Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

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Ночной Ярославль — Огни древнего города. Авторская экскурсия с сюрпризами

Ярославскиепутешествия
Ярославскиепутешествия – Гид из Ярославля
Ночной город 🏙️ всегда притягивает и манит своим светом и таинственностью! История 📖 в ночное время суток воспринимается совершенно иначе, а мифы и легенды начинают оживать и играть новыми красками.

Всех гостей ждет мистическая авторская экскурсия ⛳ по Ярославлю, а также теплые пледы, ароматный монастырский час из Толгского монастыря и сладкие угощения от ярославского кандитера.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Ночной Ярославль — Огни древнего города. Авторская экскурсия с сюрпризами
Ночной Ярославль — Огни древнего города. Авторская экскурсия с сюрпризами
По набережной Волги
Путешествуя по старинной части Ярославля, мы побываем на набережной реки Волги, которая считается едва ли не самой красивой из всех набережных русских городов. Познакомимся с богатой храмовой архитектурой, в лучах ночной подсветки. Волжская набережная — хранительница тайн и легенд. Вы узнаете о заключенных, строивших эту набережную в XVIII веке, и о призраке Бирона: именно здесь он жил во время ссылки в Ярославле. А на стрелке двух рек — Которосли и Волги — поговорим о первых князьях, захоронениях времён монголо-татар и о четырёх Успенских соборах, каждый из которых долго не прожил…
По Земляному и Рубленому городу
Во время вечерней прогулки по территории бывшего Земляного и Рубленого города, вы узнаете о его неразгаданных тайнах, познакомитесь с мистической историей 📖 Семеновской площади, историей городских валов и башен, увидите здания, которые были свидетелями реальных исторических событий и узнаете о преданиях, которые они хранят. Мы насладимся красотой ночного Демидовского сквера и пройдемся дорогой истории «ярославского изразца XVII».
Призраки улицы Кирова
Мы пройдемся по купеческой улице Кирова и вы услышите её легенды, узнаете историю о повесившейся гувернантке, влюблённой в хозяина дома. Может нам посчастливится увидеть призрак красного комиссара или призрак несчастного карлика. Приготовьте пятачок – часто на этой улице появляется призрак мальчика, который клянчит у прохожих пятачок… а вдруг…
Затем мы впечатлимся красотой внешнего убранства первого русского драматического театра им. Ф. Волкова.
Что входит
  • транспортное обслуживание комфортабельным автобусом (машиной)
  • услуги гида-экскурсовода
  • ароматный чай
  • сладкие угощения от ярославского кондитера
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 20:15 Сбор группы на пл. Ф. Волкова, у памятника.
Место завершения
🏁 Площадь Ф.Волкова
Ночной Ярославль — Огни древнего города. Авторская экскурсия с сюрпризами
Ночной Ярославль — Огни древнего города. Авторская экскурсия с сюрпризами
Ночной Ярославль — Огни древнего города. Авторская экскурсия с сюрпризами
Ночной Ярославль — Огни древнего города. Авторская экскурсия с сюрпризами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ярославскиепутешествия
Ярославскиепутешествия
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