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Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала

Евгений
Евгений – Гид из Сортавалы
Когда-то через город 🏙️ Сортавала проходил путь из варяг в греки.

Сейчас же это небольшой городок на Ладожском озере.

Но он поражает своей историей 📖 и миксом культур.

Здесь до сих пор чувствуется влиянием финнов и шведов.

Финская архитектура, деревянные скульптуры, история викингов…
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Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала
Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала

Что вы увидите

  • Вы узнаете о нелегкой судьбе города, о его развитии как столицы Северного Приладожья.
  • Вместе с гидом вы подниметесь на смотровую площадку на горе Кухавуори и посетите самое романтичное место города Сортавала – “Беседку поцелуев”.
  • Вы посетите одно из самых красивых зданий города — Женскую гимназию — ныне городскую библиотеку.
  • Вы также сможете разгадать послание архитекторов местным банкирам.
  • Знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле северный модерн.
Приглашаем на большую обзорную историческую индивидуальную экскурсию ⛳ по городу Сортавала.
Экскурсию проводит Эллина Остроглазова — историк и специалист по истории 📖 Сортавальского района и Северного Приладожья.

Программа экскурсии:

    Встреча с экскурсоводом на железнодорожном вокзале г. Сортавала для учатников экскурсии 🧭, прибывающих в г. Сортавала на электропоезде Ласточка
    Если вы прибываете в г. Сортавала на автомобиле 🚘, встреча с гидом состоится на центральной площади города
    • Пешеходная экскурсия по старому городу с посещением парка Ваккосалми
    • Вы узнаете о нелегкой судьбе города, о его развитии как столицы ⭐️ Северного Приладожья.
    • Вместе с гидом вы подниметесь на смотровую площадку на горе Кухавуори и посетите самое романтичное место города Сортавала – “Беседку поцелуев”.
    • Вы посетите одно из самых красивых 🤩 зданий города — Женскую гимназию — ныне городскую библиотеку.
    • Вы также сможете разгадать послание архитекторов местным банкирам.
    • Знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле северный модерн.
    • В ходе экскурсии у вас будет возможность купить карельские сувениры 🎁 и лакомства.
    Что входит
    • Пешеходная экскурсия в сопровождении гида
    Начало и место завершения
    🚩 г. Сортавала пл. Кирова
    Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала
    Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала
    Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала
    Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала
    Индивидуальная обзорная экскурсия по г. Сортавала

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Евгений
    Евгений
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