Еще несколько необычных экскурсий в Минеральных Водах

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Поездка из Архыза в Домбай

Сравнить один курорт, современный, развивающийся, модный, с другим — солнечным, заснеженным и уютным

Салих
Салих – Гид из Минеральных Вод
В пути вы поразитесь историческому наследию нашего края — я покажу места, связанные с эпохами Великой Болгарии, Хазарии и Алании.

Отвезу к первому православному храму на территории современной России.

А оказавшись в самом Домбае, вы поймете, почему его воспевало не одно поколение альпинистов и романтиков.

И сможете порадовать себя лучшими горнолыжными развлечениями!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 77776 611 ₽ за экскурсиюскидка15%

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Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай

Что вас ожидает

Места, дышащие историей
В путешествии вы увидите руины башни Къарча-Къала, столицу древней Алании с её храмами и остатками улиц. Я покажу, где находился город 🏙️ Къара-Кент времён Великой Болгарии, Хумаринское городище времён Хазарии, гору Чуана с греческим храмом времён Алании, а также первый(!) православный храм на территории современной России в ауле Сынты.

Один из лучших курортов Кавказа
У подножия Главного хребта Кавказских гор ⛰️ вы откроете красоту знаменитой Домбайской поляны, узнаете, какие природные достопримечательности 🏛️ входят в Тебердинский государственный заповедник. Увидите места, воспетые Визбором. Взглянете на живописные ущелья. И, конечно, вы сможете оценить домбайские канатки, трассы и карачаевскую кухню 🥧. Этот день вы запомните надолго как яркий сон!

Организационные детали

Дополнительные расходы по желанию: подъем на канатке, прокат лыж, обед.

Начало и место завершения
🚩 в Архызе
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай
Поездка из Архыза в Домбай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Салих
Салих
Мне 37 лет. Люблю нашу Родину, гостей, историю. ЗА здоровый образ жизни и ЗА дружбу народов! Родился в Ростовской области, учился Смоленской, живу на Кавказе. Хорошо знаю Карачаево-Черкесскую Республику, Кабардино-Балкарскую Республику и курорты Кавказских Минеральных Вод. Буду рад показать гостям природные, исторические и культурные богатства нашего края!
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