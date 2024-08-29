Водные для детей – экскурсии в Сортавале

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Сортавале, цены от 26 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
На катере
15 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры - индивидуальная экскурсия
Путешествие на быстроходном судне к Валаамскому монастырю и Ладожским шхерам. Три часа свободного времени на Валааме и остановка на острове Хонкасало
Начало: На набережной Ладожской Флотилии
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
28 000 за всё до 5 чел.
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
На катере
5 отзывов
2 часа
Водная прогулка
В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
Путешествие на катере по живописным местам Ладожских шхер. Уникальная возможность увидеть нерп и других животных в их естественной среде
Начало: На ул. Валаамская
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
26 000 за всё до 11 чел.
Индивидуальное путешествие по Ладоге: Валам и шхеры
На катере
6 часов
Водная прогулка
Индивидуальное путешествие по Ладоге: Валам и шхеры
Отправиться на катере к монастырскому комплексу на острове и к живописным местам озера
Начало: В яхт-клубе
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
39 000 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    29 августа 2024
    Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
    Прокатились с Евгением до Валаама и Ладожских шхер. Все было организовано четко: по времени, комфорту и сопровождению. До Валаама добрались
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    быстро, Евгений рассказал, что обязательно стоит посмотреть и попробовать, сколько времени займет дорога и куда лучше пойти. На острове можно провести 3 часа или меньше, но мы наслаждались всем отведенным временем — там обязательно захочется погулять все выделенные часы! Вторая часть прогулки была к изрезанным островам, с возможностью пройтись по одному из них. Медленно прошли вдоль обрывистых берегов и послушали об истории этого природного явления. Отличный вариант познакомиться с чудесами Ладожского озера! Рекомендую обращаться к Евгению.

  • А
    Антон
    26 августа 2024
    Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
    Отличная экскурсия. Всё красиво, познавательно и комфортно. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    23 августа 2024
    Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
    Валаам и ладожские шхеры - это must have. Соответственно толпы туристов. Однако, спасибо нашему капитану Евгению за профессионализм, который сделал нашу прогулку по Ладоге максимально комфортной и запоминающейся.
    Валаам и ладожские шхеры - это must have. Соответственно толпы туристов. Однако, спасибо нашему капитану ЕвгениюВалаам и ладожские шхеры - это must have. Соответственно толпы туристов. Однако, спасибо нашему капитану ЕвгениюВалаам и ладожские шхеры - это must have. Соответственно толпы туристов. Однако, спасибо нашему капитану ЕвгениюВалаам и ладожские шхеры - это must have. Соответственно толпы туристов. Однако, спасибо нашему капитану ЕвгениюВалаам и ладожские шхеры - это must have. Соответственно толпы туристов. Однако, спасибо нашему капитану ЕвгениюВалаам и ладожские шхеры - это must have. Соответственно толпы туристов. Однако, спасибо нашему капитану Евгению
  • Г
    Галина
    20 августа 2024
    В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
    Очень понравилось! Прекрасная прогулка.
  • Е
    Екатерина
    4 августа 2024
    В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
    Отличная организация, удобный катер, на любую погоду.
  • Т
    Татьяна
    27 июля 2024
    В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
    При оформлении экскурсии честно предупредили, что нерпу не увидим - в Ладогу она ушла еще в начале июня. Но даже
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    без нерпы экскурсия была интересной. Капитан поведал много интересных фактов, скорректировал маршрут по нашему пожеланию (нужны были живописные места), а с острова, на который мы высадились, открывались изумительные виды. В итоге маршрут был такой, что других туристов мы практически и не встретили и всей красотой наслаждались одни.

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Водные для детей»

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  1. Символы Ладоги: Валаам и Ладожские шхеры
  2. В поисках Ладожской нерпы: авторская прогулка на катере
  3. Индивидуальное путешествие по Ладоге: Валам и шхеры
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ладожское озеро
  2. Ладожские шхеры
  3. Остров Хонкасало
  4. Остров Валаам
  5. Самое главное
  6. Дача Винтера
  7. Рускеала
  8. Гора Хийденвуори
  9. Мраморный каньон
  10. Городище Паасо
Сколько стоит экскурсия по Сортавале в сентябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 26 000 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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