Что вы увидите
- Ярославский Казанский женский монастырь
- Ярославский Свято-Введенский Толгский женский монастырь
- и Ярославский Кирилло-Афанасьевский мужской монастырь
- Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
В Ярославле находится несколько действующих монастырей:
Ярославский Казанский женский монастырь
Ярославский Свято-Введенский Толгский женский монастырь (до революции мужской)
и Ярославский Кирилло-Афанасьевский мужской монастырь
до 1778 года в Ярославле действующим был Спасо-Преображенский мужской монастырь (сейчас Ярославский музей-заповедник)
Вы увидите новый памятник Минину и Пожарскому
Толгскую икону Божьей Матери
Копию иконы Ярославской божьей матери
Памятник "Клятва Пожарскому"
Что не входит
- Транспортные расходы: автомобиль, такси
- Нужно предварительно сказать гиду о том какой транспорт предпочитаете
Начало
🚩 Казанский женский монастырь
Место завершения
🏁 Ярославский историко-архитектурный музей заповедник
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Илья Ч.
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Илья Ч. проводит ещё 2 экскурсии
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