Экскурсии на 1 день в Ярославле

Найдено 15 экскурсий в категории «На весь день» в Ярославле, цены от 2 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
17 отзывов
Из Ярославля в Рыбинск: путешествие по страницам истории и архитектуры
Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
🚗 На машине
Групповая
9 часов
29 отзывов
Из Ярославля в город-вдохновение Плёс
Влюбиться в идиллические пейзажи русской глубинки и прикоснуться к творчеству Левитана
Начало: Возле ДК «Железнодорожник»
Расписание: в воскресенье в 09:00
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
2 950 за человека
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
🚗 На машине
Групповая
6 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
Прогуляться по многоликому древнему городу, увидеть уникальные иконы и полюбоваться волжскими видами
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: во вторник в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 200 за человека
Из Ярославля в Кострому
🚗 На машине
Групповая
7 часов
23 отзыва
Из Ярославля в Кострому
Прикоснуться к летописи города и прочувствовать его неспешное очарование
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950 за человека
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
7 часов
22 отзыва
Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
Купцы, хлеб и рыба, строительство ГЭС и затопленный город Молога - экскурсия-открытие
Начало: ДК «Железнодорожник»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
2 600 за человека
Из Ярославля в государыню-Кострому
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Из Ярославля в государыню-Кострому
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
9 800 за всё до 8 чел.
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём
Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 800 за всё до 5 чел.
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
Посетить живописные старинные города и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000 за всё до 18 чел.
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Познакомиться с историей и главными памятниками старейших городов Золотого кольца
Начало: В городе Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000 за всё до 17 чел.
Ярославль и Ростов Великий за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Ярославль и Ростов Великий за один день
Богатая история и современная жизнь чудесных русских городов на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Любое место в Ярославле
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
22 000 за всё до 18 чел.
Кострома - mon amour
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
75 отзывов
Кострома - mon amour
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950 за человека
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Ярославля в купеческий Рыбинск
Начало: По договорённости с туристами в Ярославле
Расписание: В любой день по предварительному бронированию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 200 за всё до 5 чел.
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
41 отзыв
Ярославль. Путешествие за один день + Толгский монастырь
Начало: Площадь Волкова у памятника Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Насыщенная экскурсия по старинному городу - столице Золотого кольца
Начало: Пл. Советская
2 300 за человека
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
Из Ярославля в Нерехту + фабрика игрушек
Окунуться в историю города и прикоснуться к матрёшечному промыслу на групповой экскурсии
Начало: У вокзала Ярославль-Главный
Расписание: в воскресенье в 10:00
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    1 июня 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    Были в конце мая на прекрасной экскурсии. Очень понравилась наш гид Лада, которая несколько часов с большой любовью рассказывала о своём родном крае и милейшем городе Рыбинск. Организовано всё было чётко, всё вовремя, спасибо нашему гиду и замечательному водителю Дмитрию
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Кострома - mon amour
    Спасибо большое гиду Наталье за увлекательную экскурсию по Костроме. Ездили небольшой группой. Время в дороге промчалось незаметно за увлекательными рассказами о Ярославле, Костроме и окрестностях
  • В
    Вера
    17 мая 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    Второй раз в Ярославле и второй раз у нас экскурсия с Ладой! Безумно интересно от самого начала пути и до конца! Спасибо!
  • Л
    Лариса
    13 мая 2024
    Кострома - mon amour
    Из поездки в Кострому, основная достопримечательность, это посещение Ипатьевского монастыря. Отдельная благодарность гиду, по монастырю экскурсия была проведена на 5+.
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    Далее обзорная экскурсия по Костроме и посещение Федоровской иконы Божьей матери. Я ожидала большего, не только торговые ряды и гостиный двор.

  • Н
    Наталия
    24 апреля 2024
    Из Ярославля в Тутаев-Романов-Борисоглебск
    В первую очередь хочу отметить экскурсовода, как хорошего водителя!!! Во вторых грамотный и хорошо владеющий своей профессией специалист. Большое спасибо, рекомендую.
  • И
    Ирина
    23 апреля 2024
    Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
    Нас было 18 человек из Петербурга и взрослые и дети. От экскурсии в восторге, экскурсовод Александр нас потряс знаниями истории,
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    было очень познавательно, все слушали с большим интересом, на все наши вопросы Александр отвечал подробно, задавал нам вопросы, что могли то отвечали. всем слвеьуб

  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
    Путешественницы из московского долголетия, Ярославский: Любовь, Людмила, Ирина, Галина и Ольга, благодарный ярославским организаторам и гидам за четкую организацию экскурсия
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    с учетом наших пожеланий, молодцы! Отдельная благодарность и восхищение нашему гиду, историку, прекрасному оратору, с великолепным юмором и артистическими данными, Марии!!! Познавательно, интересно и можно сказать театрально прошла наша экскурсия, на одном дыхании!!! Обязательно будем всем рекомендовать вашу удивительную экскурсию!!! Еще раз большое спасибо!!!

  • Е
    Екатерина
    5 апреля 2024
    Из Ярославля в столицу бурлаков - Рыбинск
    Отличная экскурсия, не смотря на плохую погоду. Наталья очень много знает и отвечала на все вопросы, которые ей задавали. Рыбинск прекрасный город.
  • О
    Оксана
    23 марта 2024
    Из Ярославля в Кострому
    Прекрасная экскурсия в составе минигруппы! Было очень интересно и комфортно с т. з. организации! Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    13 марта 2024
    Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
    Артёму спасибо! Очень понравилось)
    Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)Артёму спасибо! Очень понравилось)

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На весь день»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
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  2. Успенский Собор
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  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "На весь день" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 2 200 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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