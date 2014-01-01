Ольга Л. проводит ещё 6 экскурсий

Кружева вокруг — в улицах, на домах, в речи людей, в изделиях народного промысла. Необычная храмовая архитектура в дереве и камне. Мы предлагаем прокатиться с нами по хорошей дороге из Ярославля в этот дивный город 🏙️ монастырь и вологодское молоко
Вас ждёт:
Экскурсия с посещением Усадьбы Покровское, где родился будущий святитель Игнатий Брянчанинов;
Прогуляемся по историческому центру Вологды с Вологодским Кремлём;
Полюбуемся знаменитым резными палисадом;
Попробуем местную молочную продукцию;
И обязательно побываем в средневековом Спасо-Прилуцком монастыре.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
Путевая экскурсия до Вологды
Посещение усадьбы Покровское с экскурсией
Обзорная экскурсия по Вологде с посещение Кремля
Экскурсия в Спасо-Прилуцкий монастырь
Транспортное обслуживание (при соответствующим типе билета)
Что не входит
Транспортное обслуживание (при соответствующим типе билета)
Обед
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.