Самый древний архитектурный памятник во Пскове
Монастырь расположен около устья Мирожки — маленькой речки, впадающей в Великую реку. Самым древним архитектурным памятником во Пскове является Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря. Древний монастырский храм воздвигнут попечением святителя Нифонта, которому, по-видимому, принадлежит и гениальный замысел великолепного ансамбля фресок Мирожи.
Памятник монументальной живописи Руси XII века
Фресковая роспись, сохранившаяся на 80%, сплошным ковром покрывает стены храма и являет собой всемирно известное достояние культуры. Алтарь, купол, своды и стены собора украшают крупномасштабные композиции «Деисус», «Вознесение», «Рождество Христово», «Успение Богоматери», «Сретение», «Богоявление», «Воскрешение Лазаря», «Распятие», «Снятие с креста», «Воскресение Господне», «Сошествие Св. Духа на Апостолов».
Важная информация:
- Собор открыт для посещений только в сухую погоду.
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря — музейный объект Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
- Если вам требуется трансфер от отеля, вы можете дополнительно заказать его у организатора.