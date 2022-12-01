Роман — Организатор в Сортавале

Провёл 866 экскурсий для 694 туристов

Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюбленных в свое дело; разработали более 200 экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашел тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Для нас важно, чтобы каждый гость нашел тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озер, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим ее мы!