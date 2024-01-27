Пятигорск и Кисловодск: парки, горы и Лермонтовские места
Индивидуальный тур в Пятигорске

Пройти по любимым местам поэта, попробовать разные виды нарзана и подняться на Машук и к горе Кольцо

Два города, излюбленных Михаилом Юрьевичем, уверены, понравятся и вам. Мы заглянем в грот, где поэт предпочитал отдыхать, и посмотрим на место его дуэли.

Вы увидите локации, фигурирующие в его романах, и попьёте минеральную воду из бюветов у Нарзанной галереи, которой когда-то лечился писатель. Мы погуляем по курортному парку в Кисловодске и знаменитому парку «Цветник». Прокатимся по канатной дороге и полюбуемся с высоты гор открывающимися панорамами.
Пятигорск и Кисловодск: парки, горы и Лермонтовские места
Пятигорск и Кисловодск: парки, горы и Лермонтовские места
Пятигорск и Кисловодск: парки, горы и Лермонтовские места
Пятигорск и Кисловодск: парки, горы и Лермонтовские места
Пятигорск и Кисловодск: парки, горы и Лермонтовские места
Пятигорск и Кисловодск: парки, горы и Лермонтовские места
Пятигорск и Кисловодск: парки, горы и Лермонтовские места
Пятигорск и Кисловодск: парки, горы и Лермонтовские места
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.
Возьмите с собой: воду и перекус, паспорт, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные деньги, предметы личной гигиены (шампунь, тапочки, зубная щётка и паста и т. д.), аптечку, зарядное устройство для гаджетов.

Программа тура по дням

1 день

Лермонтовские места Пятигорска, парк «Цветник» и подъём на Машук

Встречаемся и выезжаем из Махачкалы в 03:00. По пути можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного, Владикавказа, Нальчика, если вам удобнее стартовать из одного из этих городов.

По прибытии в Пятигорск посетим его знаковые достопримечательности. Вы увидите место дуэли Лермонтова и полюбуетесь бирюзовой водой озера Провал. Побываем у беседки «Эолова арфа», от которой открывается чарующий панорамный вид на город и окрестности. Осмотрим грот Лермонтова — небольшую пещеру на горе Машук, в прохладе которой, по преданиям, Михаил Лермонтов любил наблюдать за посетителями Елизаветинского источника.

Посетим и другие места, связанные с именем поэта: грот Дианы на склоне горы Горячей, Лермонтовские ванны и Академическую (Елизаветинскую) галерею, где происходили несколько важных сцен в романе «Герой нашего времени».

Прогуляемся по знаменитому парку «Цветник», а после размещения в гостинице желающие поднимутся по канатной дороге на Машук, чтобы с высоты полюбоваться вечерним Пятигорском.

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2 день

Гора Кольцо и Медовые водопады, курортный парк Кисловодска

После завтрака отправляемся в Кисловодск. По пути побываем у горы Кольцо, овеянной легендами — грота причудливой формы в виде выемки в скале, через которую хорошо просматривается город и близлежащий посёлок Мирный. Заглянем в кафе «Чайный домик» на вершине Сосновой горки и полюбуемся Медовыми водопадами.

В самом Кисловодске погуляем по знаменитому курортному парку, самому большому рукотворному парку в Европе. Посетим Нарзанную галерею — жёлтое здание в готическом стиле, рядом с которым установлены бюветы с разной минеральной водой. Вы сможете попробовать все виды и сравнить вкусы. Осмотрим Лермонтовскую площадку и бюст писателя, колоннаду и музыкальный фонтан.

Затем стартуем обратно в Махачкалу, куда прибудем в воскресенье ночью.

Гора Кольцо и Медовые водопады, курортный парк КисловодскаГора Кольцо и Медовые водопады, курортный парк КисловодскаГора Кольцо и Медовые водопады, курортный парк КисловодскаГора Кольцо и Медовые водопады, курортный парк КисловодскаГора Кольцо и Медовые водопады, курортный парк КисловодскаГора Кольцо и Медовые водопады, курортный парк Кисловодска

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Махачкала, 03:00. По пути можем забрать вас из Кизилюрта, Хасавюрта, Грозного, Владикавказа, Нальчика, Пятигорска, Минеральных Вод, Железноводска, если вам удобнее стартовать из одного из этих городов
Завершение: Махачкала, ночь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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