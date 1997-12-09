Ярослав проводит ещё 1 экскурсию

Идеальная логистика для комфортного посещения объектов
Программа начинается раньше, чем большинство групповых экскурсий, включая автобусные туры из Петербурга. Поэтому по Рускеале и водопадам Аквенкоски вы погуляете в спокойной обстановке, наслаждаясь красотами и делая фотографии 📸 в лучших видовых точках. Также вы сможете заказать экскурсию ⛳ Подземная Рускеала с высокой вероятностью туда попасть. Кроме того, у вас будет возможность купить любые другие услуги парка в кассах без больших очередей. И, что немаловажно, в парке 🌳 вы сможете заказать на обед, что хотите, а не стандартный бизнес-ланч группового тура. А к водопадам Белые мосты (Юканкоски), Белые мосты 2 и Прокинкоски мы отвезем вас на специальном внедорожном транспорте.
Насыщенная программа
10:30 — встреча с гидом на ж/д вокзале г. Сортавала.
10:40 — небольшая обзорная экскурсия по Сортавале, не выходя из автобуса.
11:20 — посещение горного парка Рускеала и его достопримечательностей: Мраморный каньон, Итальянский карьер, Подземная Рускеала. В парке много дополнительных развлечений. Поэтому вам надо решить, что вы хотите увидеть большего всего.
13:30 — посещение Рускеальских водопадов (Ахвенкоски) — место съемок известных фильмов. Там у вас будет возможность погулять по эко-тропе «Аллея сказок», сделать красивые 🤩 фотографии, пройтись по подвесным мостам над рекой Тохмайоки.
14:00 — выезд к труднодоступному и самому высокому водопаду Южной Карелии — Белые мосты (Юканкоски), а также к соседнему водопаду Белые мосты 2.
17:10 — обратный путь в Сортавалу с заездом к небольшому, но бурному водопаду 9-го мая (Прокинкоски).
18:20 — окончание программы в Сортавале, на ж/д вокзале.
Что входит в стоимость, а что — нет
Особенности организации поездки
Для прибывающих из Санкт-Петербурга
Чтобы уместить программу в один день, мы рекомендуем поехать в Сортавалу на поезде 🚂 «Ласточка». У такого формата есть много преимуществ перед автобусным туром из Петербурга.
1. Вы доберетесь до места назначения в комфортных условиях и четко по графику, что позволит успеть везде, где запланировано. Отправление от Финляндского вокзала в 6:15 — прибытие в Сортавалу в 10:20, обратный путь: 18:45 — 22:43
2. Это безопаснее, чем поездка по сортавальским серпантинам, особенно зимой
3. Цена билета составляет около 400 рублей/человека