Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Посмотрите на город 🏙️ с другого ракурса.

На прогулке 👣, которая пройдет по историческому центру Рязани, вы узнаете об истории 📖 возникновения некоторых городских храмов и монастырей.

Рязанщина богата историческими памятниками, в том числе и храмами. Монастыри, церкви, соборы, часовни стали возводить здесь с давних времен. Первое упоминание Переяславля-Рязанского (нынешней Рязани) связано именно с храмом: " В лето 6603 (1095) заложен бысть град Переславль Резанский около церкви святого Николы Старого... ".

Первые деревянные храмы до наших дней не сохранились, но мы имеем возможность лицезреть более поздние каменные церкви, построенные на нашей земле несколько веков назад.

Более того, мы сможем подняться на колокольни нескольких храмов и посмотреть на город с непривычного ракурса.