Вы много путешествуете и являетесь активным пользователем социальных сетей? Тогда это экскурсия ⛳ для Вас. Вы не только посетите главные достопримечательности 🏛️ нашего города, но и получить замечательные фотографии 📸 от профессионала своего дела.

Мы посетим основные достопримечательного старинного Ярославль, погрузимся в атмосферу купеческой и театральной жизни старинного города. На протяжении экскурсии 🧭 нас сопровождает профессиональный фотограф. В процессе экскурсии фотографом будут сделаны репортажные и индивидуальные(постановочные) фотографии.