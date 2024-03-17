Художественный Музей – экскурсии в Сочи

Найдено 3 экскурсии в категории «Художественный Музей» в Сочи, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
Начало: Место вашего проживания
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
13 000 за всё до 6 чел.
Знакомство с Сочи
Индивидуальная
4 часа
39 отзывов
Экскурсия Знакомство с Сочи: от Морского вокзала до горы Ахун
Приглашаем на увлекательную прогулку по Сочи. Всего за четыре часа вы увидите ключевые достопримечательности и познакомитесь с историей города
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
Начало: Сочи, ул. Войкова, 14а
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
690 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    17 марта 2024
    Знакомство с Сочи
    Хочу поблагодарить Светлану за чудесную экскурсию по интересным местам г. Сочи. В доброжелательной, спокойной атмосфере мы побывали во всех заявленных
    читать дальше

    местах и увидели все, что было запланировано. Светлана не только отличный экскурсовод, но и классный водитель! Спасибо большое за первое знакомство с г. Сочи!

  • И
    Ирина
    22 февраля 2024
    Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
    Основные достопримечательности центра Сочи, программа удобная в использовании. . поменьше рекламы "белых ночей".. добавить дачу Барсовой (об угол надеваем).. Экскурсия заслуживает твердой пятёрки несмотря незначительные недочёты. .
  • Г
    Галина
    6 января 2024
    Обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
    Экскурсия понравилась,. Узнали много исторических фактов. Сделали множество красивых фотографий. Спасибо гиду Адель
  • Т
    Татьяна
    24 января 2022
    Путеводная нить старого Сочи: дачи и особняки эпохи модерна
    Отличная прогулка. Очень порадовал индивидуальный формат, даёт возможность задать все вопросы.
  • A
    Aleksandra
    23 мая 2021
    Путеводная нить старого Сочи: дачи и особняки эпохи модерна
    Очень понравилась экскурсия, прошли все знаковые места, информации для меня было вполне достаточно! Интересно
  • V
    Velikan
    23 января 2021
    Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
    Экскурсия нормальная, в плане ознакомления, ждать чего то сверх не стоит. Все что написано в описании экскурсии соответствует.
  • T
    Tahir
    21 января 2021
    Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
    Брали программу обзорной экскурсии по Сочи и остались довольны как слоны. Мы в прошлом году там гуляли, но не знали таких интереснейших тем. Огромный плюс- это регламент и любое количество времени на локации.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Художественный Музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Сочи за 4 часа - обзорная экскурсия
  2. Знакомство с Сочи
  3. Курортный проспект: аудиоэкскурсия по историческому центру Сочи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Олимпийский Парк
  6. Чайная плантация
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Морской вокзал
  10. Зимний Театр
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Художественный Музей" можно забронировать 3 экскурсии от 690 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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