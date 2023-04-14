Литературный Псков

Индивидуальная экскурсия по литературным местам Пскова для гурманов литературы

Описание
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Ответы на вопросы
Псков сыграл важную роль в судьбе многих известных писателей и поэтов, и конечно, вдохновлял их на творчество.

В городе сохранились памятники, которые могут рассказать много интересного о гениях нашей литературы.
Литературный Псков
Литературный Псков
Литературный Псков
Литературный Псков
Литературный Псков
Литературный Псков
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Псковский Кремль
  • Губернский почтамт
  • Доходный дом псковского «американца»
  • Здание редакции дореволюционной псковской газеты
  • Кутузовский сквер
  • Народный дом имени Пушкина
  • Псковский дворик-колодец
  • Дом губернатора
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На экскурсии Вы узнаете:

  • где в Пскове находилась любимая беседка Пушкина;
  • где жил псковский Плюшкин;
  • где произошла история в духе гоголевского «Ревизора»;
  • как Куприн оплатил железнодорожный билет написанным в Пскове рассказом;
  • как автор романа «Два капитана» сменил фамилию Зильбер на Каверин;
  • какие памятники связаны с его детством и упоминаются в известном романе;
  • удивительную и трагическую историю любви бабушки Натальи Гончаровой, жены Пушкина.
  • Формат экскурсии.
  • Экскурсия-прогулка проходит в интерактивной форме: гостям предлагается с помощью интернета и подсказок экскурсовода отгадывать названия объектов, имеющих отношение к творчеству Пушкина, Гоголя, Каверина, Куприна и находить их на местности.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Что не входит
  • На выбор:
  • Экскурсия по Псковскому театру драмы имени Пушкина (проводится для группы от 5 человек, стоимость 100 руб. с человека, когда в театре нет спектаклей)
  • Экскурсия в музей одной книги «Два капитана» (для группы от 1 до 4 человек – 250 руб. с человека более 4 человек – школьники 100 руб., студенты 150 руб., взрослые 200 руб. с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Псковский Кремль, у крыльца Троицкого собора
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Одежда по погоде
  • Удобная обувь
  • Хорошее настроение приветствуются!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
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