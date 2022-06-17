Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие

За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе

5
3 отзыва
За неделю вы попробуете разнообразное сочетание активных и оздоровительных экскурсий по живописной природе в Адыгее и Краснодарском крае.
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Ближайшие даты:
09
янв
16
янв
23
янв
30
янв
06
фев
13
фев
20
фев
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Лучшие места Адыгеи
Лучшие места Адыгеи
Экскурсии по необычайно красивым местам нашего края, наполненные легендами и историей
Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Горячая высоко минерализованная вода с глубины 1580 метров сделает Вашу кожу нежной как у младенца
Бодрящие прогулки на свежем воздухе
Бодрящие прогулки на свежем воздухе
Приятные пешие прогулки, по желанию увлекательная конная прогулка

Программа тура по дням

1 день
Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках

14:30 Заезд, расселение, знакомство с инструктором.

Обед.

15:00  Пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина».

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.

Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком.

Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.

Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.

Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.

Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.

Температура воды в бассейнах до 40 С°.

Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источникахПосещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источникахПосещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках
2 день
Конная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами и геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка.

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.

Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

14:00 Обед.

15:00 Реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами.

Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы – смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мешоко.

Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами.

Река прорезает горно-лесной массив хребта Уна-коз.

Здесь много интересных скал, гигантских камней-останцев, разнообразных гротов, которые были обжиты человеком несколько тысячелетий назад.

Русло реки гладкое и чистое, состоит из монолитной скалы.

На протяжении нескольких километров река образует множество красивых водопадов.

Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов.

Протяженность маршрута 3,5 км.

По желанию можно прокатиться на троллее (доп.оплата на объекте).

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Конная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами и геотермальные источникиКонная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами и геотермальные источникиКонная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами и геотермальные источники
3 день
Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.

От первого водопада, называемого «Шум» до второго – «Каскадный» – около 750 м.

Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».

Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.

Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.

«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.

14:00 Обед.

15:00 Поездка на геотермальные источники.

Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источникиЭкскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источникиЭкскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источники
4 день
Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи «Паноптикум», «Сад камней» и геотермальные источники

8:30 – 9:30 Завтрак.

10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.

Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины – горы Физиабго, высота которой 992 м. мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.

Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек.

Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк.

Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.

14:00 – 15:00 Обед.

15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».

«Сад камней» – музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.

Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.

Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи «Паноптикум», «Сад камней» и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи «Паноптикум», «Сад камней» и геотермальные источникиЭкскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь, музеи «Паноптикум», «Сад камней» и геотермальные источники
5 день
Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.

По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.

Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.

Посещение Большой Азишской пещеры – уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.

Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.

Общая площадь пещеры 690 метров.

Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.

Обед на маршруте.

16.00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальные источники.

Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустацияЭкскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация
6 день
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп.плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18:00 Возвращаемся на базу.

19:00 Праздничный ужин.

Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.

Вручение подарков каждому гостю.

Экскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок ГузерипльЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
7 день
Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеБаза отдыха "Активация"База отдыха "Горная"
2-х, 3-хместное размещение38 40045 000
доплата за одноместное размещение12 00015 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы в день заезда из Краснодара и в день выезда в Краснодар
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
  • Посещение геотермальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Ж/д, авиа, автобусные билеты до г. Краснодар и обратно
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:
  • Хаджохская теснина: 500 руб. – взрослый, 250 руб. – детский
  • Музей «Сад камней» – 100 руб.
  • Музей «Паноптикум» – 150 руб.
  • Конная прогулка: 2-х часовая – 1 500 руб.
  • Монастырь (подземный храм): 100 руб. – взрослый, 50 руб. – детский
  • Пещера «Азишская»: 500 руб. – взрослый, 250 руб. – детский (льготникам скидка)
  • Гузерипль (вход в заповедник): 300 руб. м взрослый, 150 руб. – детский
  • Троллей (по желанию) 1 500 рублей
  • Водопады Руфабго – 500 руб. взрослый 250 руб. детский
  • Страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
  • рюкзак на 20-25 литров.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.

