1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия Знакомство с Сочи: от Морского вокзала до горы Ахун
Приглашаем на увлекательную прогулку по Сочи. Всего за четыре часа вы увидите ключевые достопримечательности и познакомитесь с историей города
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
2 часа
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
690₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина17 марта 2024Хочу поблагодарить Светлану за чудесную экскурсию по интересным местам г. Сочи. В доброжелательной, спокойной атмосфере мы побывали во всех заявленных
- ИИрина22 февраля 2024Основные достопримечательности центра Сочи, программа удобная в использовании. . поменьше рекламы "белых ночей".. добавить дачу Барсовой (об угол надеваем).. Экскурсия заслуживает твердой пятёрки несмотря незначительные недочёты. .
- ГГалина6 января 2024Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)Экскурсия понравилась,. Узнали много исторических фактов. Сделали множество красивых фотографий. Спасибо гиду Адель
- ТТатьяна24 января 2022Путеводная нить старого Сочи: дачи и особняки эпохи модернаОтличная прогулка. Очень порадовал индивидуальный формат, даёт возможность задать все вопросы.
- AAleksandra23 мая 2021Путеводная нить старого Сочи: дачи и особняки эпохи модернаОчень понравилась экскурсия, прошли все знаковые места, информации для меня было вполне достаточно! Интересно
- VVelikan23 января 2021Экскурсия нормальная, в плане ознакомления, ждать чего то сверх не стоит. Все что написано в описании экскурсии соответствует.
- TTahir21 января 2021Брали программу обзорной экскурсии по Сочи и остались довольны как слоны. Мы в прошлом году там гуляли, но не знали таких интереснейших тем. Огромный плюс- это регламент и любое количество времени на локации.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Художественный Музей»
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