Столица Масленицы и родина русского театра

Обзорная экскурсия ⛳ по столице Золотого Кольца, который по совместительству является столицей ⭐️ Масленица в России. Местом, где снимали фильмы 🎥 «Большая перемена» и «Афоня», городу, который является Родиной Российского национального театра, городу купцов-фабрикантов.

Центром региона купцов — основателей дома «Елисеевы и сыновья»,

городу, крестьяне которого постоянно выкупались из зависимости у своих хозяев, городу, который завораживает своими просторами, своей Стрелкой, своей такой многозначительной историей 📖, города — столицы Руси, который стал ею во временя пребывания здесь ополчения Минина и Пожарского, в 1612 году.