Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Теплая встреча с Ярославлем

Погулять по старинному центру, полюбоваться древними храмами и погрузиться в прошлое города

5
5 отзывов
Архитектуру и историю любых столетий можно изучать в Москве, Петербурге и других местах страны.

В Ярославль же надо ехать именно за XVII веком! Вы узнаете, что такое Золотое Средневековье и как городу удалось сохранить его дух.

Выясните, какая местная колокольня не имеет аналогов и как выглядит первый каменный посадский храм, построенный после Смуты.
Теплая встреча с Ярославлем
Теплая встреча с Ярославлем
Теплая встреча с Ярославлем
Теплая встреча с Ярославлем
Теплая встреча с Ярославлем
Теплая встреча с Ярославлем
Теплая встреча с Ярославлем

Что вас ожидает

Ярославль с открытки

Я покажу главные достопримечательности Ярославля: Спасо-Преображенский монастырь, храмы XVII века, Демидовский сквер, Медвежий овраг и Стрелку. Расскажу, где стоял древний кремль и почему он не был отстроен заново, как выглядела набережная Волги на излете Средневековья и почему вдоль нее предпочитали не селиться.

История и легенды на каждом шагу

Вы увидите самые интересные старинные сооружения города: Губернаторский дом, Арсенальную башню, дома Болконского и Федора Волкова. Раскроете, почему Генеральный план Екатерины II на корню убил развитие самобытного древнерусского зодчества, какое здание было построено как гостевой дворец для опального митрополита и кто писал в нем пьесы.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Ольга, я гид по Ярославлю, журналист и писатель. Гуляю по родному городу с гостями, рассказываю истории и показываю интересные детали.
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5 реальных отзывов от туристов

Б
20 июня 2021
Экскурсия понравилась. Ольга хорошо знает историю и видно, что любит свой город. Было очень интересно.
Н
5 мая 2021
Большое спасибо Ольге за чудесную экскурсию! Все было очень познавательно и интересно! Мы слушали не отрываясь. Получилась очень приятная прогулка-беседа. Обязательно вернёмся ещё!
Я
3 мая 2021
Экскурсия очень понравилась. Ольга, легко и просто рассказала нам об истории города. С удовольствием отвечала нам на дополнительные вопросы, показывая места, которые незнаюший турист не посетил бы. Ольга, человек, который знает и любит свой город и делиться и передает самые лучшие впечатления. Благодарим!
Андрей
3 мая 2021
Ольга - прекрасный гид. Чувствуется, что человек невероятно сильно любит свой город: это проявляется и во всеобъемлющих знаниях гида, и в заинтересованности, ощущающейся в рассказе. Рассказ был понятен и лёгок для восприятия, в также очень хорошо структурирован. Всем рекомендую воспользоваться услугами Ольги
М
2 мая 2021
Бесконечно благодарны Ольге за великолепный рассказ о городе. Получили огромное удовольствие от общения Ия с ней и узнали много интересного о Ярославле.

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