К заоблачным высотам Верхней Балкарии

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
К заоблачным высотам Верхней Балкарии
К заоблачным высотам Верхней Балкарии
К заоблачным высотам Верхней Балкарии
К заоблачным высотам Верхней Балкарии
К заоблачным высотам Верхней Балкарии

Что вас ожидает 🤩

  • Верхняя Балкария
  • Чегемские водопады
  • Голубое озеро
  • Место слияния рек Черека и Ишкирти
  • Крепость Зылги
  • Замок Курнаят
  • Источник Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем в захватывающее путешествие к заоблачным красотам Верхней Балкарии.

Мы наполнимся энергией знаменитых Чегемских водопадов, полюбуемся Голубым озером – одним из самых глубоких в мире карстовых озер и пройдем по выбитой в отвесной скале древней дороге.

Могучая сила Кавказских гор лучше всего ощущается у места слияния рек Черека и Ишкирти, а мощная трехъярусная крепость Зылги с замком Курнаят перенесут нас в далекий и полный загадок мир прошлого.

Также у нас будет возможность искупаться в горячем термальном источнике Аушигер, чтобы самим убедиться в легендарной целительной силе Кавказа.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экологический сбор - 200 рублей
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Четверг, Воскресенье в 06:20
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Четверг, Воскресенье в 06:20

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