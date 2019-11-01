21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Уфа: люди, факты, парадоксы

Историко-культурологическая автопрогулка по столице Башкирии

Сергей
Задать вопрос
Сергей – ваш гид
Такая разная необыкновенная Уфа — я покажу вам главные символы города, познакомлю с его историей и судьбами.

Вас ждёт увлекательная экскурсия с интересными цитатами, стихами и важными фактами.

Вы узнаете, как Уфа связана с Лениным, почему она долго была местом ссылок, как город активно рос и развивался после войны, почему имя столицы Башкирии всю жизнь хранил в своём сердце Шаляпин и еще множество других удивительных достоверных историй.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии21 отзыв
4.81
Уфа: люди, факты, парадоксы
Уфа: люди, факты, парадоксы

Что вас ожидает

Памятники и история
Это путешествие по одному из самых больших и в то же время малоэтажных городов России. С подобными парадоксами и интересными фактами я буду знакомить вас на протяжении экскурсии. Вы проедете по главным улицам, проспектам и площадям, останавливаясь у знаковых мест. Увидите один из главных символов города и Республики Башкортостан — памятник 400-летию добровольного присоединения Башкирии к России, который стоит на месте основания крепости Уфа. Я расскажу, как на самом деле присоединялся наш край и почему миф о «добровольности» так живуч.

Конечно, вы увидите главную «визитную карточку» Уфы — 9-метровый памятник Салавату Юлаеву, узнаете о жизни этого башкирского национального героя, об истории и особенностях уникального монумента.

Выдающиеся жители
Далее в нашей программе объекты литературы, культуры и искусства, связанные с выдающимися жителями города. Вы увидите дом, где родился Сергей Довлатов; памятник Михаилу Нестерову, автору знаменитой картины «Видение отроку Варфоломею»; дом-музей классика русской литературы Сергея Аксакова; Театр оперы и балета, где находится музей легендарного Рудольфа Нуриева, памятник юному Фёдору Шаляпину, чей дебют состоялся именно в Уфе, и другие культурологические объекты.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью автомобильная с выходами у главных объектов.
  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Место встречи по договорённости.
Уфа: люди, факты, парадоксы
Уфа: люди, факты, парадоксы
Уфа: люди, факты, парадоксы
Уфа: люди, факты, парадоксы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Сергей
Сергей
Автор научных и краеведческих работ по истории Башкирии. Как историк, я знаю прошлое Уфы, как журналист — настоящее.
Напишите мне

