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Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю

5
12 отзывов
Илья Ч.
Илья Ч. – Гид из Ярославля
Приглашаю вас отправится на историческую прогулку 👣 по древнему городу России и столице Золотого кольца — Ярославлю.

Весь центр города находится под охраной ЮНЕСКО и бережно хранит самые древние постройки, включая соборы, монастыри, крепостные стены и улицы города.

Мы увидим самые выдающиеся памятники архитектуры Ярославля, а также познакомимся поближе с историей 📖 основания города и особенностями его строения.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю

Что вы увидите

  • Волковская площадь
  • Казанский женский монастырь
  • Андроповский сквер
  • Советская площадь
  • Стрелка
  • Успенский собор
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Богоявленская площадь
Столица Масленицы и родина русского театра
Обзорная экскурсия ⛳ по столице Золотого Кольца, который по совместительству является столицей ⭐️ Масленица в России. Местом, где снимали фильмы 🎥 «Большая перемена» и «Афоня», городу, который является Родиной Российского национального театра, городу купцов-фабрикантов.
Центром региона купцов — основателей дома «Елисеевы и сыновья»,
городу, крестьяне которого постоянно выкупались из зависимости у своих хозяев, городу, который завораживает своими просторами, своей Стрелкой, своей такой многозначительной историей 📖, города — столицы Руси, который стал ею во временя пребывания здесь ополчения Минина и Пожарского, в 1612 году.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (транспорт может быть заказан по запросу клиента)
  • Входные билеты в музеи города
Начало и место завершения
🚩 пл. Волкова, 1, Ярославль
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Илья Ч.
Илья Ч.
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12 отзывов оставили туристы

Илья Ч. проводит ещё 3 экскурсии

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