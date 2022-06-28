Потусторонний мир находится совсем рядом. Приглашаю родителей и детей отправиться на ночную прогулку по Ярославлю: мы пройдем места спасения и разорения, заглянем в окна, где живут призраки, и увидим, чья могила стоит в центре города. Я открою вам таинственную сторону города — и вы посмотрите на нее через объектив фотокамеры.

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Что вас ожидает

Настройка объективов

Готовы познакомиться с мистическими местами Ярославля? Заряжайте телефоны и фотокамеры — на многое мы будем смотреть через объектив. Я расскажу вам об удивительных историях спасения и разорения, познакомлю с городскими легендами и покажу места силы. На каждой точке маршрута детей и родителей будет ждать небольшое фотозадание на дом. Не волнуйтесь, это будет захватывающее, но не страшное приключение.

Призраки и легенды

Вы сфотографируете камень над могилой купца в самом центре города. Заглянете при помощи фотоаппаратов в окна бывшей гостиницы, где бродит призрак молодого человека. В арке у дома, стоящего на древнем капище, мы проверим, можно ли услышать мысли и чувства друг друга. Трехкратное спасение церкви Ильи Пророка поможет вам поверить в чудеса. А в конце экскурсии мы зарядим свои батарейки в самом главном месте силы города.

Организационные детали