21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 ноября 2019
Благодаря Сергею наше первое знакомство с Уфой прошло просто превосходно. Экскурсия была очень насыщенной, но в то же время не перегруженной, что тоже немаловажно. Кроме того, Сергей сопровождал свой рассказ фотографиями, видео и цитатами. И, конечно, в холодную осеннюю погоду экскурсия на автомобиле - настоящее спасение, удалось многое посмотреть и при этом не замёрзнуть :) Огромное спасибо за прекрасный рассказ и полезные советы для дальнейших самостоятельных походов!
27 июля 2019
Экскурсия очень познавательная, время прошло незаметно в доброжелательной и комфортной обстановке. Информация касалась как прошлого, так и настоящего времени. Интересно и остроумно освещены некоторые исторические факты. Чувствуется любовь гида к родному городу, гордость за знаменитых земляков. Вдохновленные экскурсией, мы продолжили самостоятельную прогулку по вечерней Уфе. Уехали из города с обязательным намерением вернуться! Большое спасибо Сергею, всем гостям города рекомендуем поучаствовать в такой элегантной экскурсии.
25 июля 2019
Сергей спасибо! Людям которые ограниченный во времени и желают получить максимально полный и интересный рассказ о городе рекомендуем выбирать именно этого гида.
25 июня 2019
Исторически информативно. Аргументированно. Лаконично. На автомобиле. Однозначно рекомендуем. Спасибо!
22 марта 2019
Хороший гид
21 марта 2019
Нам все очень понравилось. Рассказано доступно, с юмором, прекрасно провели время, узнали много нового, посмотрели все самое главное и интересное из достопримечательностей Уфы. Рекомендую.
9 января 2019
Здравствуйте! Очень довольны индивидуальной экскурсией по Уфе! Экскурсовод Сергей увлекательно, простым доступным языком рассказал об известных людях - уроженцах Уфы, познакомил с историей башкирского народа, ответил на все интересующие нас вопросы, посоветовал интересные места для отдыха. Мы посетили исторический центр, увидели основные доминанты города, перемещаясь на машине в холодное время года, что было очень удобно и комфортно. Очень благодарны!!!
25 сентября 2018
Экскурсия понравилась, чувствуется, что Сергей любит и знает свой город. Спасибо!
7 сентября 2018
Экскурсия замечательная. Огорчило одно, у меня не было другого времени, пришлось смотреть город вечером. Днем было бы много интереснее. А в остальном - все отлично. Сергей любит свой город, прекрасно его знает, увлекательно рассказывает. Экскурсия у него подготовлена, он много цитирует, показывает дополнительные материалы. Эрудирован, профессионален. Меня многое из его рассказа заинтересовало, приехав в номер, я немало времени посвятила чтению - наша в интернете его научные статьи. Он внимателен и любезен. Спасибо ему большое! Если кто окажется в Уфе, советую сьездить на эту экскурсию. Не пожалеете!
5 сентября 2018
Сергей провел замечательную экскурсию, три часа пролетели быстро, много информации, живая дискуссия - Уфа предстала во всей красе своей истории и настоящего, рассказ с большой любовью о своих известных земляках и современной жизни города. Всем рекомендую
Ещё 11 отзывов

Обзорные экскурсии по Уфе

Знакомство с УфойЗнакомство с УфойЗнакомство с Уфой
4380 за экскурсию
3 часа
14 отзывов
От уфимского кремля XVI века до современных кварталов XXI века на обзорной авто-экскурсии
Уфа — родина писателя Аксакова и художника Нестерова, здесь пел юный Шаляпин и начинал танцевать Рудольф Нуреев, здесь работают современные гиганты нефтехимии и проводятся уникальные операции офтальмологом Эрнстом Мулдашевым. Православные церкви соседствуют с мусульманскими мечетями, а в магазинах продают липовый мед и богатырский кумыс. С моей помощью знакомство с Уфой принесет радость познания нового края!
Об Уфе — с любовью!Об Уфе — с любовью!Об Уфе — с любовью!
скидка5%
2500 ₽
2375 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Посетить историческую часть города и заглянуть в интересные «подворотни» на дружеской экскурсии
Вы не только увидите все главные достопримечательности Уфы и услышите их историю, но и узнаете о современных тенденциях развития башкирской столицы. Я раскрою, как и чем живут местные, кто из уфимцев достиг мировой известности и что означает загадочное словосочетание Terra Bashkiria.
Уфа историческая и современнаяУфа историческая и современнаяУфа историческая и современная
2000 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Познакомиться с главными достопримечательностям приветливой столицы Башкортостана
Приглашаю исследовать колоритный город на стыке Европы и Азии! Вы увидите, как активность Запада переплетается в нем с гостеприимством Востока, православные церкви соседствуют со старинными мечетями, а современные горнолыжные центры и санатории — со зданиями-памятниками истории.
Многоликая УфаМноголикая УфаМноголикая Уфа
2600 за экскурсию
2.5 часа
2 отзыва
Увидеть, услышать и почувствовать башкирскую столицу на душевной обзорной экскурсии
Я проведу вас по самым интересным и живописным местам любимого города, помогу изнутри ощутить его атмосферу, раскрою секреты местной жизни, поделюсь захватывающими легендами и расcкажу о замечательных людях, оставивших след в истории Уфы.

Выбирайте и другие экскурсии по Уфе

Со скидкойОбзорныеПешкомНеобычные маршрутыВсеИндивидуальныеНа автомобиле