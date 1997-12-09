Ярослав проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Идеальная логистика для комфортного посещения объектов

Программа начинается раньше, чем большинство групповых экскурсий, включая автобусные туры из Петербурга. Поэтому по Рускеале и водопадам Аквенкоски вы погуляете в спокойной обстановке, наслаждаясь красотами и делая фотографии 📸 в лучших видовых точках. Также вы сможете заказать экскурсию ⛳ Подземная Рускеала с высокой вероятностью туда попасть. Кроме того, у вас будет возможность купить любые другие услуги парка в кассах без больших очередей. И, что немаловажно, в парке 🌳 вы сможете заказать на обед, что хотите, а не стандартный бизнес-ланч группового тура. А к водопадам Белые мосты (Юканкоски), Белые мосты 2 и Прокинкоски мы отвезем вас на специальном внедорожном транспорте.

Насыщенная программа

10:30 — встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала.

10:40 — небольшая обзорная экскурсия по Сортавале, не выходя из автобуса.

11:20 — посещение горного парка Рускеала и его достопримечательностей: Мраморный каньон, Итальянский карьер, Подземная Рускеала. В парке много дополнительных развлечений. Поэтому вам надо решить, что вы хотите увидеть большего всего.

13:30 — посещение Рускеальских водопадов (Ахвенкоски) — место съемок известных фильмов. Там у вас будет возможность погулять по эко-тропе «Аллея сказок», сделать красивые 🤩 фотографии, пройтись по подвесным мостам над рекой Тохмайоки.

14:00 — выезд к труднодоступному и самому высокому водопаду Южной Карелии — Белые мосты (Юканкоски), а также к соседнему водопаду Белые мосты 2.

17:10 — обратный путь в Сортавалу с заездом к небольшому, но бурному водопаду 9-го мая (Прокинкоски).

18:20 — окончание программы в Сортавале, на ж/д вокзале.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В цену включена аренда внедорожного автобуса и сопровождение профессионального гида по маршруту

Оплачивается дополнительно: вход на эко-тропу и мосты у водопадов Ахвенкоски — 250 руб. /взрослого, 150 руб. /льготный билет 🎫 (для детей 7-14 лет, студентов и пенсионеров), дети младше 7 лет и инвалиды — бесплатно; посещение горного парка Рускеала — вход 100 руб. /человека, детям до 7 лет бесплатно; экскурсия «Подземная Рускеала» 1600 руб. /взрослого, 750 руб. /студента, 550 руб. школьник, бесплатно детям до 7 лет и инвалидам 1-й группы; другие активные развлечения по прайсу парка; обед в кафе.

Особенности организации поездки

В зимний и осенне-весенний период, из-за короткого светового дня осмотр некоторых объектов может проходить в темноте или в сумерках

Если погодные условия угрожают безопасности путешественников, гид может изменить программу, заменив одни объекты на другие или полностью исключив из маршрута

Для прибывающих из Санкт-Петербурга

Чтобы уместить программу в один день, мы рекомендуем поехать в Сортавалу на поезде 🚂 «Ласточка». У такого формата есть много преимуществ перед автобусным туром из Петербурга.

1. Вы доберетесь до места назначения в комфортных условиях и четко по графику, что позволит успеть везде, где запланировано. Отправление от Финляндского вокзала в 6:15 — прибытие в Сортавалу в 10:20, обратный путь: 18:45 — 22:43

2. Это безопаснее, чем поездка по сортавальским серпантинам, особенно зимой

3. Цена билета составляет около 400 рублей/человека