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Экскурсия в замок Гарибальди

4.8
0 отзывов
Спутник С.
Спутник С. – Гид из Самары
Приглашаем вас на экскурсию ⛳ по живописным местам Самарской области.

Попав на территорию замка Гарибальди, вы погрузитесь в атмосферу средневекового рыцарства.

Помимо прогулки в окрестностях неоготического замка, мы посетим смотровую площадку с прекрасным панорамным видом на Жигулевское море 🌊.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Экскурсия в замок Гарибальди

Что вы увидите

  • Замок Гарибальди
  • живописный вид на Жигулевское море
  • или Красная горка
  • Храм в Прибрежном
  • Замок Гарибальди
  • Жигулевское море
Архитектурная фантазияЗамок Гарибальди находится в живописном месте на берегу Жигулевского моря 🌊 в селе Хрящевка и является частью туристического комплекса, который построил Кузичкин Олег Гарибальдиевич, руководитель группы компаний «Фабрика качества» — одного из лидеров самарского рынка мясопереработки. Замок 🏰 был назван в честь отца своего основателя и построен с применением самых качественных материалов, которые были специально состарены, чтобы соответствовать различным эпохам.
Замок Гарибальди — архитектурная фантазия на тему готики и романтизма, вобравшая в себя все самые красивые 🤩 и интересные элементы европейской архитектуры Средних веков, Возрождения и Викторианской эпохи. Он имеет свою легенду, согласно которой фундамент замка относится к X-XII вв., 1-ый и 2-ой этажи к XIV–XV вв., 3-ий этаж XV–XVI вв., а крыша реконструировалась в XIX веке в стиле XV–XVI вв., таким образом, замок прошел многовековую историю 📖 перестроений и надстроек, перед тем как обрести свой окончательный облик. Экскурсионная программа (по воскресеньям в 10:00):• Наше путешествие начнется с Красной горки или Вертолетной площадки. Здесь открывается панорамный вид на Самару и Волгу. Идеальное место для селфи;
  • Следующей нашей остановкой станет — поселок Прибрежный. Здесь находится деревянная церковь ⛪. Она построена без единого гвоздя;
  • Затем мы переместимся в средневековье — замок Гарибальди;
  • Во время экскурсии 🧭 вас ждёт чаепитие с пирожками;
  • В конце поездки мы заедем на Жигулевское море. Экскурсионная программа (в другие дни): • Захватывающее путешествие в прошлые века, где вы проникнитесь атмосферой рыцарства;
  • Ознакомление со всеми тонкостями строительства;
  • Прогулка по очень красивой территории вокруг замка, где вы сможете сделать великолепные фотографии 📸 (доступ внутрь замка закрыт);
  • Пикник на живописном обрыве с видом на Жигулевское море;
  • Увлекательная викторина;
  • Посещение Вертолетной площадки (п. Управленческий), откуда открывается потрясающий вид на Самару, реку Волгу и Жигулевское ворота.

Организационные детали:

  • Рекомендуем взять с собой питье, средства от насекомых, надеть удобную одежду и обувь.
Что входит
  • Услуги гида
  • Пикник (сандвич и сок) или чаепитие с пирожками
  • Викторина.
Что не входит
  • Личные расходы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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