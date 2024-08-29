6 часов
Водная прогулка
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальная экскурсия
Путешествие на быстроходном судне к Валаамскому монастырю и Ладожским шхерам. Три часа свободного времени на Валааме и остановка на острове Хонкасало
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
28 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Водная прогулка
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Путешествие на катере по живописным местам Ладожских шхер. Уникальная возможность увидеть нерп и других животных в их естественной среде
Начало: На ул. Валаамская
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
26 000₽ за всё до 11 чел.
6 часов
Водная прогулка
Индивидуальное путешествие по Ладоге: Валам и шхеры
Отправиться на катере к монастырскому комплексу на острове и к живописным местам озера
Начало: В яхт-клубе
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
39 000₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван29 августа 2024Прокатились с Евгением до Валаама и Ладожских шхер. Все было организовано четко: по времени, комфорту и сопровождению. До Валаама добрались
- ААнтон26 августа 2024Отличная экскурсия. Всё красиво, познавательно и комфортно. Спасибо!
- ДДмитрий23 августа 2024Валаам и ладожские шхеры - это must have. Соответственно толпы туристов. Однако, спасибо нашему капитану Евгению за профессионализм, который сделал нашу прогулку по Ладоге максимально комфортной и запоминающейся.
- ГГалина20 августа 2024Очень понравилось! Прекрасная прогулка.
- ЕЕкатерина4 августа 2024Отличная организация, удобный катер, на любую погоду.
- ТТатьяна27 июля 2024При оформлении экскурсии честно предупредили, что нерпу не увидим - в Ладогу она ушла еще в начале июня. Но даже
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Водные для детей»
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