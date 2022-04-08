Приглашаем в захватывающее путешествие к заоблачным красотам Верхней Балкарии.

Мы наполнимся энергией знаменитых Чегемских водопадов, полюбуемся Голубым озером – одним из самых глубоких в мире карстовых озер и пройдем по выбитой в отвесной скале древней дороге.

Могучая сила Кавказских гор лучше всего ощущается у места слияния рек Черека и Ишкирти, а мощная трехъярусная крепость Зылги с замком Курнаят перенесут нас в далекий и полный загадок мир прошлого.

Также у нас будет возможность искупаться в горячем термальном источнике Аушигер, чтобы самим убедиться в легендарной целительной силе Кавказа.