Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль

Проведите новогодние каникулы в удивительных городах Золотого кольца России: Костроме, Нерехте и Ярославле

5
3 отзыва
Проведите новогодние каникулы в удивительных городах Золотого кольца России: Костроме, Нерехте и Ярославле.

Мы посетим город-музей под открытым небом, погрузимся в мир деревянных игрушек, встретимся с самым настоящим Морозом-мастером, поучаствуем в мастер-классе по росписи елочного украшения и примем участие в театрализованной интерактивной экскурсии «В гостях у губернатора».
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс

10:30 – 11:30 Прибытие в г. Ярославль.

Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль.

Переезд в г. Нерехта (~1,5 часа).

Путевая экскурсия – невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века; одно из великих произведений А. С. Пушкина; и узнаем, почему соль была на вес золота.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по городу Нерехте.

Нерехта – это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли, великолепный пример настоящей русской провинции.

Здесь будто бы соединились страницы разных времен.

Вы увидите ансамбли церквей, уютные деревянные домики с резными наличниками и прекрасно сохранившиеся купеческие особняки XVIII-XIX вв.

А так же узнаете какие великие люди оставили свой след в ее истории и почему Нерехту называют «город-музей под открытым небом».

Отправляемся в гости к Морозу-мастеру на Лавровскую фабрику деревянных игрушек.

Программа "В гости к Морозу-Мастеру".

Вас ждет погружение в мир деревянных игрушек и встреча с самым настоящим Морозом-мастером.

Во время экскурсии вы узнаете об особенностях и производстве деревянных игрушек, когда появились и какими были игрушки на Руси, и конечно какая игрушка самая популярная.

На мастер-классе вместе с художниками-дизайнерами фабрики вы распишите ёлочные украшение, которое отправится с вами домой и станет достойным украшением вашей ёлки.

Прекрасным дополнением станет игровая программа «Затеи и забавы Мороза-Мастера» вместе запускаем юлы, осваиваем закидушечку и укрощаем малечину-калечину, и загадываем новогоднее желание.

И, конечно, Вас ждут замечательные новогодние сюрпризы и подарки.

Трансфер в Кострому (~ 1 час).

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс
2 день

Экскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыра

Завтрак в гостинице.

9:30 Встреча в холле гостиницы.

Обзорная экскурсия по г. Костроме.

Кострома – жемчужина Золотого кольца России.

Город, с многовековой историей и прекрасно сохранившейся архитектурой XVIII-XIX вв.

Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник патриоту земли русской – Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.

Посетите действующий Богоявленско – Анастасиин кафедральный собор (действующий женский монастырь), где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.

Мы приготовили для вас чудо сказочное – встречу с ледяной красавицей Снегурочкой.

Наша сказочная красавица всегда рада рассказать гостям о том, как живет, и чем занимается.

Вы сможете загадать желание, которое обязательно сбудется! Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки (посещение ледяной комнаты за доп. плату)

Интерактивный музей «Моды Снегурочки».

Окунитесь в волшебный и творческий мир вдохновения любимой сказочной героини.

Во время экскурсионного шествия по нарядным залам Модного Дома вы услышите исторически-подлинные факты из творчества драматурга А. Н. Островского и самые невероятные легенды о рождении Волшебницы.

А на модное дефиле у вас будет прекрасная возможность перевоплотиться и выйти на сказочный подиум.

С вашим участием состоится экстравагантное шоу-дефиле под вспышки фотообьектива.

Обед в кафе города.

Интерактивная экскурсия «Сырные истории» – Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.

Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».

Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.

В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов. (*Дегустация сыра за доп. плату)

17:30 Окончание экскурсионной программы, трансфер в гостиницу.

Экскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыраЭкскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыраЭкскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыраЭкскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыра
3 день

Экскурсия по г. Ярославль, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"

09:00 Завтрак в гостинице.

09:30 – 10:00 Встреча с гидом в холле (с вещами).

Выезд в г. Ярославль (~1,5 часа).

Обзорная экскурсия по г. Ярославль.

Ярославль – столица золотого кольца России.

Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города.

Вы увидите: Храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, первый русский театр, Спасо-Преображенский монастырь – главную достопримечательность Ярославля, храм Ильи Пророка, и, конечно, прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка – самое излюбленное место для прогулок

Посещение музейного комплекса «Музыка и время» – этот музей является самым первым частным музеем в России.

