Река Кубань, поселок Архыз, Лунная поляна.

Поход на весь день – к Дуккинским озёрам, расположенным на высоте 2450 метров над уровнем моря 🌊. Уровень - средний.

Прибытие на Лунную поляну, старт маршрута к трем озерам: Рыбка, Аркасарское, Сказка Кавказа.

Пикник у горного озера!