Мраморная сказка и старинные Кижи

Экскурсионный тур в Карелию отличается большим разнообразием. За несколько дней

4.7
3 отзыва
Экскурсионный тур в Карелию отличается большим разнообразием. За несколько дней в своём путешествии в Карелию вы уделите время её столице – Петрозаводску.

Прогуляетесь по историческому центру города, основанного Петром Великим, посетите одну из главных достопримечательностей – Онежскую набережную. Отправитесь на остров Валаам.

Для того чтобы осмотреть этот музей русского деревянного зодчества под открытым небом, Вам достаточно одного дня. В оставшийся день посетите один из крупнейших равнинных водопадов Кивач.
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Мраморная сказка и старинные Кижи
Ближайшие даты:
28
июл
14
авг
21
авг
28
авг

Что вас ожидает 🤩

Рускеала
Рускеала
Побываем в уникальном мраморном каньоне, аналогов которому нет нигде в Европе и России
Кижи
Кижи
Восхитимся уникальным ансамблем Погоста, который известен во всем мире
Петрозаводск
Петрозаводск
Окунемся в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Увидим один из крупнейших равнинных водопадов Европы

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия в Рускеальский горный парк

Встреча в г. Сортавала поезд №160 у входа на ж/д вокзал со стороны города. 

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города.

Отправление на комфортабельном автобусе в Рускеальский горный парк.

Экскурсия в Рускеальский горный парк – "Мраморный каньон".

Парк создан в 2005 г на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

Прибытие в г. Сортавала.

Ужин в кафе.

Размещение в гостинице. 

Экскурсия в Рускеальский горный паркЭкскурсия в Рускеальский горный паркЭкскурсия в Рускеальский горный паркЭкскурсия в Рускеальский горный парк
2 день
Экскурсия на о. Валаам

Завтрак в ресторане гостиницы.

Посадка в автобус с вещами.

Переезд на причал.

За дополнительную плату: экскурсия на остров Валаам (бронируется и оплачивается вместе с туром).

Отправление на «метеоре» на о. Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. 

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту.

Посещение Никоновского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в г. Сортавала.

Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

Отправление в г. Петрозаводск. 

Размещение в гостинице.

Время для отдыха.

Экскурсия на о. ВалаамЭкскурсия на о. ВалаамЭкскурсия на о. ВалаамЭкскурсия на о. Валаам
3 день
Обзорная экскурсия по Петрозаводску, Кижи

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. 

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о.Кижи. 

Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Обзорная экскурсия по Петрозаводску, КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, КижиОбзорная экскурсия по Петрозаводску, Кижи
4 день
Водопад Кивач

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева. 

Пикник с ухой + шашлык + овощная нарезка + чай + выпечка.

Возвращение в Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 16:00 ч.

Прощание с гидом.

Водопад КивачВодопад КивачВодопад КивачВодопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Стоимость тура на 1 человекаПийпун Пиха/Питер Инн, Карелия СПА
Двухместное размещение 28 500
Одноместное размещение33 500
Доп.место24 500 

Скидка детям до 16 лет – 1 500 руб. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание гостиница "Пийпун Пиха" г. Сортавала / отель "Питер Инн" 4* г. Петрозаводск
  • Питание по программе (4 завтрака, 2 ужина, 1 пикник)
  • Транспортные услуги по маршруту
  • Работа гида
  • Входные билеты на экскурсии
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк –"Мраморный каньон"
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Посещение дендрария Карельской Березы на территории заповедника Кивач
  • Посещение музея природы заповедника «Кивач»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сортавала и из г. Петрозаводска
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия на остров Валаам + обед (бронируется и оплачивается вместе с туром):взрослые – 4 500 руб. /чел. школьники до 12 лет – 2 500 руб. /чел.
  • Взрослые – 4 500 руб. /чел.
  • Школьники до 12 лет – 2 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какие требования к одежде для посещения храмов?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать броки (не шорты).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.

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