Русский Г. – Гид из Пскова

Самым древним архитектурным памятником во Пскове является Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря.



Фресковая роспись его — редкий памятник монументальной живописи Руси 12 века.



Алтарь, купол, своды и стены собора украшают крупномасштабные композиции, сохранившиеся на 80% и у Вас будет возможность увидеть это великолепие на экскурсии 🧭.