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быстро, Евгений рассказал, что обязательно стоит посмотреть и попробовать, сколько времени займет дорога и куда лучше пойти. На острове можно провести 3 часа или меньше, но мы наслаждались всем отведенным временем — там обязательно захочется погулять все выделенные часы! Вторая часть прогулки была к изрезанным островам, с возможностью пройтись по одному из них. Медленно прошли вдоль обрывистых берегов и послушали об истории этого природного явления. Отличный вариант познакомиться с чудесами Ладожского озера! Рекомендую обращаться к Евгению.