Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Кино-Ярославль

Кинематографисты уже в начале 20 века облюбовали наш старинный город 🏙️ на Волге. В Ярославле снято более 100 фильмов и сериалов, в том числе «Большая перемена», «Экипаж», «Афоня», «МосГаз», «Аритмия». Мы прогуляемся по местам съемок, известным и неизведанным. По пути я покажу всеми любимые кадры «в жизни» и расскажу о съемочных командах — от первого фильма 1913 года до 21 века.

Хроники театрального Ярославля

Вас ждут истории 📖 и легенды ярославского театра: от времён актера Фёдора Волкова до наших дней. Вы узнаете, почему в 1750 году он поставил первую драму «Эсфиръ» в кожевенном амбаре (подклете), и побываете в этом месте, где заодно можно попить отличного кофе, приготовленного на песке. А еще увидите место рождения первого русского профессионального театра и дом, где жил Волков со своей семьей.

Чарующий мир закулисья

Во второй части экскурсии 🧭 вы попадете за кулисы знаменитого Волковского театра. Заглянете в гримерные и огромный цех декораций, побываете прямо за сценой, узнаете, как шьют костюмы для классических и современных постановок. И, если повезет, понаблюдаете за репетицией основной труппы театра.

Организационные детали

Половина экскурсии проходит на свежем воздухе, половина — в тёплом помещении.