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Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря

Русский Г.
Русский Г. – Гид из Пскова
Самым древним архитектурным памятником во Пскове является Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря.

Фресковая роспись его — редкий памятник монументальной живописи Руси 12 века.

Алтарь, купол, своды и стены собора украшают крупномасштабные композиции, сохранившиеся на 80% и у Вас будет возможность увидеть это великолепие на экскурсии 🧭.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря

Что вы увидите

  • Мирожский монастырь
  • Спасо-Преображенский собор с фресками
Самый древний архитектурный памятник во Пскове
Монастырь расположен около устья Мирожки — маленькой речки, впадающей в Великую реку. Самым древним архитектурным памятником во Пскове является Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Древний монастырский храм воздвигнут попечением святителя Нифонта, которому, по-видимому, принадлежит и гениальный замысел великолепного ансамбля фресок Мирожи.
Памятник монументальной живописи Руси XII века
Фресковая роспись, сохранившаяся на 80%, сплошным ковром покрывает стены храма и являет собой всемирно известное достояние культуры. Алтарь, купол, своды и стены собора украшают крупномасштабные композиции «Деисус», «Вознесение», «Рождество Христово», «Успение Богоматери», «Сретение», «Богоявление», «Воскрешение Лазаря», «Распятие», «Снятие с креста», «Воскресение Господне», «Сошествие Св. Духа на Апостолов».

Важная информация:

  • Собор открыт для посещений только в сухую погоду.
  • Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря — музейный объект Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
  • Если вам требуется трансфер от отеля, вы можете дополнительно заказать его у организатора.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Транспортное обслуживание:
  • автомобиль 1-4 чел (500 руб/час)
  • микроавтобус 5-15 чел (850 руб/час)
  • Входные билеты:
  • взрослый (200 руб/чел)
  • студенты (150 руб/чел)
  • школьники (100 руб/чел)
  • Личные расходы
Начало
🚩 Мирожская набережная, 2 (Псков)
Место завершения
🏁 Псков
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Русский Г.
Русский Г.
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