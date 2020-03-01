Исторические экскурсии в Ярославле

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Ярославская Большая мануфактура — старейшая действующая фабрика России, на начало XX века еще и крупнейшее текстильное производство страны. Вы увидите казармы, в которых жили рабочие, и парк, где они отдыхали; посмотрите на «лабаз» — самый старый в городе продуктовый магазин, фабричное училище и театр, на сцене которого пел Шаляпин.

Стрит-арт, старинный храм, зеркальный пруд и не только

Гуляя по первой прямой улице Ярославля, вы увидите, где именно делал кольцо старинный ярославский трамвай. Кроме того, услышите рассказ о ярославской «затрапезе», которую в России массово носили люди разных сословий. Полюбуетесь старинной архитектурой фабричной слободы и познакомитесь со старыми и новыми стрит-арт достопримечательностями. В завершение посетите Петропавловский парк и насладитесь отражением старинного храма в зеркальном пруду.