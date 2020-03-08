73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях

Мария
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Мария – ваш гид
Часто, приезжая в Ярославль, путешественники видят набор стандартных достопримечательностей из списка must have, «храмы-купола-монастыри», слышат имена выдающихся, но не очень знакомых деятелей, нескольких князей из учебника и узнают о визитах императоров.

На самом деле Ярославль живет практически по законам романа: уже не одну сотню лет здесь случается масса удивительных историй — забавных, невероятных, трагических...

За всем этим стоят реальные люди, которые жили здесь — строили эти храмы, совершали глупости из-за любви, зарабатывали миллионы.

И все эти события происходили на живописных ярославских улицах, бульварах и площадях, по которым предлагаю вам со мной прогуляться!
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии73 отзыва
4.95
Ярославль: невыдуманные истории
Ярославль: невыдуманные истории

Что вас ожидает

Незнакомые сюжеты из жизни великих людей
В торговых кварталах вы узнаете, как автор Гостиного двора — сын плотника Петр Паньков — сумел экстерном получить диплом Академии Художеств, стать главным архитектором губернии и создать успешный театр. Увидите трактир «Царьград», где молодой Некрасов играл на бильярде, прогуливая занятия в гимназии. Услышите о сумасбродных причудах владельца трактира, миллионера Дунаева, и узнаете, как в отеле «Бристоль» устроили социалистический дом-коммуну. В первом сквере Ярославля я расскажу, зачем городской голова Вахрамеев посадил на Парадной площади липы и как он научил ярославцев печь качественный хлеб. А еще вы выясните, что за «памятник Ришелье» обнаружил в Ярославле Александр Островский и за что оперной звезде Леониду Собинову доставалось камертоном по голове.

Ярославская смекалка и бизнес-интуиция
Вы узнаете о том, как ярославская смекалка помогла найти средства на строительство великолепной набережной и о том, как герцог Бирон, проживший в Ярославле 20 лет, разыскивал дочь, сбежавшую из дома. Увидите дом кондитеров Кузнецовых, похожий на торт со взибытыми сливками, и узнаете, что подарил городу ярославский врач-офтальмолог, вылечивший супругу Николая II. Поговорим о создателях знаменитых ярославских храмов — богатейших купцах, легко занявших бы первые места в списке Forbes, будь он в XVII веке. Усышите, почему горожане назвали церковь в честь купца, погибшего у позорного столба, сколько можно было заработать на «мягкой рухляди» и как простому музейному работнику удалось спасти от сноса церковь Ильи Пророка.

Секреты города в незаметных деталях
Вы побываете на древней Стрелке — месте основания города, узнаете, как жили, что ели и во что одевались ярославцы 800 лет назад и о том, что доказала найденная археологами стеклянная бусина. Найдете единорога в церковной ограде, самый надежный сейф для хранения купеческих товаров и самый дорогой автограф в истории города. Познакомитесь с палатами митрополита Ионы, «без пяти минут патриарха», погубившего свою карьеру за одну ночь. Разгадаете загадки памятника «1000-летию Ярославля», увидите «Колокол тысячелетия» и узнаете о коллективном подвиге ярославских женщин, подаривших возвращавшимся с фронта мужьям целую набережную.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть проведена и для большего количества участников — подробности уточняйте, пожалуйста, при бронировании
  • Экскурсия проводится пешком или на вашем транспорте
  • По желанию прогулку можно дополнить посещением Музея-заповедника «Спасо-Преображенский монастырь» (у меня есть лицензия на право проведения экскурсий в музее). Вход  — 80 руб/чел., подъем на колокольню — 100 руб/чел.
Ярославль: невыдуманные истории
Ярославль: невыдуманные истории
Ярославль: невыдуманные истории
Ярославль: невыдуманные истории
Ярославль: невыдуманные истории
Ярославль: невыдуманные истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Я пишу книги о Ярославле, статьи для журналов и газет, часто выступаю на радио. Моя основная тема – жизнь города и горожан. Я стремлюсь придать историческим фактам человеческое измерение, рассказать о знаменитых личностях так, чтобы разглядеть в них живых людей. Я преподаю в университете, и мы со студентами придумываем культурологические проекты в сфере туризма, занимаемся историей повседневности, стремимся понять, как жили люди разных эпох, как складывался особый "ярославский характер". Я вожу экскурсии 15 лет. Мне нравится знакомить гостей со своим любимым городом, а еще я много и с радостью работаю с детьми.
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73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Алексей
8 марта 2020
Очень понравилась экскурсия. Мария очень хороший рассказик и не смотря на дождливую погоду, время пролетело не заметно. Спасибо большое Марии за отличную экскурсию!
2 марта 2020
Были с мужем. Экскурсия очень понравилась, время прошло незаметно. Мария - приятный собеседник, позитивный человек, отлично знающий историю города. Хорошо, когда экскурсовод - местный житель.
30 декабря 2019
Прекрасная экскурсия с прекрасной рассказчицей Марией. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что Маша рассказывает про Бирона или про других исторических персонажей, живших в Ярославле, так, словно это всё случилось накануне, буквально вчера, а я ей верю и вместе с ней смеюсь или негодую по поводу их деятельности в городе. Было холодно, мы замёрзли, хотя и заходили греться в разные интересные места города, а расстаться смогли с трудом. Маша, спасибо большое. Ярославль нам понравился очень, а вы сыграли ключевую роль в нашем знакомстве с городом.
3 декабря 2019
Экскурсия проводилась для нашей семейной группы (10 человек). Возраст участников колебался от 1 года и до 65. Все было в лёгкой и при этом познавательной форме. Не успевали замёрзнуть, так как маршрут охватывал многие достопримечательности и не забывали зайти погреться. Мария, как рассказчик знает много фактов про город, события, людей. На каждый дополн. вопрос с удовольствием отвечала. Благодарим!!!
13 октября 2019
От экскурсии и Марии остались только положительные эмоции, несмотря на осеннюю непогоду! Прекрасная прогулка! Мы узнали много интересных вещей, связанных с историей города! Финальная точка - посещение Спасо-Преображенского монастыря! Ярославцы все красавцы! Почему?! Все подробности узнаете у этого замечательного гида:)
7 октября 2019
Мы отлично провели время. Не только узнали много интересного про Ярославль, но и весело провели время. Замечательное чувство юмора Марии согревало в отвратительно холодную и мокрую погоду. Она знает все ответы на любые вопросы о своем городе. Время пролетело незаметно. Спасибо большое!
18 сентября 2019
Спасибо большое Марии! Нам все очень понравилось))
10 сентября 2019
Замечательный экскурсовод!Два с половиной часа пролетели на одном дыхании.Все очень понравилось,огромная благодарность Марии за увлекательную экскурсию!
9 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась, интересно и занимательно. Время пролетело совсем незаметно) Много новой интересной информации узнали. Гид очень веселая) мы с мужем в восторге)
1 сентября 2019
Мария - прекрасный гид! Мы очень довольны экскурсией и рекомендуем её всем путешествующим!
Ещё 63 отзыва

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