Вы много путешествуете и являетесь активным пользователем социальных сетей? Тогда это экскурсия ⛳ для Вас. Вы не только посетите главные достопримечательности 🏛️ нашего города, но и получить замечательные фотографии 📸 от профессионала своего дела.
Мы посетим основные достопримечательного старинного Ярославль, погрузимся в атмосферу купеческой и театральной жизни старинного города. На протяжении экскурсии 🧭 нас сопровождает профессиональный фотограф. В процессе экскурсии фотографом будут сделаны репортажные и индивидуальные(постановочные) фотографии.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ярославль, ул. Волкова, д. 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.