Важное из 1000-летней истории 📖 городаО древнем городе Ярославле, о его памятниках, великолепнейших храмах, и такой интересной и длинной истории, о городских легендах, повадках его жителей, и обо всем другом. Вы прикоснетесь к этому знаменательному для всей истории России городу вместе со мной.

Во время двухчасовой прогулки Вы узнаете всё самое важное из истории и жизни Ярославля, увидите памятники, ставшие свидетелями эпохальных событий, а за 1000- летнюю историю города таких событий набралось, поверьте, не мало. Обратите вниманиеВ рамках экскурсии 🧭 мы будем посещать действующие монастыри, поэтому возьмите с собой платок. Возможно, понадобятся дополнительные траты.