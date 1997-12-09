Приглашаем на большую обзорную историческую индивидуальную экскурсию ⛳ по городу Сортавала.

Экскурсию проводит Эллина Остроглазова — историк и специалист по истории 📖 Сортавальского района и Северного Приладожья.

Программа экскурсии:

Встреча с экскурсоводом на железнодорожном вокзале г. Сортавала для учатников экскурсии 🧭, прибывающих в г. Сортавала на электропоезде Ласточка

Если вы прибываете в г. Сортавала на автомобиле 🚘, встреча с гидом состоится на центральной площади города