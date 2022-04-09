Организационные детали

Это путешествие-погружение для тех, кому важен высокий сервис и комфорт. С нами вы не туристы, а исследователи, так что готовьтесь пробовать, ощущать, погружаться!

В программе могут происходить изменения по дням экскурсионной программы, порядку посещения объектов и остановок в гостиницах, в том числе из-за погодных условий или других факторов

Нужно иметь с собой антиковидный документ (справка о вакцинации, ПЦР-тест, справка об антителах). И, конечно, не забудьте взять паспорт, теплые удобные вещи и обувь, наличные (так как в горах банкоматы есть не везде) и, конечно же, отличное настроение!