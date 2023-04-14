Индивидуальная экскурсия по литературным местам Пскова для гурманов литературы
Псков сыграл важную роль в судьбе многих известных писателей и поэтов, и конечно, вдохновлял их на творчество.
В городе сохранились памятники, которые могут рассказать много интересного о гениях нашей литературы.
В городе сохранились памятники, которые могут рассказать много интересного о гениях нашей литературы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Псковский Кремль
- Губернский почтамт
- Доходный дом псковского «американца»
- Здание редакции дореволюционной псковской газеты
- Кутузовский сквер
- Народный дом имени Пушкина
- Псковский дворик-колодец
- Дом губернатора
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На экскурсии Вы узнаете:
- где в Пскове находилась любимая беседка Пушкина;
- где жил псковский Плюшкин;
- где произошла история в духе гоголевского «Ревизора»;
- как Куприн оплатил железнодорожный билет написанным в Пскове рассказом;
- как автор романа «Два капитана» сменил фамилию Зильбер на Каверин;
- какие памятники связаны с его детством и упоминаются в известном романе;
- удивительную и трагическую историю любви бабушки Натальи Гончаровой, жены Пушкина.
- Формат экскурсии.
- Экскурсия-прогулка проходит в интерактивной форме: гостям предлагается с помощью интернета и подсказок экскурсовода отгадывать названия объектов, имеющих отношение к творчеству Пушкина, Гоголя, Каверина, Куприна и находить их на местности.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Что не входит
- На выбор:
- Экскурсия по Псковскому театру драмы имени Пушкина (проводится для группы от 5 человек, стоимость 100 руб. с человека, когда в театре нет спектаклей)
- Экскурсия в музей одной книги «Два капитана» (для группы от 1 до 4 человек – 250 руб. с человека более 4 человек – школьники 100 руб., студенты 150 руб., взрослые 200 руб. с человека)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Псковский Кремль, у крыльца Троицкого собораЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Одежда по погоде
- Удобная обувь
- Хорошее настроение приветствуются!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании