Ольга Л. проводит ещё 6 экскурсий

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Вологда – кружево Русского Севера

Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
Большое путешествие в культурную столицу Русского Севера.

Вы познакомитесь с историей 📖 Вологды, увидите Кремль, основанный в XVI веке, а также старинный Спасо-Прилуцкий монастырь.

Вас ждут главные символы региона: традиционные молочные продукты и уникальные памятники деревянного зодчества.

Бонусом вы загляните в красивую дворянскую усадьбу в селе Покровское.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 300 ₽ за экскурсию

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Вологда – кружево Русского Севера
Вологда – кружево Русского Севера
«В доме, где резной палисад... »
Кружева вокруг — в улицах, на домах, в речи людей, в изделиях народного промысла. Необычная храмовая архитектура в дереве и камне. Мы предлагаем прокатиться с нами по хорошей дороге из Ярославля в этот дивный город 🏙️ монастырь и вологодское молоко

Вас ждёт:

  • Экскурсия с посещением Усадьбы Покровское, где родился будущий святитель Игнатий Брянчанинов;
  • Прогуляемся по историческому центру Вологды с Вологодским Кремлём;
  • Полюбуемся знаменитым резными палисадом;
  • Попробуем местную молочную продукцию;
  • И обязательно побываем в средневековом Спасо-Прилуцком монастыре.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Путевая экскурсия до Вологды
  • Посещение усадьбы Покровское с экскурсией
  • Обзорная экскурсия по Вологде с посещение Кремля
  • Экскурсия в Спасо-Прилуцкий монастырь
  • Транспортное обслуживание (при соответствующим типе билета)
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (при соответствующим типе билета)
  • Обед
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Вологда – кружево Русского Севера
Вологда – кружево Русского Севера
Вологда – кружево Русского Севера
Вологда – кружево Русского Севера

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Л.
Ольга Л.
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