Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

По набережной Волги

Путешествуя по старинной части Ярославля, мы побываем на набережной реки Волги, которая считается едва ли не самой красивой из всех набережных русских городов. Познакомимся с богатой храмовой архитектурой, в лучах ночной подсветки. Волжская набережная — хранительница тайн и легенд. Вы узнаете о заключенных, строивших эту набережную в XVIII веке, и о призраке Бирона: именно здесь он жил во время ссылки в Ярославле. А на стрелке двух рек — Которосли и Волги — поговорим о первых князьях, захоронениях времён монголо-татар и о четырёх Успенских соборах, каждый из которых долго не прожил…

По Земляному и Рубленому городу

Во время вечерней прогулки по территории бывшего Земляного и Рубленого города, вы узнаете о его неразгаданных тайнах, познакомитесь с мистической историей 📖 Семеновской площади, историей городских валов и башен, увидите здания, которые были свидетелями реальных исторических событий и узнаете о преданиях, которые они хранят. Мы насладимся красотой ночного Демидовского сквера и пройдемся дорогой истории «ярославского изразца XVII».

Призраки улицы Кирова

Мы пройдемся по купеческой улице Кирова и вы услышите её легенды, узнаете историю о повесившейся гувернантке, влюблённой в хозяина дома. Может нам посчастливится увидеть призрак красного комиссара или призрак несчастного карлика. Приготовьте пятачок – часто на этой улице появляется призрак мальчика, который клянчит у прохожих пятачок… а вдруг…

Затем мы впечатлимся красотой внешнего убранства первого русского драматического театра им. Ф. Волкова.