  1. Россия
  2. Экскурсии

Тайны и легенды Ярославля

4.9
21 отзыв
Илья Ч.
Илья Ч. – Гид из Ярославля
Ярославль – знаменитый город 🏙️ в центральной части России, основанный Ярославом Мудрым.

Его земли имели большое значение в истории 📖 страны.

Экскурсия ⛳ подойдет для туристов, которые впервые оказались в Ярославле.

За пару часов вы увидите символы города, в том числе церковь ⛪ Ильи Пророка и восстановленный Успенский собор.

Вы узнаете о легендах города, его особенностях и других интересных фактах.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 1 000 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Тайны и легенды Ярославля
Тайны и легенды Ярославля

Что вы увидите

  • Церковь Ильи Пророка (с посещением)
  • Успенский собор (с посещением)
  • Волковская площадь
  • Памятник Федору Волкову
  • Казанский женский монастырь
  • Спасо-Преображенский монастырь (без входа на территорию)
Важное из 1000-летней истории 📖 городаО древнем городе Ярославле, о его памятниках, великолепнейших храмах, и такой интересной и длинной истории, о городских легендах, повадках его жителей, и обо всем другом. Вы прикоснетесь к этому знаменательному для всей истории России городу вместе со мной.
Во время двухчасовой прогулки Вы узнаете всё самое важное из истории и жизни Ярославля, увидите памятники, ставшие свидетелями эпохальных событий, а за 1000- летнюю историю города таких событий набралось, поверьте, не мало. Обратите вниманиеВ рамках экскурсии 🧭 мы будем посещать действующие монастыри, поэтому возьмите с собой платок. Возможно, понадобятся дополнительные траты.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 пл. Волкова, 1, Ярославль
Тайны и легенды Ярославля
Тайны и легенды Ярославля
Тайны и легенды Ярославля
Тайны и легенды Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Илья Ч.
Илья Ч.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

21 отзыв оставили туристы

Илья Ч. проводит ещё 2 экскурсии

Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
3 000
3 часа
Столица Золотого Кольца: обзорная экскурсия по Ярославлю
12 отзывов
Экскурсия по Ярославским монастырям, и Ярославскому музею-заповеднику (Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю)
1 500
3 часа
Экскурсия по Ярославским монастырям, и Ярославскому музею-заповеднику (Ярославскому Спасо-Преображенскому монастырю)
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Ярославль вдоль и поперек
700
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
309 отзывов
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Обзорная экскурсия по Ярославлю
2 600
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
282 отзыва
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
3 900
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
173 отзыва
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль по-настоящему
2 600
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
82 отзыва
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Ярославль: невыдуманные истории
3 000
2 часа
Ярославль: невыдуманные истории
80 отзывов
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Вечерний Ярославль
2 500
2 часа
Вечерний Ярославль
64 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века