Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Рязанские страницы истории 📖 о честном чиновнике и великом писателе.

"С самого приезда моего сюда я постоянно нахожусь в совершенно каторжной работе и не только не могу ничем заняться, но, положительно, ничего даже прочитать не могу. Одним словом, я если не раскаиваюсь, то, во всяком случае, крайне негодую на себя за то, что взял место в Рязани.

Подобного скопища всякого рода противозаконий и бессмыслия вряд ли можно найти, и вятское плутовство есть не более как добродушие с плутовством рязанским. Но дело не в том (потому что ко всему этому я уж привык, живши в провинции), а в том, что я каждый день до 12 часов занят, потому что здесь нет не только дельных, но даже сколько-нибудь грамотных чиновников.

Не знаю и не предвижу конца своему мучению; знаю только, что едва ли буду в состоянии долго выдержать. "

М. Е. Салтыков-Щедрин

Письмо Безобразову В. П. 29 июня 1858. Рязань