Ольга Л. проводит ещё 6 экскурсий

«В доме, где резной палисад... »

Кружева вокруг — в улицах, на домах, в речи людей, в изделиях народного промысла. Необычная храмовая архитектура в дереве и камне. Мы предлагаем прокатиться с нами по хорошей дороге из Ярославля в этот дивный город 🏙️ монастырь и вологодское молоко

Вас ждёт:

Экскурсия с посещением Усадьбы Покровское, где родился будущий святитель Игнатий Брянчанинов;

Прогуляемся по историческому центру Вологды с Вологодским Кремлём;

Полюбуемся знаменитым резными палисадом;

Попробуем местную молочную продукцию;

И обязательно побываем в средневековом Спасо-Прилуцком монастыре.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.