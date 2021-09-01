Архитектурный ансамбль Кижского погоста, особо ценный объект культурного наследия народов Российской Федерации и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает тысячи туристов из разных стран мира.
Во время экскурсии, Вы познакомитесь с многоглавыми кижскими храмами, посетите традиционную крестьянскую усадьбу, пообщаетесь с мастерами, сохраняющими старинные ремесленные технологии, послушаете колокольные звоны и увидите одну из православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.
Важно знать:
За 2 дня до начала экскурсии Вам будет направлена ссылка на полную оплату. Если экскурсия не будет оплачена, она будет автоматически аннулирована.
Фирма оставляет за собой право на внесение изменений в программу маршрута.
С 01.09.2021 продолжительность поездки 6 часов.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-30 человек
Взрослый
4 300 ₽
Ребенок (с 2 до 16 лет)
3 300 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
трансфер на о. Кижи на метеоре туда-обратно (время в пути примерно 1 час 20 минут в одну сторону)
входной билет в музей-заповедник Кижи
экскурсия по музею-заповеднику
Что не входит
Личные расходы
Место начала и завершения
пр. Карла Маркса д. 1а
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию до 03.10.2021г.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.