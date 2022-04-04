По лермонтовским местам - в Кисловодск и на плато Бермамыт

Воочию увидеть земли, воспетые в творчестве одного из главных поэтов России

Индивидуальная
Это незабываемое путешествие от Кисловодска к русскому «Гранд-Каньону» — туда, где М. Ю. Лермонтов создавал свои знаменитые произведения.

Вы прогуляетесь тропинками, которые любил поэт, увидите горы и ущелья, восхищавшие его, — и поймёте, почему Кавказ запал в душу литературного гения.
По лермонтовским местам - в Кисловодск и на плато Бермамыт
По лермонтовским местам - в Кисловодск и на плато Бермамыт
По лермонтовским местам - в Кисловодск и на плато Бермамыт
По лермонтовским местам - в Кисловодск и на плато Бермамыт
По лермонтовским местам - в Кисловодск и на плато Бермамыт
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Что вас ожидает

По следам героев романа

В Кисловодске вы побываете на площадке у белоснежной Колоннады, сделаете фото причудливой горы в форме кольца, насладитесь красотой живописного водопада на реке Ольховке и скалы в Ольховском ущелье — самое интересное, что все эти места уже известны вам из книги «Герой нашего времени». Достопримечательности и природа Кисловодска буквально оживут, когда вы представите, как этими же дорожками бродил Лермонтов и сочинял в голове строки будущих шедевров.

Пейзажи, достойные картин

Дивной горной дорогой с альпийскими лугами мы отправимся на плато Бермамыт — место, откуда открывается вдохновляющий вид на Эльбрус и панораму снежных гор Кавказского хребта. Здесь в 1837 году М. Ю. Лермонтов написал картину «Кавказский вид с Эльбрусом». Вы увидите скалы причудливых форм: Амфитеатр и Два монаха, а также узнаете, как образовались местные вулканы, что такое «горы-лакколиты» и какие еще известные деятели искусства здесь бывали.

В конце мы заедем в Долину нарзанов, где вы попробуете минеральную воду из нескольких источников.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле УАЗ Патриот, по запросу можно установить детское кресло
  • Гид приезжает за вами по указанному адресу в Пятигорске или Кисловодске и после экскурсии доставляет обратно (трансфер в аэропорт и другие города КМВ оплачивается дополнительно)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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