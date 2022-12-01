Край драгоценностей: Рускеала и Сортавала

Побывать на Мраморном каньоне, расслабиться в пещере из шунгита и насладиться финской архитектурой

Забываем о повседневных заботах и отправляемся в семейное путешествие на 2 дня в Карелию, чтобы надышаться хвойными ароматами, полюбоваться рускеальскими водопадами и изучить культуру древнего народа.

Вы узнаете, как добывали мрамор для Исаакиевского собора, и выясните, что общего у сортавальского гранита и короля Швеции, а дети смогут встретить сказочных персонажей на «Аллее сказок».

Познакомимся с финским эпосом, пройдёмся по подвесным мостам, спустимся в штольни, подсвеченные разноцветными огнями, и попробуем ароматный травяной чай из карельского сбора.
Край драгоценностей: Рускеала и Сортавала
Край драгоценностей: Рускеала и Сортавала
Край драгоценностей: Рускеала и Сортавала
Край драгоценностей: Рускеала и Сортавала
Край драгоценностей: Рускеала и Сортавала
Край драгоценностей: Рускеала и Сортавала
Край драгоценностей: Рускеала и Сортавала
Край драгоценностей: Рускеала и Сортавала
Ближайшие даты:
2
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
9
ноя
12
ноя
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ноя
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур подойдёт для детей от 7 лет.

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10, м. "Площадь Восстания", 7:30. Можем забрать вас от супермаркета "Окей" у м. Озерки на Выборгском шоссе в 7:55
Завершение: Санкт-Петербург, м. "Озерки" - 23:00, м. "Площадь Восстания" - 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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