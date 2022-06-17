14:30 Заезд, расселение, знакомство с инструктором.
Обед.
15:00 Пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина».
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.
Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Температура воды в бассейнах до 40 С°.
9:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка.
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
14:00 Обед.
15:00 Реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами.
Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы – смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мешоко.
Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами.
Река прорезает горно-лесной массив хребта Уна-коз.
Здесь много интересных скал, гигантских камней-останцев, разнообразных гротов, которые были обжиты человеком несколько тысячелетий назад.
Русло реки гладкое и чистое, состоит из монолитной скалы.
На протяжении нескольких километров река образует множество красивых водопадов.
Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов.
Протяженность маршрута 3,5 км.
По желанию можно прокатиться на троллее (доп.оплата на объекте).
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м.
Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».
Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.
Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.
«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
14:00 Обед.
15:00 Поездка на геотермальные источники.
8:30 – 9:30 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.
Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины – горы Физиабго, высота которой 992 м. мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.
Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек.
Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк.
Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00 – 15:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».
«Сад камней» – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.
Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Общая площадь пещеры 690 метров.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте.
16.00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальные источники.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18:00 Возвращаемся на базу.
19:00 Праздничный ужин.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю.
9:00 Завтрак.
10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|База отдыха "Активация"
|База отдыха "Горная"
|2-х, 3-хместное размещение
|38 400
|45 000
|доплата за одноместное размещение
|12 000
|15 000
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Каждое воскресенье Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.
Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00.
Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.
Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
— 3 500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара
— 4 000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара
— 1 500 руб. с/до вокзала Майкопа
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг