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Экскурсия по Ярославским монастырям, и Ярославскому музею-заповеднику (Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю)

5
8 отзывов
Илья Ч.
Илья Ч. – Гид из Ярославля
Экскурсия по Ярославским монастырям, и Ярославскому музею-заповеднику (Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю)
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Экскурсия по Ярославским монастырям, и Ярославскому музею-заповеднику (Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю)
Экскурсия по Ярославским монастырям, и Ярославскому музею-заповеднику (Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю)

Что вы увидите

  • Ярославский Казанский женский монастырь
  • Ярославский Свято-Введенский Толгский женский монастырь
  • и Ярославский Кирилло-Афанасьевский мужской монастырь
  • Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

В Ярославле находится несколько действующих монастырей:

    Ярославский Казанский женский монастырь
    Ярославский Свято-Введенский Толгский женский монастырь (до революции мужской)
    и Ярославский Кирилло-Афанасьевский мужской монастырь
    до 1778 года в Ярославле действующим был Спасо-Преображенский мужской монастырь (сейчас Ярославский музей-заповедник)
    Вы увидите новый памятник Минину и Пожарскому
    Толгскую икону Божьей Матери
    Копию иконы Ярославской божьей матери
    Памятник "Клятва Пожарскому"
    Что входит
    • Экскурсия гида
    Что не входит
    • Транспортные расходы: автомобиль, такси
    • Нужно предварительно сказать гиду о том какой транспорт предпочитаете
    Начало
    🚩 Казанский женский монастырь
    Место завершения
    🏁 Ярославский историко-архитектурный музей заповедник
    Экскурсия по Ярославским монастырям, и Ярославскому музею-заповеднику (Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю)
    Экскурсия по Ярославским монастырям, и Ярославскому музею-заповеднику (Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю)
    Экскурсия по Ярославским монастырям, и Ярославскому музею-заповеднику (Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю)
    Экскурсия по Ярославским монастырям, и Ярославскому музею-заповеднику (Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю)
    Экскурсия по Ярославским монастырям, и Ярославскому музею-заповеднику (Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю)
    Экскурсия по Ярославским монастырям, и Ярославскому музею-заповеднику (Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю)
    Экскурсия по Ярославским монастырям, и Ярославскому музею-заповеднику (Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Илья Ч.
    Илья Ч.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    8 отзывов оставили туристы

    Илья Ч. проводит ещё 2 экскурсии

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