Что вы увидите
- Вы узнаете о нелегкой судьбе города, о его развитии как столицы Северного Приладожья.
- Вместе с гидом вы подниметесь на смотровую площадку на горе Кухавуори и посетите самое романтичное место города Сортавала – “Беседку поцелуев”.
- Вы посетите одно из самых красивых зданий города — Женскую гимназию — ныне городскую библиотеку.
- Вы также сможете разгадать послание архитекторов местным банкирам.
- Знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле северный модерн.
Приглашаем на большую обзорную историческую индивидуальную экскурсию ⛳ по городу Сортавала.
Экскурсию проводит Эллина Остроглазова — историк и специалист по истории 📖 Сортавальского района и Северного Приладожья.
Программа экскурсии:
Встреча с экскурсоводом на железнодорожном вокзале г. Сортавала для учатников экскурсии 🧭, прибывающих в г. Сортавала на электропоезде Ласточка
Если вы прибываете в г. Сортавала на автомобиле 🚘, встреча с гидом состоится на центральной площади города
- Пешеходная экскурсия по старому городу с посещением парка Ваккосалми
- Вы узнаете о нелегкой судьбе города, о его развитии как столицы ⭐️ Северного Приладожья.
- Вместе с гидом вы подниметесь на смотровую площадку на горе Кухавуори и посетите самое романтичное место города Сортавала – “Беседку поцелуев”.
- Вы посетите одно из самых красивых 🤩 зданий города — Женскую гимназию — ныне городскую библиотеку.
- Вы также сможете разгадать послание архитекторов местным банкирам.
- Знакомство с оригинальной финской архитектурой в стиле северный модерн.
- В ходе экскурсии у вас будет возможность купить карельские сувениры 🎁 и лакомства.
Что входит
- Пешеходная экскурсия в сопровождении гида
Начало и место завершения
🚩 г. Сортавала пл. Кирова
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Евгений
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