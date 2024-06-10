Ловозерские тундры - красота и мистика Севера

Покорить второй по величине горный массив Мурманской области и насладиться инопланетными пейзажами
Ловозерские тундры — массив в форме подковы со скалистыми склонами, пологими сопками, чистейшими озёрами, реками и ручьями. Мы отправимся к нему на подготовленном транспорте в мини-группе до 7 человек. Несмотря на фантастические пейзажи, пока здесь нет толп туристов. Это место, где вы ещё можете застать нетронутую красоту Кольского полуострова. А мы вам в этом поможем!
5
35 отзывов
Ловозерские тундры - красота и мистика Севера
Ловозерские тундры - красота и мистика Севера
Ловозерские тундры - красота и мистика Севера
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие к Ловозерским тундрам пройдёт с опытным гидом в комфортной группе до 7 человек. Будьте готовы к трекам и пешим подъёмам. Программа экскурсии:

9:00 Встреча в Мурманске
9:15 Отправление. По пути рассказ о Мурманской области.
12:00 Ловозерские тундры, остановка у подножия
13:00 Чаепитие (с собой нужно взять еду)
14:00 Поход к горе Аллуайв. Вы увидите отвесные стены горных цирков и заброшенные штольни.
14:40 Прогулка по перевалу Геологов. Мы окажемся в окружении красных марсианских пейзажей.
15:40 Поход к горе Кедыкварпахк. Высота вершины — 1119 метров. В пути я поделюсь историями о местных шаманах и летающих камнях.
17:30 Выезд в сторону Мурманска
20:00 Возвращение

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Сезонность: лето-осень

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 500 ₽
Дети до 16 лет7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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