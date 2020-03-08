73 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Незнакомые сюжеты из жизни великих людей

В торговых кварталах вы узнаете, как автор Гостиного двора — сын плотника Петр Паньков — сумел экстерном получить диплом Академии Художеств, стать главным архитектором губернии и создать успешный театр. Увидите трактир «Царьград», где молодой Некрасов играл на бильярде, прогуливая занятия в гимназии. Услышите о сумасбродных причудах владельца трактира, миллионера Дунаева, и узнаете, как в отеле «Бристоль» устроили социалистический дом-коммуну. В первом сквере Ярославля я расскажу, зачем городской голова Вахрамеев посадил на Парадной площади липы и как он научил ярославцев печь качественный хлеб. А еще вы выясните, что за «памятник Ришелье» обнаружил в Ярославле Александр Островский и за что оперной звезде Леониду Собинову доставалось камертоном по голове.

Ярославская смекалка и бизнес-интуиция

Вы узнаете о том, как ярославская смекалка помогла найти средства на строительство великолепной набережной и о том, как герцог Бирон, проживший в Ярославле 20 лет, разыскивал дочь, сбежавшую из дома. Увидите дом кондитеров Кузнецовых, похожий на торт со взибытыми сливками, и узнаете, что подарил городу ярославский врач-офтальмолог, вылечивший супругу Николая II. Поговорим о создателях знаменитых ярославских храмов — богатейших купцах, легко занявших бы первые места в списке Forbes, будь он в XVII веке. Усышите, почему горожане назвали церковь в честь купца, погибшего у позорного столба, сколько можно было заработать на «мягкой рухляди» и как простому музейному работнику удалось спасти от сноса церковь Ильи Пророка.

Секреты города в незаметных деталях

Вы побываете на древней Стрелке — месте основания города, узнаете, как жили, что ели и во что одевались ярославцы 800 лет назад и о том, что доказала найденная археологами стеклянная бусина. Найдете единорога в церковной ограде, самый надежный сейф для хранения купеческих товаров и самый дорогой автограф в истории города. Познакомитесь с палатами митрополита Ионы, «без пяти минут патриарха», погубившего свою карьеру за одну ночь. Разгадаете загадки памятника «1000-летию Ярославля», увидите «Колокол тысячелетия» и узнаете о коллективном подвиге ярославских женщин, подаривших возвращавшимся с фронта мужьям целую набережную.