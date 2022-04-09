Горы, ущелья и солнце Северной Осетии

Покататься на качелях над обрывом и попробовать настоящие осетинские пироги

Авторский тур
Не просто увидеть и сфотографировать, а прочувствовать, попробовать, ощутить — вот девиз нашего путешествия в Северную Осетию! Будем ловить ветер, раскачиваясь на качелях над обрывом в горах, вспоминать легенды о Городе Мертвых или Кармадонском ущелье и наслаждаться вкусом настоящих осетинских пирогов.
Горы, ущелья и солнце Северной Осетии
Горы, ущелья и солнце Северной Осетии
Горы, ущелья и солнце Северной Осетии
Горы, ущелья и солнце Северной Осетии
Горы, ущелья и солнце Северной Осетии
Горы, ущелья и солнце Северной Осетии
Горы, ущелья и солнце Северной Осетии
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Это путешествие-погружение для тех, кому важен высокий сервис и комфорт. С нами вы не туристы, а исследователи, так что готовьтесь пробовать, ощущать, погружаться!

В программе могут происходить изменения по дням экскурсионной программы, порядку посещения объектов и остановок в гостиницах, в том числе из-за погодных условий или других факторов

Нужно иметь с собой антиковидный документ (справка о вакцинации, ПЦР-тест, справка об антителах). И, конечно, не забудьте взять паспорт, теплые удобные вещи и обувь, наличные (так как в горах банкоматы есть не везде) и, конечно же, отличное настроение!

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Назрань (Магас) 10:30
Завершение: Аэропорт Владикавказа (Беслан) 19:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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