Здесь представлена уникальная коллекция часов, колокольчиков и редких музыкальных инструментов.

Обед в кафе города.

Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора» (Ярославский художественный музей).

Вас встретит обитательница дома – дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона, а также покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII – начала XX вв.».

17:00 Окончание экскурсионной программы, трансфер на ж/д вокзал г. Ярославль.

Экскурсия по г. Ярославль, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"Экскурсия по г. Ярославль, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"Экскурсия по г. Ярославль, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"Экскурсия по г. Ярославль, музей "Музыка и время", экскурсия "В гостях у губернатора"

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2-3-хместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиницавзрослыйдетский (до 14 лет)
Отель Олд Стрит 4*21 50021 000
Гостиница Снегурочка 3*18 50018 000
Гостиница «Московская застава» 3*18 50018 000

Скидка на доп. месте 1 000 рублей.

Доплата за одноместное размещение – 5 000 рублей.

Варианты проживания

Отель «Московская застава»

2 ночи

Отель находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.

Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»Отель «Московская застава»

Отель «Волга»

2 ночи

К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.

Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»Отель «Волга»

Отель «Островский»

2 ночи

Отель с рестораном, баром и бесплатной частной парковкой расположен в городе Кострома, в 1,1 км от Богоявленского монастыря. В 4-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. В распоряжении гостей туристическое бюро и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предлагается трансфер от/до аэропорта. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.

По утрам для гостей отеля «Островский» сервируют завтрак «шведский стол».

В распоряжении гостей сауна.

В отеле «Островский» работает бизнес-центр, где гости могут почитать газеты и воспользоваться факсом и копировальными услугами.

Рядом с отелем «Островский» можно посетить такие популярные достопримечательности, как Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского, Романовский музей и Центральный рынок.

Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»Отель «Островский»

Отель «Олд Стрит»

2 ночи

Бутик-отель Old Street расположен в центре Костромы, в 5 минутах ходьбы от берега Волги. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Обустроена бесплатная парковка. Расстояние до Сусанинской площади составляет 500 метров, до Богоявленско-Анастасииного монастыря — 1,5 км.

Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе удобств сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.

При отеле работает бар и ресторан. Гости также могут посетить близлежащие кафе и рестораны. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Также можно заказать завтрак в номер и упакованные ланчи.

Расстояние от бутик-отеля Old Street до железнодорожного вокзала Костромы составляет 2,9 км, а до аэропорта Сокеркино — 11 км.

Отель «Олд Стрит»Отель «Олд Стрит»Отель «Олд Стрит»

Отель «Снегурочка»

2 ночи

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.

В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.

Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»Отель «Снегурочка»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице (2 ночи)
  • Транспортное обслуживание по программе (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус)
  • Питание (2 завтрак + 3 обеда)
  • Входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ярославль и обратно
  • Трансфер к/от места сбора
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Посещение ледяной комнаты в Тереме Снегурочки
  • Дегустация сыра в музее сыра
Место начала и завершения?
г. Ярославль
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
9 янв 2023
Супер-тур! Все хорошо было продумано и организовано: интересно подобраны музеи, мастер-классы; в мастерской деда Мороза в игры играли и дети, и взрослые, что очень порадовало; в доме моды Снегурочки все почувствовали себя моделями! и свободное время было. Гид рассказывал интерессно и увлекательно. Жалко, что Нерехту не увидели в светлое время суток.
Е
6 янв 2023
Интересный тур, насыщенный сказочными экскурсиями.
Рассчитан преимущественно на детей - сказки, игры, мастер-классы…
Но и нам, взрослым туристам, тоже было приятно окунуться в сказку….
Е
16 авг 2022
Спасибо за тур по Карелии. Всё великолепно! Ане Струневской самая высшая оценка, даже больше: 5+! Хотели бы ещё посетить вашу прекрасную Карелию, если будет опять Аня Струневская. Много полезной, интеллектуальной информации, все экскурсоводы молодцы, всем - пятерки, заботы о нас- туристах видно невооружённым глазом, повезло с погодой, конечно. Но какая красота! Спасибо в целом организаторам тура, да, и забыл отметить водителя Диму, кажется, аккуратный, вежливый и профессиональный. Пятерка ему

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