Ладожские шхеры и необитаемый остров

Ладожские шхеры не зря сравнивают с норвежскими фьордами - вы сами убедитесь в том, насколько...

4.8
17 отзывов
Ладожские шхеры не зря сравнивают с норвежскими фьордами — вы сами убедитесь в том, насколько справедливо это наблюдение, на нашей водной прогулке.

На катере мы пройдем вдоль живописных скалистых берегов, изрезанных бухтами, а затем сойдем на берег острова Хонкасало и осмотрим окрестности с вершины горы Вахтимяки.
Ладожские шхеры и необитаемый остров
Ладожские шхеры и необитаемый остров
Ладожские шхеры и необитаемый остров
Ладожские шхеры и необитаемый остров
Ладожские шхеры и необитаемый остров
Ладожские шхеры и необитаемый остров

Что вы увидите 🤩

  • Ладожские шхеры
  • Ладожское озеро
  • о. Хонкасало
Ладожские шхеры
Природа в Ладожских шхерах разнообразнее, чем на остальной части Карелии. Количество редких и исчезающих видов здесь больше, чем в других районах республики и на прилегающих к ней территориях. Этот край неприступный, непредсказуемый, угрюмый зимой, теплый и величественный летом. Здесь не перестаешь удивляться новым сюрпризам. Реликтовые сосны и еловые чащи украшают склоны гор. А воздух здесь всегда влажным и тягучий.
Необитаемый остров
Остров Хонкасало нередко называют «крышей Ладоги». Во время прогулки по нему вы подниметесь на «Сторожевую гору». Здесь находится скала Вахтимяки, с которой открываются великолепные панорамы шхер, а вдали можно увидеть Валаамский архипелаг и купола Спасо-Преображенского собора. Вся ладожская красота как на ладони.

Важно знать:

  • Посадка заканчивается за 15 минут до начала рейса.

Цены на экскурсию

Для группы 1-30 человек
Стандартный
2 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • место в катере
  • прогулка и экскурсия по Ладожским шхерам
  • самостоятельная прогулка по о. Хонкасало
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Место начала и завершения
Пристань г. Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно по расписанию

Магия С.
Магия С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Еще несколько похожих предложений в Сортавале

Прогулка по Ладожским шхерам на катере
5
3
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Приглашаем вас на прогулку по живописным и суровым шхерам Южной Карелии
Экскурсия проходит ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
4.9
131
2ч 30м
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по Ладожским шхерам на катере
Путешествие в мини-группе по заповедному озеру к скалистым островам Карелии
ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
2 600
за 1 чел.
Водопады южной Карелии и Ладожские шхеры
Единственный однодневный экспедиционный тур в Карелии, в котором вы доедете до 4-х известных...
Понедельник, среда, пятница, воскресенье
Очарование карельской природы: от водопадов до шхер
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
14 000
за 1-4 чел.
Очарование карельской природы: от водопадов до шхер
Одна из самых видовых экскурсий в Карелии
Согласно расписанию в календаре
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
4.9
114
2 600
за 1 чел.
Ладожские шхеры и водопады Карелии за один день
Экспедиционная групповая поездка по красотам Северного Приладожья
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:30
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
2 600
за 1 чел.
Древняя Карелия: горы, шхеры и острова
В этой экскурсии, вы посетим несколько древних городищ Карел 12-13 веков, находящиеся вокруг...
Среда, пятница, воскресение
Карельские пейзажи за 3 дня
8 450
за 1 чел.
Карельские пейзажи за 3 дня
Приглашаем вас в трехдневное путешествие по очаровательной Карелии! За три дня вы увидите одни из...
Согласно расписанию в календаре
Сортавала — самый финский город России
Индивидуальная экскурсия
5
109
2ч 30м
2 370
за 1-10 чел.
Сортавала — самый финский город России
Прикоснуться к истории города, сменившего три имени, и насладиться природой Северного Приладожья
Cортавала и ее живописные окрестности
Индивидуальная экскурсия
5
1
7 000
за 1-4 чел.
Cортавала и ее живописные окрестности
Познакомиться со столицей Северного Приладожья и проехать по одной из самых красивых дорог в Карелии
Лучшие панорамы Ладоги
Индивидуальная экскурсия
5
3
14 000
за 1-12 чел.
Лучшие панорамы Ладоги
Незабываемые виды с вершин, живописные водопады и прогулка на катере к самому красивому мысу озера
Горный парк Рускеала и водопады
Индивидуальная экскурсия
14 000
за 1-4 чел.
Горный парк Рускеала и водопады
За один день вы увидите главные визитные карточки Южной Карелии: горный парк Рускеала, водопады...
Согласно расписанию в календаре
Древние городища карел: групповая экскурсия-треккинг
5
1
2 600
за 1 чел.
Древние городища карел: групповая экскурсия-треккинг
Исследовать поселения 12-13 веков и взглянуть на Ладогу с новых впечатляющих ракурсов
во вторник, четверг и субботу в 10:30

Магия С. проводит ещё 2 экскурсии

Остров Валаам, Ладожские шхеры и затерянный остров на катере
4.4
20
6ч 30м
4 350
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Остров Валаам, Ладожские шхеры и затерянный остров на катере
Приглашаем вас отправиться в путешествие по Ладожским шхерам
Ежедневно по расписанию
Остров Валаам и прогулка по озерам на катере
4.5
10
5ч 30м
3 300
за 1 чел.
Остров Валаам и прогулка по озерам на катере
Приглашаем вас отправиться на север Ладожского озера, на Валаам - самый большой остров в составе...
Ежедневно по расписанию
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сортавале
🇷🇺