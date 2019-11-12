53 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Суздаль называют «жемчужиной» Золотого кольца или городом музеем. Здесь насчитывается почти 300 памятников архитектуры, 3 из них внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Что вас ожидает

Мы пройдём по территории одного из древнейших кремлей в России и прогуляемся по крепостным валам 12 века.

Увидим старинные дома, одному из которых более 200 лет.

Осмотрим церковь без единого гвоздя.

Сверим время по часам 17 века с необычным циферблатом.

Посмотрим на Суздаль с высоты птичьего полёта.

Побываем в Покровском монастыре — месте заточения русских цариц.

Посетим старейший белокаменный храм, где молился сам Юрий Долгорукий.

Я расскажу об основных исторических событиях и персонажах Суздаля и покажу вам город на старинных фотографиях. Мы сможем сравнить его современный вид с видами 100-летней давности.

А ещё за дополнительную плату вы сможете: