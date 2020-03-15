8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы

Сергей
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Сергей – ваш гид
Бештау из тех мест, что магнитом притягивают поклонников дивных ландшафтов природы.

Теперь вы сами покорите эти 1400 метров и насладитесь живописным склонами, субальпийскими полянами и горными цепями Кавказского хребта.
От 1200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на автостоянке Второ-Афонского Бештаугорский мужского монастыря
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Восхождение на пятиглавую Бештау
Восхождение на пятиглавую Бештау

Что вас ожидает

Действующий мужской монастырь
В самом начале вы посетите Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь, в кельях которого живут около 20 братьев. Монахи занимаются миссионерской, просветительской деятельностью и ведут собственное хозяйство — на территории монастыря действуют пекарня и пасека, изготавливаются свечи и выпускается газета «Второафонский листок».

Покорение Бештау
Вы пройдете по одному из самых простых и живописных маршрутов: через седловину между вершиной Главный тау и горой Лохматой. Увидите роскошную субальпийскую поляну и узнаете, какие редкие растения на ней можно найти. Достигнув главной вершины Бештау, сделаете небольшой привал с чаем и фруктами и, если повезет с погодой, насладитесь видом на Кавказские Минеральные Воды и гору Эльбрус.

Таинственный храм Солнца
Сделав небольшой крюк, вы посетите храм Солнца — развалины когда-то действовавшего скифского храма солнцепоклонников, где по сей день ощущается сильная энергетика. На обратном пути, если останутся силы, исследуете Орлиные скалы или спуститесь по очень живописной тропе Кавказского Географического Общества.

Организационные детали

  • На восхождение можно брать детей от 10 лет. Младше тоже, но под свою ответственность.
  • В стоимости экскурсии не включен проезд до места старта — площадки перед монастырем. До нее можно добраться на такси из Пятигорска за 120-180 рублей.
  • Экскурсия длится 3-5 часов в зависимости от вашего темпа.
  • Для восхождения требуются: одежда, полностью закрывающая ноги, кроссовки с удобной нескользящей подошвой или горные ботинки. Трекинговые палки по желанию.
  • Напитки и еда не включены в стоимость. Каждый обязательно берет перекус (бутерброды, фрукты, батончики и воду) для себя и друга. На обратном пути можно устроить пикник с чаем и сосисками.
  • Рекомендую взять крем от загара и дождевики.
Восхождение на пятиглавую Бештау
Восхождение на пятиглавую Бештау
Восхождение на пятиглавую Бештау
Восхождение на пятиглавую Бештау
Восхождение на пятиглавую Бештау
Восхождение на пятиглавую Бештау

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на автостоянке Второ-Афонского Бештаугорский мужского монастыря.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сергей, я переехал в Пятигорск в 2006 году и сразу влюбился в природу этого края. Покорил все 17 вершин Кавказских Минеральных Вод, совершил множество восхождений в горах Кавказа (Приэльбрусье и Архыз) и более 30 подъемов на гору Бештау различными маршрутами. С радостью стану вашим проводником и гидом. До встречи!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Отличная экскурсия - весенний лес, цветочки, виды;) Сергей отличный гид: хорошо знает маршрут, интересно рассказывает, задаёт комфортный темп для любой группы.
Маршрут несложный, но определенные физические усилий предполагает - учитывайте при выборе экскурсии и обуви;))) Определкнно того стоит: виды прекрасные просто
14 марта 2020
Экскурсия с Сергеем на Бештау очень понравилась.Очень грамотный,порядочный и учтивый гид.Очень рекомендую.
Elena
10 марта 2020
Сергею спасибо огромное за экскурсию! У меня остались самые лучше впечатления. Сергей очень чуткий проводник - мы поднимались и спускали с комфортном темпе, останавливались посмотреть панорамы (а Сергей знаток настоящий - показывал самые лучшие места, рассказывал про историю этих Гор и окрестностей). По окончании экскурсии Сергей прислал карту нашего маршрута - почти 10 километров, с подъемом на Лохматую и вершину Бештау) Мои самые лучшие рекомендации этому Гиду) Чудесная и комфортная прогулка получилась. Очень душевно)
6 марта 2020
Сергей очень надёжный гид. С ним можно смело идти на маршрут. Очень хорошо знает горы, обладает отличной физической подготовкой. Рекомендую для всех категорий туристов. Хочу сказать что у меня впечатление от восхождения намного превзошли ожидания!
5 марта 2020
Прекрасная экскурсия! Сергей - супер гид. Влюбил нас в Бештау. В маршруте был еще приятный сюрприз, а не только Бештау. С Сергеем интересно, безопасно и чувствуешь себя уверенно. Сам - спортсмен, он терпеливо ждал нас, совсем не спортсменов. Таких людей хочется видеть в друзьях!!!
2 декабря 2019
Здравствуйте! Хотела бы поделится с вами впечатлениями от пройденной экскурсии! Это конечно не передать словами!!! Было очень круто! Мы даже не ожидали такого! Сергей очень аккуратно и уверенно вел нас в гору, рассказывая о местности! Все участники похода остались очень довольны! Спасибо огромное за этот опыт!
Светлана
25 ноября 2019
Отличнейший поход на известную гору Бештау, несмотря на то, что осталось два дня до зимы (обещали снег). На вершине мы нашли даже кусочек лето с видом на Эльбрус, утонувший в облаках.
Спасибо Сергею за отличнейшее знание путей, троп и местности.
25 октября 2019
Это было потрясающе! Всем советую Сергея! Подъем и спуск очень комфороный! Всегда подаст руку помощи и ты не покатишся кубарем)))
У меня осталось море эмоций! Если кто то сомневается, смелее в гору!

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