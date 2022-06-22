Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города.
Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.
Завтрак в кафе города.
Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк.
Экскурсия в Рускеальский горный парк – "Мраморный каньон".
Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.
Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.
Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.
Прибытие в г. Сортавала.
Ужин в кафе.
Размещение в гостинице.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Посадка в автобус с вещами.
Переезд на причал.
За дополнительную плату: экскурсия на остров Валаам (бронируется и оплачивается вместе с туром).
Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).
Прибытие в монастырскую бухту.
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Посещение Никоновского и Гефсиманского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!
Отправление в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Время для отдыха.
Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной.
А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.
На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.
Обязательно загляните в Губернаторский парк!
Экскурсия на о.Кижи.
Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).
Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.
Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!
Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.
Возвращение в г. Петрозаводск.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.
Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.
Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева.
Пикник с ухой + шашлык + овощная нарезка + чай + выпечка.
Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 16:00 ч.
Прощание с гидом.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Стоимость тура на 1 человека
|Пийпун Пиха/Питер Инн, Карелия СПА
|Двухместное размещение
|28 500
|Одноместное размещение
|33 500
|Доп.место
|24 500
Скидка детям до 16 лет – 1 500 руб.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать броки (не шорты).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».