  1. Россия
  2. Экскурсии

Приэльбрусье Deluxe

Ладья
Ладья – Гид из Пятигорска
«Кто на Эльбрусе не бывал, тот Кавказа не видал!».

Эта старая поговорка очень точно говорит о том, что такое Эльбрус для Кавказа.

Это имя знают во всём мире, ведь Эльбрус (5642 м.

над уровнем моря) — одна из известнейших гор ⛰️ России, входящая в легендарный список высочайших мировых «Семи вершин».
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • В горы
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Приэльбрусье Deluxe
Приэльбрусье Deluxe

Что вы увидите

  • Баксанское ущелье
  • Поляна Чегет
  • Поляна Азау
  • Эльбрус
  • Долина Нарзанов
  • Термальный комплекс
Баксанское ущелье
Дорога идёт вдоль живописного, самого длинного на Кавказе, Баксанского ущелья. Из окна комфортного минивэна мы любуемся неожиданно появляющейся, а потом быстро исчезающей за скалой рекой Баксан. На первый взгляд она доброжелательна и рада гостям. Но местные жители величают её «Строптивое дитя Эльбруса». Уж очень Баксан непредсказуем. Над нами застыли тысячелетние скалы, которые будто верные стражники охраняют дорогу к кавказскому Граалю. Здесь, в отличие от равнины, всё другое — трава, небо, солнце ☀️. Это другой мир. Погода здесь, крайне не предсказуема. В течении дня, мы можем испытать на себе смену всех времён года. От тумана и сырости до яркого солнца.
Приэльбрусье
На склон Чегета к легендарному кафе «Ай»
Это большая курортная зона, раскинувшаяся между горами Чегет (4200 м над у. м. ) и Эльбрусом. Она давно облюбована лыжниками и альпинистами. Но и обычных туристов, приехавших на несколько дней просто погулять очень много. На канатной дороге мы поднимаемся на склон Чегета к легендарному кафе «Ай». Здесь звучали песни в исполнении Визбора и Высоцкого. Закажем тёплого глинтвейна и полюбуемся видами. Они потрясающие — перед нами раскинулся во всей красе «его величество» Эльбрус. Много легенд связано с этим именем. Не менее интересны и реальные истории 📖 о покорителях этой своенравной вершины.
Поляна Азау и Эльбрус
Спустившись с Чегета, переезжаем на поляну Азау. На канатной дороге поднимаемся на склона. У нас несколько очередей подъёма. Если захотите, то может остаться на одной из станций. Здесь красиво 🤩, работают национальные кафе и магазинчики. Самые любопытные поднимаются выше. Вот мы на высоте 3850 метров над уровнем моря 🌊. Здесь мы остаемся один на один с природой и вечностью. Время как будто застыло. Лишь, медленно и безмятежно плывут облака, гонимые ветром. Вокруг, в молочной дымке, утопают скалы. Вот они появляются вновь, как мрачные и сказочные острова из тумана. Где-то слышится эхо сорвавшихся вниз камней. Пора спускаться!
Поляна Нарзанов и термальный комплекс «Гедуко»
На поляне Нарзанов мы дегустируем самый настоящий «Нарзан», который бьёт струей из недр земли. Это идеальное место, чтобы утолить жажду минеральной водой из природного источника, насладиться целебным горным ⛰️ воздухом, ароматами соснового леса, бурным течением Баксана. Обычно на этом программа и заканчивается. Но не у нас. Мы едем купаться! После напряженного дня, полного событий и впечатлений нас ждёт термальный комплекс «Гедуко». Здесь мы забудем об усталости, которая накопилась за день. Кавказ велик и нам много ещё нужно увидеть!
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Купание в термальном комплексе "Гедуко"
  • Экологический сбор
  • Питьевая негазированная вода
  • Комплемент от фирмы
Что не входит
  • Подъем на канатных дорогах: Чегет - 900 рублей
  • Эльбрус - 1150 +600 (3-й уровень)
  • питание
Начало и место завершения
🚩 вход в Парк "Цветник", пр. Кирова, 23
Приэльбрусье Deluxe
Приэльбрусье Deluxe
Приэльбрусье Deluxe
Приэльбрусье Deluxe
Приэльбрусье Deluxe

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ладья
Ладья
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Ладья проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в Приэльбрусье
1 200
12 часов
Экскурсия в Приэльбрусье
76 отзывов
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
1 200
12 часов
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
29 отзывов
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
950
9 часов
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
23 отзыва
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
1 500
14 часов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
20 отзывов
Обзорная экскурсия по Пятигорску (пн, ср, пт, вс)
600
4 часа
Обзорная экскурсия по Пятигорску (пн, ср, пт, вс)
18 отзывов
Голубое озеро, Верхняя Балкария и Аушигер
1 500
12 часов
Голубое озеро, Верхняя Балкария и Аушигер
16 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Лермонтовский Пятигорск
3 000
3.5 часа
Лермонтовский Пятигорск
59 отзывов
Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом
Восхождение на пятиглавую Бештау
От 1 300
5 часов
Восхождение на пятиглавую Бештау
49 отзывов
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
От 7 000
10 часов
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
47 отзывов
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
32 отзыва
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
3 000
3 часа
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
22 отзыва
Познакомиться с символами города-курорта и перенестись в царскую эпоху на его старинных улицах
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
От 8 000
10 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
22 отзыва
Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии