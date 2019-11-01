21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Памятники и история

Это путешествие по одному из самых больших и в то же время малоэтажных городов России. С подобными парадоксами и интересными фактами я буду знакомить вас на протяжении экскурсии. Вы проедете по главным улицам, проспектам и площадям, останавливаясь у знаковых мест. Увидите один из главных символов города и Республики Башкортостан — памятник 400-летию добровольного присоединения Башкирии к России, который стоит на месте основания крепости Уфа. Я расскажу, как на самом деле присоединялся наш край и почему миф о «добровольности» так живуч.

Конечно, вы увидите главную «визитную карточку» Уфы — 9-метровый памятник Салавату Юлаеву, узнаете о жизни этого башкирского национального героя, об истории и особенностях уникального монумента.

Выдающиеся жители

Далее в нашей программе объекты литературы, культуры и искусства, связанные с выдающимися жителями города. Вы увидите дом, где родился Сергей Довлатов; памятник Михаилу Нестерову, автору знаменитой картины «Видение отроку Варфоломею»; дом-музей классика русской литературы Сергея Аксакова; Театр оперы и балета, где находится музей легендарного Рудольфа Нуриева, памятник юному Фёдору Шаляпину, чей дебют состоялся именно в Уфе, и другие культурологические объекты.