-Эльбруса, а в мае насладитесь цветением рододендронов и альпийских лугов. Затем отправитесь на зрелищную смотровую площадку Семь ветров на верхней станции канатной дороги. При желании спуститесь к площадке Красное солнышко и прогуляетесь 👣 по дивной Долине роз.

Исторические личности и литературные герои Кисловодска

Далее вы навестите вековую Каскадную лестницу, познакомитесь с историей 📖 элитного старинного отеля «Эльбрус», таинственной виллы «Ретвизан» и дачи Шаляпина. У дачи Ксешинской я расскажу о знаменитой приме-балерине Матильде и секретах ее пребывания в Кисловодске. Возле «Гранд-отеля» — о живших здесь Нобелях. Также в программе великолепный Курортный зал, комплекс Главных нарзанных ванн, Колоннада, Ресторация и Лермонтовская площадка. А после обсуждения причин рокового поединка отправимся на Лермонтовскую скалу, где могла случиться дуэль Печорина и Грушницкого.

Живописные окрестности

После обеда я отвезу вас в потрясающее природное место, где проводят фестивали хайлайнеров. Это Березовская балка, или ущелье. А впереди у нас еще Бургустанский хребет, где вы посмотрите на Кисловодск с высоты птичьего полета, и гора Кольцо со старинной легендой о неразделенной любви старого князя Эльбруса и красивой девушки Машуки. Восстановить силы вы сможете, выпив богатырского напитка «Нарзан», чтобы в завершение осмотреть Замок 🏰 коварства и любви.

Организационные детали

Обед и напитки в стоимость не входят.