Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

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История одного чиновника

Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
История одного чиновника
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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История одного чиновника
История одного чиновника
Рязанские страницы истории 📖 о честном чиновнике и великом писателе.
"С самого приезда моего сюда я постоянно нахожусь в совершенно каторжной работе и не только не могу ничем заняться, но, положительно, ничего даже прочитать не могу. Одним словом, я если не раскаиваюсь, то, во всяком случае, крайне негодую на себя за то, что взял место в Рязани.
Подобного скопища всякого рода противозаконий и бессмыслия вряд ли можно найти, и вятское плутовство есть не более как добродушие с плутовством рязанским. Но дело не в том (потому что ко всему этому я уж привык, живши в провинции), а в том, что я каждый день до 12 часов занят, потому что здесь нет не только дельных, но даже сколько-нибудь грамотных чиновников.
Не знаю и не предвижу конца своему мучению; знаю только, что едва ли буду в состоянии долго выдержать. "
М. Е. Салтыков-Щедрин
Письмо Безобразову В. П. 29 июня 1858. Рязань
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало
🚩 г. Рязань, ул. Соборная 14/2
Место завершения
🏁 Лыбедский бульвар
История одного чиновника
История одного чиновника

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения П.
Ксения П.
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