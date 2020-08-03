8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Волшебный день на Красноярских Столбах

Посетить неизведанные уголки парка, зарядиться энергией на месте силы и ощутить себя частью природы

Андрей
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Андрей – представитель гидов
Дружной компанией мы отправимся в гости к причудливым и таинственным каменным исполинам, уснувшим вечным сном в самом сердце Сибири.

Мы почти живем на Столбах, поэтому с легкостью проведем вас к интересным и малоизвестным местам заповедника.

А если захотите — выделим время для медитаций, «гамакотерапии» и любых импровизаций под сенью хвойных великанов.

От 2250 ₽1800 за экскурсиюскидка20%

У этой экскурсии8 отзывов
5
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах

Что вас ожидает

Перезагрузка в таежном крае
Вырвавшись из асфальтового хаоса, вы отправитесь на встречу с дикой и мощной природой Восточных Саян. Мы верим, что Столбы — особое место, куда стоит приходить для переосмысления жизни и обретения настоящего себя. Поэтому наши маршруты по парку очень гибкие и интуитивные, однако чаще всего мы идем в обход массовых туристических локацией и исхоженных смотровых площадок. Вместо этого вы пройдете по таинственным тропам, которых нет в путеводителях. Откроете нетронутые уголки могучей лесной чащи. И ощутите в полной мере дыхание величественной тайги, погружаясь в её великолепие.

Медитации и импровизации
На пути будут знаменитые столбы — с Первого по Четвертый, Дачки, Дед, Бабка, Внучка, Перья, Львиные Ворота и Королевская калитка. Подняться можно будет на любую понравившуюся вам скалу. Мы знаем здесь каждый лаз — поэтому обо всех интересных объектах вы услышите любопытные истории, легенды или факты. По желанию, устроим медитации в местах силы или релакс в гамаках в тени сосен и кедров, под пение лесных птиц. А еще мы расскажем об удивительном феномене — столбизме: движении, воспитавшем целое поколение великих альпинистов и скалолазов.

Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в заповедник Столбы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Мы команда друзей и опытных экскурсоводов с многолетним стажем, объединенных любовью к природе. Знаем тут каждую тропинку, каждый лаз на скалах, практически живем на Столбах круглый год. В любую погоду оттачиваем свое мастерство в выживаемости, занимаемся волонтерством (уборкой мусора, спасением туристов и т.д.), пешим туризмом, скалолазанием, медитациями в гамаках в самых красивых местах. А еще увлекаемся балансом камней, балансом на слек-лайне, игрой на окарине, игрой на бубне и фотографией. Приглашаем присоединиться к нашей компании, стать настоящим ценителем новых ощущений и погрузиться в непередаваемое чувство свободы!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 августа 2020
Провели, действительно, волшебный день ! Ходили малоизвестными маршрутами, поднимались на все столбы, удалось пособирать чернику и костянику. Андрей и Александра взяли с собой гамаки и мы с удовольствием отдохнули в них после перекуса. После экскурсии ощущение наполненности и подъёма сил. Огромное спасибо за день, полный приятных впечатлений !
2 августа 2020
День на Красноярских Столбах действительно был волшебным. Многие хотят выйти из зоны комфорта, а у нас была эстетическая перезагрузка. Андрей нам показал не стандартный маршрут по асфальтовой дорожке, а настоящий лесной, по природным тропам в единении с природой. А когда к нам присоединились Александра и ее подопечные, это стало настоящим приключением нашей мини команды. Это гиды, с которыми не страшно идти неизведанными тропами и подниматься на горы. У них все продумано до мелочей.., каждый шаг и каждое движение. А какой у нас был привал.. с гамаками, изготовленными Александрой и вкусным перекусом.. Который, между прочем, соответствовал всем правилам правильного питания... Конда пошел дождик.. мы превратились в миньонов, ребята из рюкзачков достали нам плащи и любезно нам предоставили. Пройдя 21 км, мы не испытывали усталости, эмоции нас переполняли.. Обязательно сюда вернемся... тк здесь мы обрели друзей и зарядились энергией Сибири. Без Андрея и Александры это было бы невозможно. Спасибо вам, ребята!!!!
26 июля 2020
Отличная экскурсия, подойдёт всем! Рекомендую идти на столбы с гидами даже если вы там уже бывали. Вас проведут через пихтовую тайгу лесными тропинкам вместо обычного подъёма по экотропе, где полно местных и туристов. Гиды помогут забраться на любые скалы, варианты и количество подъёмов будет зависеть только от вашей физической подготовки и желания! Вам никогда не будет тяжело! Вам будет интересно! Мне понравилось что гиды рассказывали интересные факты о заповеднике и отвечали на все наши вопросы обо всём. Эти гиды редкость еще и потому, что не забивали эфир ненужными "легендами для туристов" которые охотно травят практически во всех тур. достопримечательностях. Еще важной составляющей нашей экскурсии была безопасность, гиды продумывают все до мелочей и в нужные моменты страхуют тебя. А сколько приятных бонусов нас ожидало: чай из местных трав, собранный и приготовленный гидами, домашняя еда, сладости чтобы восполнить силы, гамаки закреплённые на вершине с отличным видом и огромное количество фотографий, которые гиды делали с удовольствием!) После этой экскурсии я изменила мнение о себе. Открыла в себе новые способности и отдохнула за день так, как не отдохнула бы за неделю.
12 июля 2020
Экскурсия с Андреем просто вау! Этот день мы не забудем никогда) поднимались на столбы не туристическим маршрутом(что делает экскурсию особенной), рекомендую пройти маршрут босиком, очень бодрит и заряжает энергией леса. Сами столбы просто невероятные, очень хочется отметить гида-скалолаза Андрея, все доходчиво объяснял, показывал куда ставить ноги, страховал и в целом был очень внимательным к нам:) И фотографии сделал просто волшебные, ещё раз спасибо, это восторг, Вы заставили нас полюбить и прочувствовать природу заново!
11 июля 2020
Мои дорогие путешественники, если вы хотите получить потрясающие эмоции, восторг и ощущение, что жизнь прекрасна, то только с Андреем и его прекрасной женой Александрой
3 июля 2020
Экскурсия была проведена замечательно! Если бы не Андрей-наш гид, который буквально на руках заносил ребенка на Столбы, мы бы никогда не получили ту огромную массу впечатлений и восторга от окружающего мира с высоты! Совершенно не подготовленные физически и морально! смогли прошагать за день более 15 км и получить наслаждение) Андрей интересный собеседник, профессионал, скалолаз, поддерживал и помогал покорять вершины на протяжении всей экскурсии! А также показал нам тайные тропинки и баланс камней-удивительнейшее философское в своем роде слияние человека и природы в равновесии сил) Спасибо Андрей, будем обращаться снова и снова!
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