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Архыз: поход к Дуккинским озерам, КЧР

M&M's T.
M&M's T. – Гид из Пятигорска
Архыз: поход к Дуккинским озерам, КЧР
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  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 12 000 ₽ за экскурсию

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Архыз: поход к Дуккинским озерам, КЧР
Архыз: поход к Дуккинским озерам, КЧР

Что вы увидите

  • поселок Архыз, поселок Романтик, река Кубань, озеро Рыбка, Аркасарское, сказка Кавказа, Аркасарское ущелье, Лунная поляна, г. София
  • по желанию: посещение аланского городища, лика Христа
Река Кубань, поселок Архыз, Лунная поляна.
Поход на весь день – к Дуккинским озёрам, расположенным на высоте 2450 метров над уровнем моря 🌊. Уровень - средний.
Прибытие на Лунную поляну, старт маршрута к трем озерам: Рыбка, Аркасарское, Сказка Кавказа.
Пикник у горного озера!
Что входит
  • Все перемещения по маршруту на комфортных внедорожниках
  • Сопровождение профессионально гида - водителя на всем маршруте
  • аптечка туристическая
Что не входит
  • Билет до Кавказских Минеральных Вод
  • Питание (кафе с кавказской кухней у водопадов)
  • Личные расходы
  • Медицинская страховка
Начало и место завершения
🚩 г. Пятигорск, ул. Бунимовича 7
Архыз: поход к Дуккинским озерам, КЧР
Архыз: поход к Дуккинским озерам, КЧР
Архыз: поход к Дуккинским озерам, КЧР
Архыз: поход к Дуккинским озерам, КЧР
Архыз: поход к Дуккинским озерам, КЧР

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
M&M's T.
M&M's T.
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