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Фотоэкскурсия в Ярославле

Анастасия З.
Анастасия З. – Гид из Ярославля
Фотоэкскурсия в Ярославле
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Фотоэкскурсия в Ярославле
Фотоэкскурсия в Ярославле

Что вы увидите

  • Волковский театр
  • Знаменская башня
  • Гостиный двор
  • Богоявленская церковь
  • Церковь Ильи Пророка
  • Стрелка
  • Губернаторский дом
  • Часовня Александра Невского
Вы много путешествуете и являетесь активным пользователем социальных сетей? Тогда это экскурсия ⛳ для Вас. Вы не только посетите главные достопримечательности 🏛️ нашего города, но и получить замечательные фотографии 📸 от профессионала своего дела.
Мы посетим основные достопримечательного старинного Ярославль, погрузимся в атмосферу купеческой и театральной жизни старинного города. На протяжении экскурсии 🧭 нас сопровождает профессиональный фотограф. В процессе экскурсии фотографом будут сделаны репортажные и индивидуальные(постановочные) фотографии.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ярославль, ул. Волкова, д. 1
Фотоэкскурсия в Ярославле
Фотоэкскурсия в Ярославле
Фотоэкскурсия в Ярославле
Фотоэкскурсия в Ярославле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анастасия З.
Анастасия З.
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Анастасия З. проводит ещё 1 экскурсию

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