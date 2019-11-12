53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца

Александр
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Александр – представитель гидов
Во время экскурсии вы увидите старинные памятники архитектуры, посмотрите на город с высоты птичьего полета, познакомитесь с его историей и сравните его виды с образами 100-летней давности.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии53 отзыва
4.83
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний

Суздаль называют «жемчужиной» Золотого кольца или городом музеем. Здесь насчитывается почти 300 памятников архитектуры, 3 из них внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что вас ожидает

  • Мы пройдём по территории одного из древнейших кремлей в России и прогуляемся по крепостным валам 12 века.
  • Увидим старинные дома, одному из которых более 200 лет.
  • Осмотрим церковь без единого гвоздя.
  • Сверим время по часам 17 века с необычным циферблатом.
  • Посмотрим на Суздаль с высоты птичьего полёта.
  • Побываем в Покровском монастыре — месте заточения русских цариц.
  • Посетим старейший белокаменный храм, где молился сам Юрий Долгорукий.

Я расскажу об основных исторических событиях и персонажах Суздаля и покажу вам город на старинных фотографиях. Мы сможем сравнить его современный вид с видами 100-летней давности.

А ещё за дополнительную плату вы сможете:

  • попробовать 10 сортов суздальской медовухи
  • прокатиться в карете по улицам Суздаля или в собачьей упряжке по заснеженным просторам (зимой)
  • научиться печь пышные крендели, лепить глиняные горшки, плести из бересты
  • попариться в русской бане
  • попить чаю на травах

Организационные детали

  • При заказе экскурсии на новогодние праздники (31.12 —08.01 включительно) стоимость выше на 1230 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний
Суздаль стародавний

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами проводим такие экскурсии, чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!
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53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 ноября 2019
Экскурсия нам очень понравилась! Легко и непринуждённо пролетели три часа, за это время мы узнали много интересного, получили исчерпывающие ответы на заданные нами вопросы. Материал, который повествует экскурсовод Татьяна очень легко воспринимается, спасибо!
6 ноября 2019
5 ноября 2019 г. у нас была индивидуальная экскурсия с гидом Оксаной по Суздалю. Экскурсия была очень познавательной и открыла нам новый Суздаль. Оксана, как экскурсовод, очень эрудированная, что позволило ей отвечала на все наши вопросы, касающиеся не только достопримечательностей Суздаля. Всем рекомендую
6 октября 2019
Всем рекомендую знакомиться с Суздалем в сопровождении экскурсовода. Город предстает не просто красивым, а обретает краски разных периодов истории... 3 часа экскурсии прогулки прошли как один. Узнали много нового и интересного.
2 сентября 2019
Отличная экскурсия! Дочка 11 лет сказала, что такая экскурсия совсем не похожа на их школьные поездки, с удовольствием отзывалась на все предложения экскурсовода, которая тактично оставляла за нами право выбора. В итоге экскурсия продолжалась полное заявленное время, потому что нам было интересно, и мы хотели этого сами! Спасибо!
16 августа 2019
Большое спасибо нашему гиду Дарье за замечательную экскурсию! Позитив , доброжелательность, немецкий язык и много интересной информации! Наши друзья из Германии были впечатлены, да и мы в очередной раз с удовольствием прошлись по древнему Суздалю , открывая для себя неизвестные раньше места .
8 августа 2019
экскурсия очень понравилась. Замечательный гид Татьяна. Много интересного материала, готова ответить на любые вопросы по теме, что говорит о ее компетентности. Не первый раз в суздале, но увидела несколько мест, где раньше не была. Решили, что экскурсия будет пешеходной, чтобы почувствовать атмосферу города. 3 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!!!!
7 августа 2019
Хорошая экскурсия. Гид-Оксана
4 августа 2019
Всем любопытным очень советую экскурсию с гидом ! Очень интересно и познавательно!
11 мая 2019
С Александром познакомились на экскурсии в прошлом году,очень понравилась и информационная насыщенность,с одной стороны,и диалоговая форма общения с экскурсантами,с другой стороны,и в целом его умение выстроить экскурсию интересно.Чувствуется по ответам на вопросы,что он много знает о суздальском крае,и сам задает вопросы,внося элементы квеста в экскурсию.Поэтому,в этом году,вновь собираясь в Суздаль с друзьями,целенаправленно выбрали Александра экскурсоводом.Рекомендую!
4 мая 2019
Самые положительные эмоции от экскурсии по Суздалю просто переполняют! Мне безумно повезло с гидом! Дарья - милый, светлый, искренний человек с открытым взглядом на мир! И что важно и удивительно одновременно: за время 3х-часовой экскурсии мы подружились с Дашей! Возвращаясь из Суздаля во Владимир, мы уже болтали, как подружки, а на прощание обнялись, как старые добрые друзья))) Это ли не счастье))) Про экскурсию! Интересно, познавательно, динамично, очень легко! Даша - умелый и интересный рассказчик! Все, казалось бы, сухие исторические факты преподносятся, как сказки, часто с юмором, с изюминкой! Язык изложения простой и понятный каждому! А места, которые мы посетили, были не теми, куда ходят все туристы, а те, которые хотела посетить именно я (у меня была индивидуальная экскурсия)! Кроме того (я считаю, это очень важным!!!) Даша говорила, какие места, музеи стоит посетить, а какие можно и пропустить))) Она не водила меня по платным музеям, где нечего смотреть, а показывала то, что действительно интересно!!! В общем, говорить можно долго и много, Даша - супер!!! Рекомендую! И ещё: Даша готовится к КАЖДОЙ экскурсии индивидуально!!!
Ещё 43 отзыва

Александр проводит ещё 2 экскурсии

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