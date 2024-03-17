Хочу поблагодарить Светлану за чудесную экскурсию по интересным местам г. Сочи. В доброжелательной, спокойной атмосфере мы побывали во всех заявленных

местах и увидели все, что было запланировано. Светлана не только отличный экскурсовод, но и классный водитель! Спасибо большое за первое знакомство с г. Сочи!

Очень понравилась экскурсия, прошли все знаковые места, информации для меня было вполне достаточно! Интересно

Экскурсия нормальная, в плане ознакомления, ждать чего то сверх не стоит. Все что написано в описании экскурсии соответствует.

T Tahir

Брали программу обзорной экскурсии по Сочи и остались довольны как слоны. Мы в прошлом году там гуляли, но не знали таких интереснейших тем. Огромный плюс- это регламент и любое количество времени на локации.