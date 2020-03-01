Исторические экскурсии в Ярославле

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Погулять по Ярославской Большой мануфактуре в компании профессионального культуролога

Александра
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Александра – ваш гид
Я расскажу, как 300 лет назад в Ярославле начал формироваться фабричный городок, раскрою удивительные факты его истории и поделюсь биографией людей, прославивших это место.

А еще покажу храм XVIII века в стиле аннинского барокко и место, где делал кольцо первый ярославский трамвай.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у фабрики «Красный Перекоп»
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История и легенды фабричного городка
История и легенды фабричного городка

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Ярославская Большая мануфактура — старейшая действующая фабрика России, на начало XX века еще и крупнейшее текстильное производство страны. Вы увидите казармы, в которых жили рабочие, и парк, где они отдыхали; посмотрите на «лабаз» — самый старый в городе продуктовый магазин, фабричное училище и театр, на сцене которого пел Шаляпин.

Стрит-арт, старинный храм, зеркальный пруд и не только
Гуляя по первой прямой улице Ярославля, вы увидите, где именно делал кольцо старинный ярославский трамвай. Кроме того, услышите рассказ о ярославской «затрапезе», которую в России массово носили люди разных сословий. Полюбуетесь старинной архитектурой фабричной слободы и познакомитесь со старыми и новыми стрит-арт достопримечательностями. В завершение посетите Петропавловский парк и насладитесь отражением старинного храма в зеркальном пруду.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
  • Дети до 7 лет участвуют в экскурсии бесплатно.
История и легенды фабричного городка
История и легенды фабричного городка
История и легенды фабричного городка
История и легенды фабричного городка
История и легенды фабричного городка
История и легенды фабричного городка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у фабрики «Красный Перекоп».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Меня зовут Александра, я очень люблю Ярославль и уже более 4-х лет занимаюсь координацией проектов в культурном центре на Красном Перекопе — историческом районе города, который почти 300 лет назад сложился вокруг Ярославской Большой мануфактуры. По образованию я культуролог, на экскурсиях стараюсь опираться на «живые» истории и события.
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