53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Самые положительные эмоции от экскурсии по Суздалю просто переполняют! Мне безумно повезло с гидом! Дарья - милый, светлый, искренний человек с открытым взглядом на мир! И что важно и удивительно одновременно: за время 3х-часовой экскурсии мы подружились с Дашей! Возвращаясь из Суздаля во Владимир, мы уже болтали, как подружки, а на прощание обнялись, как старые добрые друзья))) Это ли не счастье))) Про экскурсию! Интересно, познавательно, динамично, очень легко! Даша - умелый и интересный рассказчик! Все, казалось бы, сухие исторические факты преподносятся, как сказки, часто с юмором, с изюминкой! Язык изложения простой и понятный каждому! А места, которые мы посетили, были не теми, куда ходят все туристы, а те, которые хотела посетить именно я (у меня была индивидуальная экскурсия)! Кроме того (я считаю, это очень важным!!!) Даша говорила, какие места, музеи стоит посетить, а какие можно и пропустить))) Она не водила меня по платным музеям, где нечего смотреть, а показывала то, что действительно интересно!!! В общем, говорить можно долго и много, Даша - супер!!! Рекомендую! И ещё: Даша готовится к КАЖДОЙ экскурсии индивидуально!!!