Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

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Ввысь! Храмы и колокольни Рязани

Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
Ввысь! Храмы и колокольни Рязани
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Ввысь! Храмы и колокольни Рязани
Ввысь! Храмы и колокольни Рязани
Посмотрите на город 🏙️ с другого ракурса.
На прогулке 👣, которая пройдет по историческому центру Рязани, вы узнаете об истории 📖 возникновения некоторых городских храмов и монастырей.
Рязанщина богата историческими памятниками, в том числе и храмами. Монастыри, церкви, соборы, часовни стали возводить здесь с давних времен. Первое упоминание Переяславля-Рязанского (нынешней Рязани) связано именно с храмом: " В лето 6603 (1095) заложен бысть град Переславль Резанский около церкви святого Николы Старого... ".
Первые деревянные храмы до наших дней не сохранились, но мы имеем возможность лицезреть более поздние каменные церкви, построенные на нашей земле несколько веков назад.
Более того, мы сможем подняться на колокольни нескольких храмов и посмотреть на город с непривычного ракурса.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Трансфер
Начало
🚩 г. Рязань, ул. Соборная 14/2
Место завершения
🏁 Лыбедский бульвар
Ввысь! Храмы и колокольни Рязани
Ввысь! Храмы и колокольни Рязани
Ввысь! Храмы и колокольни Рязани
Ввысь! Храмы и колокольни Рязани

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ксения П.
Ксения П.
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