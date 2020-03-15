8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Действующий мужской монастырь

В самом начале вы посетите Второ-Афонский Бештаугорский мужской монастырь, в кельях которого живут около 20 братьев. Монахи занимаются миссионерской, просветительской деятельностью и ведут собственное хозяйство — на территории монастыря действуют пекарня и пасека, изготавливаются свечи и выпускается газета «Второафонский листок».

Покорение Бештау

Вы пройдете по одному из самых простых и живописных маршрутов: через седловину между вершиной Главный тау и горой Лохматой. Увидите роскошную субальпийскую поляну и узнаете, какие редкие растения на ней можно найти. Достигнув главной вершины Бештау, сделаете небольшой привал с чаем и фруктами и, если повезет с погодой, насладитесь видом на Кавказские Минеральные Воды и гору Эльбрус.

Таинственный храм Солнца

Сделав небольшой крюк, вы посетите храм Солнца — развалины когда-то действовавшего скифского храма солнцепоклонников, где по сей день ощущается сильная энергетика. На обратном пути, если останутся силы, исследуете Орлиные скалы или спуститесь по очень живописной тропе Кавказского Географического Общества.