Баксанское ущелье

Дорога идёт вдоль живописного, самого длинного на Кавказе, Баксанского ущелья. Из окна комфортного минивэна мы любуемся неожиданно появляющейся, а потом быстро исчезающей за скалой рекой Баксан. На первый взгляд она доброжелательна и рада гостям. Но местные жители величают её «Строптивое дитя Эльбруса». Уж очень Баксан непредсказуем. Над нами застыли тысячелетние скалы, которые будто верные стражники охраняют дорогу к кавказскому Граалю. Здесь, в отличие от равнины, всё другое — трава, небо, солнце ☀️. Это другой мир. Погода здесь, крайне не предсказуема. В течении дня, мы можем испытать на себе смену всех времён года. От тумана и сырости до яркого солнца.

Приэльбрусье

На склон Чегета к легендарному кафе «Ай»

Это большая курортная зона, раскинувшаяся между горами Чегет (4200 м над у. м. ) и Эльбрусом. Она давно облюбована лыжниками и альпинистами. Но и обычных туристов, приехавших на несколько дней просто погулять очень много. На канатной дороге мы поднимаемся на склон Чегета к легендарному кафе «Ай». Здесь звучали песни в исполнении Визбора и Высоцкого. Закажем тёплого глинтвейна и полюбуемся видами. Они потрясающие — перед нами раскинулся во всей красе «его величество» Эльбрус. Много легенд связано с этим именем. Не менее интересны и реальные истории 📖 о покорителях этой своенравной вершины.

Поляна Азау и Эльбрус

Спустившись с Чегета, переезжаем на поляну Азау. На канатной дороге поднимаемся на склона. У нас несколько очередей подъёма. Если захотите, то может остаться на одной из станций. Здесь красиво 🤩, работают национальные кафе и магазинчики. Самые любопытные поднимаются выше. Вот мы на высоте 3850 метров над уровнем моря 🌊. Здесь мы остаемся один на один с природой и вечностью. Время как будто застыло. Лишь, медленно и безмятежно плывут облака, гонимые ветром. Вокруг, в молочной дымке, утопают скалы. Вот они появляются вновь, как мрачные и сказочные острова из тумана. Где-то слышится эхо сорвавшихся вниз камней. Пора спускаться!

Поляна Нарзанов и термальный комплекс «Гедуко»

На поляне Нарзанов мы дегустируем самый настоящий «Нарзан», который бьёт струей из недр земли. Это идеальное место, чтобы утолить жажду минеральной водой из природного источника, насладиться целебным горным ⛰️ воздухом, ароматами соснового леса, бурным течением Баксана. Обычно на этом программа и заканчивается. Но не у нас. Мы едем купаться! После напряженного дня, полного событий и впечатлений нас ждёт термальный комплекс «Гедуко». Здесь мы забудем об усталости, которая накопилась за день. Кавказ велик и нам много ещё нужно увидеть!