пенсионерам и детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Как организован трансфер?

Каждое воскресенье Вас встретят представители нашей базы на ж/д вокзале и в аэропорту г. Краснодара.

Отправление наших автобусов после сбора группы от ж/д вокзала в 11.00, от аэропорта в 12.00.

Каждую субботу выезд в 10:00 по маршруту Аэропорт — ж/д вокзал.

Трансфер в день заезда позже 12:00 оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

— 3 500 руб. - с/до Аэропорта Краснодара

— 4 000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара

— 1 500 руб. с/до вокзала Майкопа

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
17 июня 2022
Спасибо Артуру, Каплана, Саше, Антону, Арсену.
С
16 июня 2022
Все понравилось, приятно со всеми было познакомиться,добра,мира,успеха и всего самого наилучшего,хороших туристов.
А
14 июня 2022
сотрудники от "большой страны" своевременно отвечали на все вопросы и присылали документы, спасибо вам)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры7-дневные туры🐴Конные туры🍀Природа и пейзажи🧖SPAТермальные источники

Похожие туры в Краснодаре

Термальные источники «Водная Ривьера»
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии EOS-tour
EOS-tour
4.5
2 отзыва
Термальные источники «Водная Ривьера»
Путешествие по Адыгее с ее ледяными водопадами и величественными горными вершинами запомнится еще больше, если вы будете
26 июня
2 июля
3 июля
9 июля
1 700 за 1 человека
Гуамское ущелье и термальные источники
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии EOS-tour
EOS-tour
4.6
25 отзывов
Гуамское ущелье и термальные источники
На нашей экскурсии вас будет ждать посещение Гуамского ущелья - расщелины, которая образовалась среди гор
26 июня
2 июля
10 июля
16 июля
2 000 за 1 человека
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Батыр
Батыр
5
1 отзыв
Путешествие в горную Адыгею - на живописной границе двух регионов
В Краснодаре нет гор, но я отвезу вас в настоящие горы
12 600 за всё до 4 чел.
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Из Краснодара в Гуамское ущелье и на термальные источники
Впечатлиться первозданной природой, открыть легенды края и зарядиться здоровьем
2 июля
3 июля
4 июля
5 июля
8 000 за всё до 4 чел.
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
Нет отзывов
Природа Адыгеи: поездка в долину реки Белой
Узнать о самобытной культуре адыгейцев и погулять по Хаджохской теснине
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
8 000 за всё до 4 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
1 отзыв
Очень популярно сейчас
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
Легкое и дружеское путешествие по живописным окрестностям горного поселка Мезмай
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
12 900 за всё до 6 чел.
Из Краснодара - в Горную Адыгею
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
59 отзывов
Из Краснодара - в Горную Адыгею
Отправиться на границу с республикой, оценить природу Западного Кавказа и узнать о местном субэтносе
Завтра
26 июня
27 июня
28 июня
12 600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Горячий Ключ из Краснодара
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия в Горячий Ключ из Краснодара
На весь день мы с вами отправимся в Горячий Ключ
12 000 за всё до 3 чел.
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
5 отзывов
Поездка в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
Совершите поездку в горную часть Адыгеи и Апшеронского района
от 14 500 за всё до 3 чел.
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
Нет отзывов
Из Краснодара - в заповедную Адыгею
Столичный Майкоп, горный поселок Гузерипль и потрясающая природа Кавказского заповедника
28 июня
29 июня
30 июня
5 июля
10 390 за всё до 3 чел.
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 9 чел.
Организатор экскурсии Марина
Марина
Нет отзывов
Краснодар: обзорная экскурсия и парк Галицкого
Исследовать исторический центр и современные достопримечательности в авто-пешеходном путешествии
26 июня
27 июня
28 июня
30 июня
4 000 за всё до 9 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Гиды
Гиды
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Краснодару
На прогулке по центральной улице Красной, во время обзорной пешеходной экскурсии по Краснодару, вас ждёт погружение
от 4 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Краснодаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Краснодаре
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