Еще несколько необычных экскурсий в Минеральных Водах

Что вас ожидает

Места, дышащие историей

В путешествии вы увидите руины башни Къарча-Къала, столицу древней Алании с её храмами и остатками улиц. Я покажу, где находился город 🏙️ Къара-Кент времён Великой Болгарии, Хумаринское городище времён Хазарии, гору Чуана с греческим храмом времён Алании, а также первый(!) православный храм на территории современной России в ауле Сынты.

Один из лучших курортов Кавказа

У подножия Главного хребта Кавказских гор ⛰️ вы откроете красоту знаменитой Домбайской поляны, узнаете, какие природные достопримечательности 🏛️ входят в Тебердинский государственный заповедник. Увидите места, воспетые Визбором. Взглянете на живописные ущелья. И, конечно, вы сможете оценить домбайские канатки, трассы и карачаевскую кухню 🥧. Этот день вы запомните надолго как яркий сон!

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию: подъем на канатке, прокат лыж, обед.