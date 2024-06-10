Ловозерские тундры — массив в форме подковы со скалистыми склонами, пологими сопками, чистейшими озёрами, реками и ручьями. Мы отправимся к нему на подготовленном транспорте в мини-группе до 7 человек. Несмотря на фантастические пейзажи, пока здесь нет толп туристов. Это место, где вы ещё можете застать нетронутую красоту Кольского полуострова. А мы вам в этом поможем!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие к Ловозерским тундрам пройдёт с опытным гидом в комфортной группе до 7 человек. Будьте готовы к трекам и пешим подъёмам. Программа экскурсии:

9:00 Встреча в Мурманске

9:15 Отправление. По пути рассказ о Мурманской области.

12:00 Ловозерские тундры, остановка у подножия

13:00 Чаепитие (с собой нужно взять еду)

14:00 Поход к горе Аллуайв. Вы увидите отвесные стены горных цирков и заброшенные штольни.

14:40 Прогулка по перевалу Геологов. Мы окажемся в окружении красных марсианских пейзажей.

15:40 Поход к горе Кедыкварпахк. Высота вершины — 1119 метров. В пути я поделюсь историями о местных шаманах и летающих камнях.

17:30 Выезд в сторону Мурманска

20:00 Возвращение

Организационные детали