Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Что вас ожидает

Ярославль с открытки

Я покажу главные достопримечательности Ярославля: Спасо-Преображенский монастырь, храмы XVII века, Демидовский сквер, Медвежий овраг и Стрелку. Расскажу, где стоял древний кремль и почему он не был отстроен заново, как выглядела набережная Волги на излете Средневековья и почему вдоль нее предпочитали не селиться.

История и легенды на каждом шагу

Вы увидите самые интересные старинные сооружения города: Губернаторский дом, Арсенальную башню, дома Болконского и Федора Волкова. Раскроете, почему Генеральный план Екатерины II на корню убил развитие самобытного древнерусского зодчества, какое здание было построено как гостевой дворец для опального митрополита и кто писал в нем пьесы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.