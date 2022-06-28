Ярославль таинственный: захватывающее ночное приключение

Семейная фотопрогулка по мистическим местам города

Потусторонний мир находится совсем рядом.

Приглашаю родителей и детей отправиться на ночную прогулку по Ярославлю: мы пройдем места спасения и разорения, заглянем в окна, где живут призраки, и увидим, чья могила стоит в центре города. Я открою вам таинственную сторону города — и вы посмотрите на нее через объектив фотокамеры.
Ярославль таинственный: захватывающее ночное приключение
Ярославль таинственный: захватывающее ночное приключение
Ярославль таинственный: захватывающее ночное приключение
Ярославль таинственный: захватывающее ночное приключение
Ярославль таинственный: захватывающее ночное приключение
Ярославль таинственный: захватывающее ночное приключение
Ярославль таинственный: захватывающее ночное приключение
Ярославль таинственный: захватывающее ночное приключение
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Настройка объективов

Готовы познакомиться с мистическими местами Ярославля? Заряжайте телефоны и фотокамеры — на многое мы будем смотреть через объектив. Я расскажу вам об удивительных историях спасения и разорения, познакомлю с городскими легендами и покажу места силы. На каждой точке маршрута детей и родителей будет ждать небольшое фотозадание на дом. Не волнуйтесь, это будет захватывающее, но не страшное приключение.

Призраки и легенды

Вы сфотографируете камень над могилой купца в самом центре города. Заглянете при помощи фотоаппаратов в окна бывшей гостиницы, где бродит призрак молодого человека. В арке у дома, стоящего на древнем капище, мы проверим, можно ли услышать мысли и чувства друг друга. Трехкратное спасение церкви Ильи Пророка поможет вам поверить в чудеса. А в конце экскурсии мы зарядим свои батарейки в самом главном месте силы города.

Организационные детали

  • Эта экскурсия разработана для семей с детьми от 7 до 13 лет
  • Погода может быть разной, поэтому захватите зонты или куртки с капюшоном. И не забудьте фонарики.
  • Обязательно возьмите телефоны или фотоаппараты — будем много снимать
  • Во время экскурсии я буду делать снимки на профессиональную камеру. Я бы хотел размещать снимки (в том числе и с вашими лицами) на различных фотовыставках, но при категорическом отказе снимать вас не буду. Также вы можете получить фотографии за дополнительную оплату (3000 руб.).
  • Эту экскурсию можно провести не пешком, а на автомобиле за дополнительную оплату (1200 руб. до 4 человек; 2100 руб. — 5-7 человек; 3300 руб. — от 8 человек)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Первомайской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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