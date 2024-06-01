1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Из Ярославля в Рыбинск: путешествие по страницам истории и архитектуры
Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Влюбиться в идиллические пейзажи русской глубинки и прикоснуться к творчеству Левитана
Начало: Возле ДК «Железнодорожник»
Расписание: в воскресенье в 09:00
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
2 950₽ за человека
Групповая
6 часов
Популярное предложение
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Прогуляться по многоликому древнему городу, увидеть уникальные иконы и полюбоваться волжскими видами
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: во вторник в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Из Ярославля в Кострому
Прикоснуться к летописи города и прочувствовать его неспешное очарование
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Групповая
7 часов
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Из Ярославля в государыню-Кострому
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
9 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ярославль и Кострома одним днём
Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
Посетить живописные старинные города и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Познакомиться с историей и главными памятниками старейших городов Золотого кольца
Начало: В городе Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
10 часов
Ярославль и Ростов Великий за один день
Богатая история и современная жизнь чудесных русских городов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Любое место в Ярославле
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
22 000₽ за всё до 18 чел.
Групповая
7 часов
Кострома - mon amour
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день по предварительному бронированию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Насыщенная экскурсия по старинному городу - столице Золотого кольца
Начало: Пл. Советская
2 300₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Начало: У вокзала Ярославль-Главный
Расписание: в воскресенье в 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда1 июня 2024Были в конце мая на прекрасной экскурсии. Очень понравилась наш гид Лада, которая несколько часов с большой любовью рассказывала о своём родном крае и милейшем городе Рыбинск. Организовано всё было чётко, всё вовремя, спасибо нашему гиду и замечательному водителю Дмитрию
- ММария20 мая 2024Спасибо большое гиду Наталье за увлекательную экскурсию по Костроме. Ездили небольшой группой. Время в дороге промчалось незаметно за увлекательными рассказами о Ярославле, Костроме и окрестностях
- ВВера17 мая 2024Второй раз в Ярославле и второй раз у нас экскурсия с Ладой! Безумно интересно от самого начала пути и до конца! Спасибо!
- ЛЛариса13 мая 2024Из поездки в Кострому, основная достопримечательность, это посещение Ипатьевского монастыря. Отдельная благодарность гиду, по монастырю экскурсия была проведена на 5+.
- ННаталия24 апреля 2024В первую очередь хочу отметить экскурсовода, как хорошего водителя!!! Во вторых грамотный и хорошо владеющий своей профессией специалист. Большое спасибо, рекомендую.
- ИИрина23 апреля 2024Нас было 18 человек из Петербурга и взрослые и дети. От экскурсии в восторге, экскурсовод Александр нас потряс знаниями истории,
- ООльга22 апреля 2024Путешественницы из московского долголетия, Ярославский: Любовь, Людмила, Ирина, Галина и Ольга, благодарный ярославским организаторам и гидам за четкую организацию экскурсия
- ЕЕкатерина5 апреля 2024Отличная экскурсия, не смотря на плохую погоду. Наталья очень много знает и отвечала на все вопросы, которые ей задавали. Рыбинск прекрасный город.
- ООксана23 марта 2024Прекрасная экскурсия в составе минигруппы! Было очень интересно и комфортно с т. з. организации! Рекомендуем!
- ТТатьяна13 марта 2024Артёму спасибо! Очень понравилось)
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На весь день»
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