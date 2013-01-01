Ольга проводит ещё 4 экскурсии

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Ярославль — столица театра и кино

Найти любимые фильмы в старинном городе и побывать за кулисами

Ольга
Ольга – Гид из Ярославля
Ярославль — это не только храмы и 1000-рублевая купюра, но также родина первого русского профессионального театра и знаменитый город-киноактер.

Погружаясь в творческую тему нашей прогулки, вы сделаете фото с кадрами из фильмов на фоне реальных мест, отыщете любопытные уголки Ярославля и окажетесь за кулисами Волковского театра — там, куда не попасть обычным зрителям!
Задать вопросОбычно отвечает за 45 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 750 ₽ за экскурсию

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Ярославль — столица театра и кино
Ярославль — столица театра и кино

Что вас ожидает

Кино-Ярославль
Кинематографисты уже в начале 20 века облюбовали наш старинный город 🏙️ на Волге. В Ярославле снято более 100 фильмов и сериалов, в том числе «Большая перемена», «Экипаж», «Афоня», «МосГаз», «Аритмия». Мы прогуляемся по местам съемок, известным и неизведанным. По пути я покажу всеми любимые кадры «в жизни» и расскажу о съемочных командах — от первого фильма 1913 года до 21 века.

Хроники театрального Ярославля
Вас ждут истории 📖 и легенды ярославского театра: от времён актера Фёдора Волкова до наших дней. Вы узнаете, почему в 1750 году он поставил первую драму «Эсфиръ» в кожевенном амбаре (подклете), и побываете в этом месте, где заодно можно попить отличного кофе, приготовленного на песке. А еще увидите место рождения первого русского профессионального театра и дом, где жил Волков со своей семьей.

Чарующий мир закулисья
Во второй части экскурсии 🧭 вы попадете за кулисы знаменитого Волковского театра. Заглянете в гримерные и огромный цех декораций, побываете прямо за сценой, узнаете, как шьют костюмы для классических и современных постановок. И, если повезет, понаблюдаете за репетицией основной труппы театра.

Организационные детали

Половина экскурсии проходит на свежем воздухе, половина — в тёплом помещении.

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Ярославль — столица театра и кино
Ярославль — столица театра и кино
Ярославль — столица театра и кино
Ярославль — столица театра и кино
Ярославль — столица театра и кино
Ярославль — столица театра и кино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета, провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
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Ольга проводит ещё 4 экскурсии

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